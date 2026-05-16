Il Fiume Giallo si fa limpido e Pechino trema: I segreti del Tui Bei Tu, il “Nostradamus d’Oriente” molto più temuto dell’originale

Nelle scorse settimane, un fenomeno idrogeologico raro quanto politicamente dirompente ha eluso le maglie della censura del web cinese: le acque del Fiume Giallo, note per il loro caratteristico color ocra limaccioso, sono improvvisamente diventate limpide nei pressi della cascata di Hukou. Per la mentalità occidentale, si tratta di una variazione nei flussi sedimentari. Per la complessa e millenaria cultura asiatica, è invece il rintocco di una campana a morto per l’autorità costituita.

Dall’epoca della dinastia Wei, infatti, un proverbio popolare recita: “Quando il Fiume Giallo diventa limpido, nasce un saggio”. Nella cruda semantica del potere imperiale (e post-imperiale), questo significa che il “Mandato del Cielo” è ormai in scadenza e il cambio di regime è prossimo. A rendere questa prospettiva un vero incubo per il Partito Comunista Cinese (PCC) è l’associazione di questo evento a un testo che da 1.400 anni terrorizza le dinastie di mezzo mondo: il Tui Bei Tu.

Che cos’è il Tui Bei Tu?

Letteralmente traducibile come “Il diagramma della spinta sulla schiena”, il Tui Bei Tu fu composto nel VII secolo d.C. durante la dinastia Tang. L’Imperatore Taizong incaricò due brillanti matematici, astronomi e veggenti di corte, Li Chunfeng e Yuan Tiangang, di calcolare i destini futuri dell’Impero. Lavorando spalla a spalla e consultando l’I Ching, i due produssero 60 sezioni profetiche.

Il mito narra che Li Chunfeng entrò in una trance divinatoria tanto profonda da iniziare a scrivere gli eventi dei secoli a venire, caduta dopo caduta. Fu fermato solo da Yuan Tiangang, che lo colpì fisicamente sulla schiena dicendogli: “I segreti del Cielo non devono essere divulgati ulteriormente, torniamo a riposare”. Da qui il nome singolare dell’opera.

Ogni profezia (o Xiang) è composta da tre elementi: un diagramma criptico, una profezia in versi e un’ode poetica che chiude il cerchio.

Molto più di Nostradamus: Perché in Cina le profezie fanno cadere i governi

In Occidente siamo abituati alle quartine di Michel de Nostredame (Nostradamus): affascinanti, ma così fumose, generiche e puramente astrologiche da poter essere adattate a posteriori a qualsiasi evento, dal Grande Incendio di Londra all’11 Settembre.

Il Tui Bei Tu è di una pasta diversa. Pur sfruttando complessi giochi di parole e scomposizioni di ideogrammi (enigmi rebus che acquistano senso compiuto solo a cose fatte), è chirurgicamente preciso. Molte delle sue 60 profezie (55 delle quali già realizzate, secondo gli esegeti storici) contengono nomi, cognomi e riferimenti geografici puntuali. Tra le previsioni validate dalla Storia troviamo:

L’ascesa al trono di Wu Zetian (l’unica donna imperatore in Cina), predetta con giochi di caratteri inequivocabili (sezione 3).

La fine della dinastia Song e le invasioni mongole.

L’invasione giapponese della Cina (il diagramma 39 mostra un uccello senza zampe poggiato su un monte a est, chiaro rebus dell’ideogramma di Isola, il Giappone, accompagnato dal sole nascente).

Il bombardamento atomico del 1945 (“una mattina il gallo d’oro canterà”, nel 1945 cadeva proprio l’Anno del Gallo).

La ritirata nazionalista a Taiwan e il perseguitamento del Falun Gong nel 1999 (che coincide incredibilmente con la datazione precisa di Nostradamus per l’arrivo del “Re del Terrore” dal cielo nel luglio del ’99).

Ma la differenza vera col veggente francese è l’impatto politico immediato. In Cina, una profezia avversa non è folclore: è propaganda sovversiva. Nella storia cinese, i ribelli hanno costantemente usato il Tui Bei Tu per dimostrare che il regnante di turno aveva perso il favore divino. La dinastia Song, terrorizzata da questa dinamica e impossibilitata a requisire tutte le copie circolanti, tentò una mossa da manuale della disinformazione: stampò 100 versioni contraffatte del libro per generare caos. Solo nel XVII secolo l’erudito Jin Shengtan riuscì a riordinarne la prima parte.

Il Diagramma 54 e le paure di Xi Jinping

Oggi il governo di Pechino è ufficialmente ateo, ma le azioni descrivono una realtà intrisa di paranoia. Il leader Xi Jinping, noto per la sua intolleranza al dissenso, è circondato da funzionari che analizzano ogni sospiro del Tui Bei Tu.

L’ansia odierna ruota attorno a due diagrammi:

Il Diagramma 54 : È qui che si parla del Fiume Giallo che torna limpido. L’immagine ritrae cinque mandriani che guidano un bue. Il bue (l’anno 1949, nascita della Repubblica Popolare) simboleggia il regime, mentre i cinque pastori rappresentano la linea di successione comunista: Mao, Deng, Jiang, Hu e, appunto, Xi. Il testo suggerisce che “la pelle resta anche senza il pelo” (un riferimento forse a Mao, che in cinese significa “pelo/capelli”), descrivendo un regime che continua a proclamarsi forte ma che agisce in una situazione di “falsa pace”, assimilabile a una partita a scacchi disperata. L’epilogo? L’emergere di un saggio riporterà ordine, e le acque del Fiume si purificheranno.

: È qui che si parla del Fiume Giallo che torna limpido. L’immagine ritrae cinque mandriani che guidano un bue. Il bue (l’anno 1949, nascita della Repubblica Popolare) simboleggia il regime, mentre i cinque pastori rappresentano la linea di successione comunista: Mao, Deng, Jiang, Hu e, appunto, Xi. Il testo suggerisce che “la pelle resta anche senza il pelo” (un riferimento forse a Mao, che in cinese significa “pelo/capelli”), descrivendo un regime che continua a proclamarsi forte ma che agisce in una situazione di “falsa pace”, assimilabile a una partita a scacchi disperata. L’epilogo? L’emergere di un saggio riporterà ordine, e le acque del Fiume si purificheranno. Il Diagramma 46: Avverte dell’arrivo di un militare “con un arco” che colpirà a tradimento “un vecchio dai capelli bianchi”. Questa allegoria (“uccidere senza coltello”) terrorizza la leadership. Curiosamente, la parola cinese per razzo (“freccia di fuoco”) implica l’uso dell’arco. Molti analisti sospettano che le recenti e oscure epurazioni dei vertici della Forza Missilistica (e dei generali di cognome Zhang, che contengono radicali simili) nascano proprio dalle paranoie superstiziose di Xi Jinping.

Profezie che impressionano.

Per capire il timore che eserciano queste profezie, complesse e da interpretare, prendiamo la poesia n. 30, che predisse un evento bizzarro in cui un imperatore sarebbe stato catturato (la crisi di Tumu). Il testo recita: «Mezzo Gui, mezzo Lin, che unendosi causano una mutazione.» Nel gioco di parole con i caratteri cinesi, «Mezzo Gui» (圭) è «Tu» (土, Terra), mentre «Mezzo Lin» (林) è «Mu» (木, Legno). Nel 1449, l’imperatore Yingzong della dinastia Ming fu catturato dalle forze mongole in una fortezza chiamata proprio così —Tumu (土木) — portando l’Impero Ming sull’orlo della distruzione.

Che si tratti di forzature esegetiche o meno, il Tui Bei Tu dimostra una resilienza culturale impressionante, capace di varcare i confini dell’Asia e porsi come bussola di decodifica per il futuro globale.

Il PCC tenta di silenziare i social ogni volta che il Fiume Giallo si schiarisce, ma la vera lezione è antica quanto il mondo: quando un sistema di potere trema per un ruscello limpido o per dei versi scritti mille e quattrocento anni fa, la sua solidità strutturale è già compromessa.