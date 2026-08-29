La “Area 51” di Pechino raddoppia: nel deserto dello Xinjiang decolla la sfida della CIna agli USA

Nel cuore arido dello Xinjiang, dove sessant’anni fa la Cina fece esplodere la sua prima bomba atomica, sta accadendo qualcosa di imponente e rapido. Le immagini satellitari più recenti mostrano una mobilitazione senza precedenti per espandere la base aerea segreta di Lop Nur. Una pista da quasi cinque chilometri, hangar enormi e nuove infrastrutture crescono a ritmi industriali frenetici.

Pechino con questa mossa, va ben oltre il semplice allargamento di un aeroporto: infatti sta allestendo il laboratorio supremo in cui collaudare le armi che cambieranno i futuri equilibri di potere nel mondo.

Dalle sabbie nucleari ai cieli invisibili

La base di Lop Nur nasce vicino allo storico poligono dove nel 1964 la Cina entrò nel club nucleare con il “Progetto 596”. Fino a pochi anni fa la struttura era poco più di una striscia di asfalto di 16.400 piedi (circa 5.000 metri, una delle più lunghe al mondo) con una manciata di veicoli di supporto. Serviva soprattutto per i test dei velivoli spaziali riutilizzabili, ma poi le cose sono profondamente cambiate, come mostra TWZ.

Tra il 2023 e l’agosto del 2026, la base ha subito una vera e propria metamorfosi. I lavori non solo non rallentano, ma continuano ad accelerare. Pechino ha deciso di accentrare qui i programmi aeronautici più sensibili e costosi della sua storia. La zona è molto inospitale, estremamente arida e isolata, molto più di quanto non sia Area 51 negli USA. Nonostante questo Pechino vi sta investendo molto.

Cosa rivelano i satelliti: una fabbrica di collaudi in piena regola

I dettagli identificati dagli analisti attraverso i satelliti commerciali descrivono un impianto pensato per ritmi operativi elevati:

Quattro grandi hangar a sud: tre strutture da 80 metri per 40, più un quarto edificio poco distante, capaci di ospitare velivoli con un’apertura alare mai vista prima nella flotta cinese.

TWZ article on recent Lop Nur expansion, possibly for H-20. https://t.co/oBuQ9UAXc8 — mack8 (@Mack8miltech) August 28, 2026

tre strutture da 80 metri per 40, più un quarto edificio poco distante, capaci di ospitare velivoli con un’apertura alare mai vista prima nella flotta cinese. Nuove vie di rullaggio parallele: una seconda pista di manovra evita agli aerei di occupare la pista principale per tornare indietro, aumentando il numero di voli giornalieri.

una seconda pista di manovra evita agli aerei di occupare la pista principale per tornare indietro, aumentando il numero di voli giornalieri. Piazzola circolare nord: una piattaforma da 120 metri di diametro per le prove motore o per nascondere rapidamente prototipi riservati dai satelliti di passaggio.

BREAKING: Satellite imagery shows China is rapidly expanding its secretive “Area 51” near Lop Nur – a remote aerospace test base tied to next-generation stealth aircraft and reusable spaceplane testing. The facility already has a 16,400-foot runway, one of the longest in the… pic.twitter.com/HjZGH0Acsv — Outer Space Today (@outerspacetoday) August 28, 2026

una piattaforma da 120 metri di diametro per le prove motore o per nascondere rapidamente prototipi riservati dai satelliti di passaggio. Depositi di carburante e villaggi di cantiere: cisterne capienti per sostenere un’attività di volo continuativa e alloggi modulari per accogliere centinaia di operai e tecnici specializzati.

cisterne capienti per sostenere un’attività di volo continuativa e alloggi modulari per accogliere centinaia di operai e tecnici specializzati. Impianti di betonaggio: una centrale autonoma per la produzione continua di calcestruzzo direttamente sul posto.

Struttura Dimensioni / Caratteristica Scopo operativo principale Pista principale ~5.000 metri (16.400 ft) Decolli e atterraggi pesanti ad alta quota Hangar meridionali 80 x 40 metri ciascuno Ricovero bombardieri stealth e grandi droni Piazzola circolare Diametro di circa 120 metri Prove accensione motori e manovre prototipi Taxiway sud-nord Corsie di rullaggio indipendenti Aumento della frequenza dei voli di collaudo

I progetti segreti: caccia di sesta generazione e il bombardiere fantasma

La domanda fondamentale è: cosa andrà a dormire in questi hangar giganti? Negli ultimi mesi sulla pista di Lop Nur sono già comparsi i prototipi dei due caccia di sesta generazione cinesi: il J-36 (a tre motori) e il J-XDS (con ala a freccia estrema, conoscito anche come J-50). È la prima volta che questi aerei lasciano gli stabilimenti costruttivi di Chengdu e Shenyang.

Tuttavia, le dimensioni delle nuove rimesse puntano ancora più in alto. L’indiziato principale è l’H-20, il bombardiere strategico invisibile ai radar di cui Pechino parla da anni ma che nessuno ha ancora visto volare. Accanto all’H-20 ci sono i colossali droni ad ala volante simili al B-2 americano già avvistati nella vicina base di Malan.

Mentre Malan resta dedicata principalmente ai droni, Lop Nur diventa la sede designata per le piattaforme con equipaggio umano e per i giganti dell’aria.

La macchina economica dietro i cantieri nel deserto

Dietro questo sfoggio di tecnologia militare c’è una precisa scelta di politica economica. La Cina sta riversando fiumi di spesa pubblica e investimenti statali nelle industrie di frontiera.

Costruire una mega-base nel nulla crea una domanda diretta di materiali pesanti (cemento, acciaio, energia), ma soprattutto funge da volano per settori industriali avanzati: microelettronica, leghe speciali in titanio, materiali compositi e motoristica ad alto rendimento. Lo Stato spende, l’apparato industriale assorbe e sviluppa competenze che ricadono poi anche sull’intera manifattura nazionale.

A Washington ci si interroga su come contrastare questa velocità. La Cina non ha solo pareggiato la segretezza dell’Area 51 americana: ha trasformato il deserto in una catena di montaggio strategica a cielo aperto.