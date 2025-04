J-50: il caccia di sesta generazione cinese esposto completamente

Il caccia pesante senza coda di nuova generazione della Shenyang Aircraft Corporation sembra aver subito una pausa di diversi mesi tra il suo primo volo conosciuto e il secondo. Da allora, è stato avvistato nei cieli con sempre maggiore frequenza .

Nuove immagini e video provenienti dalla Cina mostrano il jet – indicato in modo non ufficiale con diverse denominazioni, tra cui J-XDS e J-50 – durante un altro recente volo di prova, con immagini più nitide che mai del misterioso caccia stealth. Tra queste c’è quella che sembra essere la prima vera immagine della cabina di pilotaggio.

La cabina di pilotaggio dell’aereo ha suscitato particolare interesse sin dalla sua prima apparizione al pubblico il 26 dicembre 2024 . Fino ad ora, nessuna immagine l’aveva mostrata chiaramente. Il muso largo dell’aereo, insieme alla prospettiva da terra delle foto e alla loro bassa qualità, aveva reso visibile nelle immagini solo quella che potrebbe essere una parte della cabina di pilotaggio. Ciò ha portato a chiedersi se il velivolo, delle dimensioni di un caccia pesante, fosse effettivamente pilotato.

Si era discusso se questi propotici, come quello della Chengdu, fossero droni o pilotati. Con queste ultime immagini, possiamo finalmente mettere fine alla questione in modo definitivo.

Un’immagine mostra una vista laterale del velivolo, fornendo una nuova prospettiva di analisi. Soprattutto, mostra una cabina di pilotaggio a bolla molto aerodinamica che si fonde perfettamente con la parte superiore della fusoliera.

As it seems, we finally have a quite decent side shot of SAC’s J-XDS from its flight today and also for the first time a clearer proof it has indeed a canopy. pic.twitter.com/i0IEmLebYH

— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) April 16, 2025