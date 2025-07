La situazione al confine fra le due Coree resta sempre molto calda. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha esortato le sue forze armate a prepararsi “alla guerra vera” mentre osservava una gara di tiro delle unità di artiglieria, secondo quanto riferito giovedì dai media statali di Pyongyang.

Le dichiarazioni di Kim seguono lo schieramento di truppe e armi da parte della Corea del Nord per aiutare la Russia nella sua offensiva in Ucraina, che dura ormai da oltre tre anni.

Le immagini trasmesse giovedì dalla Korea Central Television, l’emittente televisiva statale, mostravano soldati delle unità di artiglieria che sparavano colpi verso il mare.

Kim è stato visto guardare attraverso un binocolo da un posto di osservazione, affiancato da due ufficiali militari, ma il luogo della gara di mercoledì non è stato reso noto.

Ha esortato i soldati a essere pronti “per una guerra vera” in “qualsiasi momento” e ad essere in grado di “distruggere il nemico in ogni battaglia”, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Korean Central News Agency in un dispaccio in inglese.

Le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali hanno riferito che Pyongyang ha inviato più di 10.000 soldati nella regione russa di Kursk lo scorso anno, insieme a proiettili di artiglieria, missili e sistemi missilistici a lungo raggio.

Circa 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi e migliaia altri feriti combattendo per la Russia, ha affermato Seul.

Kim ha offerto a Mosca il suo pieno sostegno per la guerra in Ucraina durante i recenti colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, secondo quanto riportato in precedenza dai media statali.

Le due nazioni, entrambe oggetto di pesanti sanzioni, hanno firmato un accordo militare lo scorso anno, che include una clausola di difesa reciproca, durante una rara visita del presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang.

Chi si aspettava che il cambio al vertice in Corea del Sud potesse allentare le tensioni nella penisola, con la vittoria del partito Democratico dell’attuale Presidente Lee sul Partito Popolare, più filo-americano, viene quindi deluso. L’atteggiamento della Corea del Nord non si è per nulla ammorbidito e la tensione resta alle stelle.