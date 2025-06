In Corea del Sud, il candidato del Partito Democratico (DP), Lee Jae-myung, è stato eletto presidente il 3 giugno 2025, segnando una svolta politica dopo mesi di crisi. Con il 48,83% dei voti contro il 42,03% del rivale Kim Moon-soo del Partito Popolare (PPP), Lee ha conquistato la vittoria in un’elezione segnata da un’affluenza record del 79,4%, la più alta dal 1997. La sconfitta del PPP è legata al disastro politico del precedente presidente Yoon Suk Yeol, la cui dichiarazione di legge marziale a dicembre 2024, percepita come un tentato golpe, ha portato alla sua impeachment e rimozione, aprendo la strada a Lee.

La crisi del Partito Popolare e il ruolo di Yoon

Il Partito Popolare ha pagato a caro prezzo l’eredità di Yoon Suk Yeol. La sua mossa di imporre la legge marziale, che ha rievocato i traumi delle dittature militari del passato, ha scatenato proteste di massa e una crisi economica e politica senza precedenti.

Yoon, che aveva stretti legami con gli Stati Uniti, in particolare con il presidente Donald Trump, ha lasciato un paese diviso e un partito indebolito. La sua vicinanza ideologica agli USA, unita a una gestione autoritaria, ha alienato molti elettori, favorendo l’ascesa del Partito Democratico e di Lee Jae-myung, che aveva perso contro Yoon nel 2022 per meno dell’1%.

Lee Jae-myung e il distacco dagli Stati Uniti

Con l’elezione di Lee, la Corea del Sud potrebbe adottare una postura meno allineata agli Stati Uniti, soprattutto in un contesto in cui Trump potrebbe influenzare nuovamente la politica americana. A differenza di Yoon, che aveva costruito un rapporto molto stretto con Trump, Lee è ideologicamente più distante dagli USA. Durante la campagna, ha promesso una diplomazia “pragmatica” per affrontare le sfide globali, come le politiche tariffarie americane e il programma nucleare della Corea del Nord. Tuttavia, questo approccio non garantisce un miglioramento significativo dei rapporti con la Corea del Nord o la Cina, data la complessità delle tensioni regionali.

Promesse elettorali e sfide future

Nel suo discorso a Yeouido, vicino all’Assemblea Nazionale, Lee ha sottolineato l’importanza di “superare l’insurrezione” e prevenire futuri “colpi militari”. Ha promesso di “ripristinare la democrazia” e di concentrarsi sul rilancio dell’economia e sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. La Corea del Sud deve affrontare sfide cruciali: la crescente minaccia nucleare nordcoreana, le tensioni con la Cina e le pressioni economiche globali. Lee ha anche espresso la volontà di riformare la Costituzione, proponendo un referendum per passare da un mandato presidenziale unico di cinque anni a un sistema di due mandati di quattro anni, con applicazione dal 2030.

Reazioni e prospettive politiche

Il candidato del PPP, Kim Moon-soo, ha accettato la sconfitta, congratulandosi con Lee e sottolineando il rispetto per la scelta del popolo. Tuttavia, la delusione nel Partito Popolare è palpabile: il distacco di oltre 12 punti percentuali nelle proiezioni degli exit poll è stato un duro colpo. Rep. Na Kyung-won del PPP ha definito il risultato “uno shock”, mentre il DP ha celebrato con entusiasmo la vittoria, interpretandola come un “giudizio severo” contro il “regime insurrezionale” di Yoon.

Un futuro incerto per la Corea del Sud

Nonostante la vittoria, Lee Jae-myung si trova di fronte a un paese profondamente diviso. La sua leadership sarà messa alla prova non solo dalle questioni interne, ma anche dalla necessità di bilanciare i rapporti internazionali in un contesto geopolitico instabile. Sebbene meno vicino agli USA, Lee non ha indicato una chiara apertura verso la Corea del Nord o la Cina, lasciando aperte molte domande sul futuro della politica estera sudcoreana. Intanto, il PPP deve ricostruire la propria credibilità dopo il disastroso tentativo di Yoon di imporre la legge marziale, un evento che ha segnato un punto di svolta nella storia politica del paese.