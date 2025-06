Il ministro della Difesa iraniano Aziz Nasirzadeh ha dichiarato mercoledì che Teheran colpirà le basi militari statunitensi nella regione se i negoziati sul nucleare falliranno e Washington deciderà di lanciare un attacco contro la Repubblica Islamica.

“Alcuni funzionari dell’altra parte minacciano un conflitto se i negoziati non daranno i risultati sperati. Se ci verrà imposto un conflitto… tutte le basi statunitensi sono alla nostra portata e le colpiremo senza esitazione nei paesi che le ospitano”, ha dichiarato Nasirzadeh durante una conferenza stampa, avvertendo gli Stati Uniti di “lasciare la regione in caso di conflitto”.

“Abbiamo compiuto progressi molto significativi in materia di difesa. Le nostre forze operative sono completamente equipaggiate”, ha aggiunto il ministro della Difesa, rivelando che l’Iran ha recentemente testato un missile con una testata da due tonnellate. “Se ci verrà imposto un conflitto, le perdite dell’altra parte saranno sicuramente molto più pesanti delle nostre”, ha proseguito.

I commenti sono stati rilasciati in risposta alle crescenti minacce da parte di Washington, in coincidenza con l’aumento della tensione nei negoziati sul nucleare tra l’Iran e gli Stati Uniti.

Alla domanda, durante un’audizione alla Camera dei Rappresentanti martedì, se Washington fosse pronta a “rispondere con una forza schiacciante per impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari”, il capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha risposto di aver “fornito al segretario alla Difesa e al presidente un’ampia gamma di opzioni”.

Lo stesso giorno, in un’intervista a Bret Baier della Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’Iran è diventato “molto più aggressivo” nei negoziati sul nucleare. “Chiedono solo cose impossibili. Non vogliono rinunciare a ciò a cui devono rinunciare”, aggiungendo che è ‘deludente’ perché “l’alternativa è molto, molto grave”.

Trump ha dichiarato lunedì di essere “meno fiducioso” nella possibilità di raggiungere un accordo. L’Iran ha respinto una nuova proposta degli Stati Uniti che limiterebbe in modo significativo la sua capacità di arricchire l’uranio e ha affermato che presto presenterà una controfferta. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo ciclo di negoziati.

Trump ha ripetutamente minacciato di attaccare l’Iran se i negoziati falliranno. Anche Israele ha elaborato piani per un attacco alle strutture nucleari iraniane.

In una telefonata tra Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu martedì, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di continuare a spingere per un accordo, aggiungendo che un attacco israeliano contro l’Iran sarebbe inutile e “off limits” al momento, secondo quanto riportato da fonti ebraiche.

Tuttavia, Trump aveva già segnalato in precedenza che Israele avrebbe svolto un ruolo chiave in qualsiasi attacco nel caso in cui i negoziati sul nucleare fallissero.

Il ministero dell’Intelligence iraniano ha recentemente annunciato di aver ottenuto migliaia di documenti sensibili sul programma nucleare israeliano. Il capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), Hossein Salami, ha affermato che tali informazioni forniranno all’Iran un vantaggio qualora fosse costretto a rispondere a un attacco israeliano.