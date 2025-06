L’IDF ha dimostrato capacità di colpire l’Iran con attacchi precisi, ma i siti sotterranei rappresentano una sfida maggiore, richiedendo potenzialmente il supporto degli USA, in particolare dei bombardieri B-2 con bombe GBU-57/B per penetrare bunker anche a decine di metri nella roccia. Si tratta di bombe da 14 tonnellate disegnate proprio per distruggere i bunker sotterranei.