“L’Iran è pronto a firmare un accordo nucleare a determinate condizioni con il Presidente Donald Trump in cambio della revoca delle sanzioni economiche”, ha dichiarato mercoledì alla NBC News un alto consigliere della guida suprema dell’Iran.

Ali Shamkhani, alto consigliere politico, militare e nucleare della Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei, è uno dei funzionari iraniani di più alto rango a parlare pubblicamente delle discussioni in corso.

Ha affermato che l’Iran si impegnerebbe a non fabbricare mai armi nucleari, a eliminare le proprie scorte di uranio altamente arricchito che può essere trasformato in arma, ad accettare di arricchire l’uranio solo ai livelli inferiori necessari per uso civile e a consentire agli ispettori internazionali di supervisionare il processo, in cambio della revoca immediata di tutte le sanzioni economiche sull’Iran.

Alla domanda se l’Iran sarebbe disposto a firmare un accordo oggi stesso se tali condizioni fossero soddisfatte, Shamkhani ha risposto: “Sì“.

I suoi commenti sembrano essere finora la dichiarazione pubblica più chiara sulle aspettative dell’Iran e sulla sua volontà di raggiungere un accordo proveniente dalla cerchia ristretta della Guida Suprema. La guida suprema dell’Iran ha l’ultima parola su tutte le questioni di sicurezza nazionale.

“È ancora possibile. Se gli americani agiscono come dicono, di sicuro possiamo avere relazioni migliori”, ha detto Shamkhani, aggiungendo che “questo può portare a una situazione migliore nel prossimo futuro”.

Shamkhani ha parlato con la NBC News poche ore dopo che Trump aveva offerto all’Iran un “ramoscello d’ulivo” che era però accompagnato da minacce di sanzioni economiche paralizzanti nel caso in cui l’Iran non avesse accettato un accordo per limitare il suo programma nucleare.

Le osservazioni di Trump sono state criticate dal Presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

“Pensa di poter venire qui, lanciare slogan e spaventarci. Per noi, il martirio è di gran lunga più dolce che morire a letto”, ha detto mercoledì in commenti trasmessi in diretta dalla televisione di Stato, secondo Reuters. “Siete venuti a spaventarci? Non ci piegheremo a nessun prepotente”.

Anche Shamkhani ha espresso frustrazione per il tono di Trump e le continue minacce.

“Parla del ramoscello d’ulivo, che non abbiamo visto. È tutto filo spinato”, ha detto.

Trump ha ripetutamente affermato che all’Iran non può essere permesso di sviluppare un’arma nucleare.

Mentre l’Iran ha sempre negato di volerlo fare, l‘Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, l’organismo di controllo nucleare dell’ONU, afferma di aver rilevato uranio sufficientemente arricchito, abbastanza vicino al livello necessario per le armi nucleari e in quantità tale da costruire sei armi nucleari.

Stati Uniti e Iran hanno tenuto colloqui sul programma nucleare di Teheran per settimane, con l’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che ha definito l’ultimo round a Muscat, capitale dell’Oman, “incoraggiante”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, nel frattempo, ha definito i negoziati “difficili ma utili”.

“L’arricchimento è una questione a cui l’Iran non rinuncerà, e non c’è spazio per compromessi su di essa”, ha detto. “Tuttavia, le sue dimensioni, livelli o quantità potrebbero cambiare per un certo periodo per consentire la costruzione della fiducia”.

Nell’intervista di mercoledì, Shamkhani ha espresso preoccupazione che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, spesso noto con il soprannome Bibi, possa cercare di far deragliare il processo attraverso pressioni riservate a Washington.

“Se gli americani rimuovono l’effetto Bibi, possono facilmente firmare l’accordo”, ha detto Shamkhani.

Ci sono tuttavia segnali, come riportato in precedenza da NBC News citando due funzionari statunitensi, due diplomatici mediorientali e altre due persone a conoscenza delle tensioni, che Trump potrebbe prendere le distanze da Netanyahu, dato che i due leader sono sempre più in disaccordo sulla strategia per affrontare le sfide nella regione, compreso l’Iran. recentemente gli USA hanno concluso trattative con Hamas senza la patecipazione di Israele.