I media israeliani riportano domenica che l’ostaggio israelo-americano Edan Alexander potrebbe essere rilasciato da Hamas già lunedì, dopo un accordo diretto tra Hamas e Washington.

“Dopo che Hamas ha confermato che rilascerà l’ostaggio israeliano Edan Alexander, secondo quanto riferito come gesto di buona volontà nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita nella regione questa settimana, il giornalista israeliano Barak Ravid afferma che l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff arriverà domani in Israele per facilitare il processo”, afferma The Times of IsraeL .

Witkoff “definirà i dettagli prima del rilascio di Edan Alexander, secondo una fonte vicina alla questione”, ha scritto Ravid su X.

La notizia è stata confermata dalla stesso Donald Trump in un posto del proprio social Truth, il tutto con una certa enfasi:

Sono lieto di annunciare che Edan Alexander, cittadino americano tenuto in ostaggio dall’ottobre 2023, sta tornando a casa dalla sua famiglia. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa notizia straordinaria. Si tratta di un passo compiuto in buona fede nei confronti degli Stati Uniti e degli sforzi dei mediatori – Qatar ed Egitto – per porre fine a questa guerra brutale e restituire TUTTI gli ostaggi vivi e le salme dei defunti ai loro cari. Speriamo che questo sia il primo di una serie di passi necessari per porre fine a questo conflitto brutale. Attendo con ansia il giorno della celebrazione!

Trump si recherà nella regione, facendo tappa nei paesi del Golfo Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, e quindi rafforzando i rapporti fra i paesi arabi e gli USA, Notiamo che Trump ringrazia Qatar ed Egitto, e non parla di Israele. Il Paese ebraico non ne era neppure informato e non ha preso parte alla trattativa!

Hamas ha annunciato domenica che la decisione di rilasciare Alexander è stata presa dopo i recenti colloqui con funzionari statunitensi e “gli sforzi intensificati per raggiungere un cessate il fuoco, aprire i valichi di frontiera e consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza”.

È importante sottolineare che il gruppo palestinese, in guerra con Israele dal 7 ottobre 2023, data dell’attacco terroristico, ha anche dichiarato di essere pronto a riprendere i negoziati.

Hamas si dice pronto a stabilire uno “scambio di prigionieri concordato” e a consentire che Gaza sia amministrata da un’autorità professionale indipendente.

Tutto questo, cosa abbastanza interessante, arriva in mezzo a notizie non confermate di una nuova frattura tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e Trump. Anche se l’ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee ha negato la veridicità delle affermazioni, la notizia qui sotto è stata ampiamente diffusa la scorsa settimana :

Il presidente Trump ha “tagliato i contatti” con Netanyahu, criticando il primo ministro israeliano e i suoi alleati per il loro comportamento “arrogante” e per aver cercato di metterlo sotto pressione. Secondo quanto riferito, Trump si sente mancato di rispetto e manipolato da Netanyahu.

Questa nuova svolta, con Hamas disposta a rilasciare l’israeliano-americano, suggerisce che Israele potrebbe essere stato escluso dai colloqui tra Stati Uniti e Palestina. Non è sicuramente che Hegseth, il Segretario alla Difesa USA , abbia cancellato i viaggio in Israele e invece segua il Presidente in Arabia Saudita.Â

Se fosse vero, sarebbe un duro colpo per Netanyahu, che sta affrontando una crescente opposizione interna e accuse di voler prolungare intenzionalmente la guerra a scapito della sicurezza degli ostaggi ancora in vita. La sua opposizione interna si farebbe forte della nuova mossa presidenziale e i giorni del Primo Ministro potrebbero volgere verso la fine.