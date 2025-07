Notizie abbastanza buone negli USA per l’inflazione. Il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti ha registrato un’accelerazione per il secondo mese consecutivo, attestandosi al 2,7% nel giugno 2025, il livello più alto da febbraio, in aumento rispetto al 2,4% di maggio e in linea con le aspettative, ma meno del 3%.

I prezzi sono aumentati maggiormente per i prodotti alimentari (3% contro il 2,9% di maggio), i servizi di trasporto (3,4% contro il 2,8%) e le auto e i camion usati (2,8% contro l’1,8%).

Inoltre, il costo dell’energia è diminuito in misura molto minore (-0,8% contro -3,5%) e, del resto, non possono andare a zero. I prezzi della benzina (-8,3% contro -12%) e del gasolio (-4,7% contro -8,6%) hanno continuato a diminuire, mentre l’aumento dei prezzi del gas naturale è rimasto elevato (14,2% contro 15,3%).

Nel frattempo, l’inflazione è leggermente diminuita per gli alloggi (3,8% contro 3,9%) e i veicoli nuovi (0,2% contro 0,4%). Su base mensile, l’IPC è aumentato dello 0,3%, segnando il maggiore incremento in cinque mesi e in crescita rispetto allo 0,1% di maggio, ma in linea con le aspettative.

L’inflazione core su base annua è salita al 2,9% dal 2,8%, ma al di sotto delle previsioni del 3%. Anche l’IPC core mensile è aumentato meno del previsto, dello 0,2%, rispetto alle previsioni dello 0,3% e dello 0,1% di maggio.

Ecco il grafico sull’inflazione:

L’inflazione, nonostante i dazi, rimane sotto il 3% annuo, quindi il temuto shock inflazionistico legato ai dazi non c’è ancora stato e, per ora, non sembra che ci sarà

A questo punto i tassi di interesse sui fondi della Federal Reserve al 4,5% sembrano troppo alti, e Trump è tornato immediatamente a chiedere un loro tagli di ben 3 punti percentuali:

A questola rabbia presidenziale verso Powell sta raggiungendo il livello di guardia. Qualcosa potrebbe accadere, e anche presto.