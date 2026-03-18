Incendio a bordo della USS Gerald R. Ford: danni maggiori del previsto e le fragilità di una flotta sotto stress

La Marina degli Stati Uniti si trova a dover gestire un’emergenza logistica e operativa che, sebbene derubricata a semplice “incidente” dal Pentagono, solleva non pochi interrogativi sulla reale tenuta dei propri assetti strategici. Un grave incendio è divampato a bordo della USS Gerald R. Ford, la più grande e costosa portaerei della flotta americana, causando danni interni e disagi ben superiori a quanto inizialmente comunicato dai vertici militari.

Il rogo si è sviluppato la scorsa settimana partendo dalla zona principale adibita a lavanderia della nave. Nonostante le rassicurazioni ufficiali che smentiscono categoricamente l’ipotesi di un attacco esterno tramite droni o missili, il bilancio dell’evento evidenzia una preoccupante vulnerabilità interna. Le fiamme hanno richiesto oltre trenta ore per essere definitivamente domate, un tempo eccezionalmente lungo per un’unità che rappresenta il vertice tecnologico navale, ma che, evidentemente, deve fare i conti con limiti strutturali.

Per comprendere la portata dell’evento, ecco alcuni numeri chiave:

Durata dell’emergenza: Oltre 30 ore di lavoro ininterrotto delle squadre antincendio.

Oltre 30 ore di lavoro ininterrotto delle squadre antincendio. Impatto sull’equipaggio: Più di 600 marinai hanno perso i propri alloggi, venendo costretti ad accamparsi su pavimenti e tavoli.

Più di 600 marinai hanno perso i propri alloggi, venendo costretti ad accamparsi su pavimenti e tavoli. Conseguenze fisiche: Il Comando Centrale (CENTCOM) riporta due feriti lievi, ma fonti non ufficiali parlano di decine di militari intossicati dal fumo.

Il Comando Centrale (CENTCOM) riporta due feriti lievi, ma fonti non ufficiali parlano di decine di militari intossicati dal fumo. Operatività: Il sistema di propulsione nucleare non ha subito danni e la nave rimane tecnicamente in servizio.

Ecco quanto è grande la portaerei USA, tanto per dare un’idea di quale enorme problema sia questo incendio.

Parametro Operativo Dettaglio della Missione Equipaggio imbarcato Circa 4.500 unità Durata standard missione 6 mesi Estensione attuale Fino a maggio (circa 12 mesi totali) Supporto strategico Operazioni congiunte con la USS Abraham Lincoln

L’incidente si inserisce in un quadro di fortissimo stress logistico. La portaerei è attualmente impegnata in complesse operazioni di protezione nel Medio Oriente, un quadrante in cui la necessità di garantire la sicurezza delle rotte e degli interessi strategici richiede un livello di prontezza costante. Tuttavia, l’estensione eccezionale della missione, che sta per raggiungere il record di un anno ininterrotto di navigazione, rischia di portare uomini e macchine ben oltre il limite fisiologico. Come ha saggiamente ricordato l’ex portavoce della Sicurezza Nazionale, l’Ammiraglio John F. Kirby, anche le navi e i metalli subiscono l’usura, e non si può pretendere che un equipaggio operi a questi ritmi mantenendo la massima efficienza.

In un contesto dove vige il rigoroso silenzio radio delle comunicazioni, tipico dei dispiegamenti più sensibili, i frequenti incidenti derubricati a “casualità” fanno sollevare più di un sopracciglio tra gli analisti.

In conclusione, il danno subito dalla USS Gerald R. Ford non è meramente materiale, ma profondamente logistico e umano. Lasciare centinaia di operatori specializzati senza un adeguato riposo riduce l’efficienza complessiva del sistema. Questo imprevisto svela le intrinseche fragilità di queste mastodontiche città galleggianti e rischia seriamente di rallentare lo sforzo di protezione degli Stati Uniti nella regione.