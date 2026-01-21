Il Venezuela alza bandiera bianca: addio al dogma statalista, il petrolio torna ai privati, e arrivano i primi soldi!

Il Venezuela si appresta a formalizzare le riforme del settore petrolifero che amplierebbero i contratti di partnership e allenterebbero il controllo della PDVSA sui nuovi investimenti, secondo quanto dichiarato martedì dal massimo esponente legislativo del Paese.

Martedì, il presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez ha affermato che le riforme della legge venezuelana sugli idrocarburi, che dovrebbero essere discusse questa settimana, saranno incentrate sulle strutture di partnership introdotte per la prima volta da Nicolás Maduro. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, la direzione è chiara: Caracas vuole formalizzare i cosiddetti “contratti di partecipazione produttiva” che negli ultimi anni hanno silenziosamente sostituito il rigido modello di joint venture controllato dalla PDVSA.

Il Venezuela sta uscendo da un periodo di instabilità politica con una produzione di petrolio ferma sotto il milione di barili al giorno, una frazione dei circa 3 milioni di barili al giorno che produceva nel 2008. Tuttavia, il Paese detiene ancora le maggiori riserve accertate di greggio al mondo, la maggior parte delle quali si trova nella cintura dell’Orinoco. Il problema non è mai stato geologico. Sono state le sanzioni, la carenza di diluenti, le infrastrutture danneggiate, la corruzione, la cattiva gestione e una compagnia petrolifera statale svuotata.

Il presidente dell’assemblea ha anche annunciato che sono arrivati i primi 300 milioni di dollari derivanti dalla vendita di petrolio sotto direzione americana. Una boccata d’ossigeno per il governo venezuelano e il mantenimento di una promessa sulla restituzione degli utili derivanti dal petrolio.

Washington sembra ora intenzionata a riorganizzare il sistema piuttosto che limitarsi ad allentare le sanzioni. L’amministrazione Trump ha promosso un piano di rilancio diretto dagli Stati Uniti che combina una stretta supervisione delle vendite di petrolio, percorsi legali per i trader globali e una revisione delle regole di investimento del Venezuela. Vitol e Trafigura stanno già commercializzando il greggio venezuelano con licenze speciali statunitensi, offrendo il greggio pesante Merey alle raffinerie cinesi con sconti molto inferiori a quelli osservati durante il commercio sommerso dell’era delle sanzioni. Le esportazioni venezuelane verso la Cina sono crollate nel breve termine, ma il passaggio a vendite legali e trasparenti è iniziato.

Le compagnie petrolifere internazionali sono in attesa. Chevron produce ancora circa 240.000 barili al giorno attraverso le sue joint venture in Venezuela. La major statunitense ha dichiarato che potrebbe aumentare la produzione venezuelana di circa il 50% entro due anni utilizzando le infrastrutture esistenti. Anche Repsol ha una visione positiva. ENI continua a gestire importanti asset nel settore del gas. Trump ha riunito altri importanti attori del settore per discutere anche dei possibili sviluppi in Venezuela.

Alcuni analisti vedono un percorso realistico per il ritorno dell’industria petrolifera venezuelana, affermando che 2 milioni di barili al giorno entro l’inizio degli anni ’30 sono possibili se le riforme reggono e il capitale ritorna.

Domande e risposte

Perché il Venezuela cambia legge proprio ora? Il Paese è in una crisi economica profonda e la compagnia statale PDVSA non ha i fondi né la tecnologia per estrarre il petrolio, specialmente quello pesante dell’Orinoco che richiede processi complessi. Dopo anni di produzione crollata sotto il milione di barili, il governo ha capito che senza i capitali privati e le tecnologie straniere le riserve rimarranno sottoterra. È una scelta di pura sopravvivenza economica che supera l’ideologia politica.

Che ruolo ha l’amministrazione Trump in questo processo? Washington sta adottando un approccio pragmatico. Invece di mantenere un blocco totale che spinge il Venezuela verso l’orbita di Russia e Iran, gli USA stanno pilotando la riapertura. Attraverso licenze speciali a trader fidati e compagnie americane come Chevron, gli Stati Uniti controllano i flussi, riducono l’influenza cinese (limitando gli sconti sul greggio) e stabilizzano il mercato energetico globale, mantenendo però una supervisione politica sulle riforme di Caracas. Intanto arrivano i primi 300 milioni derivanti dalla vendita di petrolio venezuelano.

Quali sono le prospettive per l’ENI e l’Italia? L’ENI è un attore storico in Venezuela, con interessi significativi soprattutto nei giacimenti di gas (come il progetto Perla). La normalizzazione dei rapporti e le nuove leggi permetterebbero all’ENI non solo di recuperare i crediti pregressi attraverso la vendita di idrocarburi, ma anche di aumentare le forniture di gas e petrolio verso l’Europa. In un contesto di diversificazione energetica, avere accesso a riserve così vaste in un quadro giuridico più stabile è un vantaggio strategico fondamentale per l’Italia.