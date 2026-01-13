Vitol e Trafigura: i colossi dei trading petrolifero ottengono il permesso di vendere il petrolio del Venezuela

Vitol e Trafigura stanno offrendo greggio venezuelano alle raffinerie in Cina e India con consegna prevista per marzo, secondo quanto riferito lunedì da fonti commerciali a Reuters , pochi giorni dopo che due dei maggiori trader petroliferi indipendenti al mondo hanno ottenuto licenze speciali dagli Stati Uniti per aiutare a commercializzare il petrolio venezuelano.

Su richiesta del governo statunitense, Trafigura e Vitol stanno fornendo servizi logistici e di marketing per facilitare la vendita del petrolio venezuelano, ha dichiarato venerdì Trafigura, a seguito di un incontro dei dirigenti dell’industria petrolifera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca.

Trafigura opera nel pieno rispetto delle sanzioni applicabili e possiede tutte le licenze necessarie per eseguire queste transazioni, ha aggiunto il trader. Quindi la vendita del petrolio avviene , praticamente, sotto controllo degli USA e coerentemente con i desideri di Trump.

Mentre le grandi compagnie petrolifere statunitensi sono riluttanti a impegnare miliardi di dollari di investimenti per ripristinare l’industria petrolifera venezuelana, con il CEO di Exxon Darren Woods che afferma che il Venezuela è attualmente “non investibile” , i più grandi trader mondiali hanno colto al volo l’opportunità di aiutare a commercializzare il petrolio venezuelano.

Durante l’incontro alla Casa Bianca, il CEO di Trafigura Richard Holtum ha detto al presidente Trump che il gruppo di trading di materie prime sta lavorando “per portare il petrolio venezuelano negli Stati Uniti”, aggiungendo che la prima nave “dovrebbe essere caricata la prossima settimana”.

Secondo fonti di Reuters, Vitol e Trafigura sono ora in trattative con raffinerie cinesi e indiane per vendere carichi di greggio venezuelano con consegna a marzo.

Vitol, il più grande trader indipendente di petrolio al mondo, ha contattato le raffinerie controllate dallo Stato indiano per offrire il greggio con uno sconto di 8-8,50 dollari al barile rispetto al ICE Brent su base consegnata, ha riferito una delle fonti a Reuters.

Vitol e Trafigura hanno anche contattato PetroChina per un potenziale interesse nel greggio pesante Merey, fiore all’occhiello del Venezuela, che era un prodotto di base del gigante petrolifero statale cinese prima che gli Stati Uniti sanzionassero le esportazioni del Venezuela durante il primo mandato del presidente Trump.

La scorsa settimana, il responsabile globale della divisione petrolifera di Trafigura, Ben Luckock, ha dichiarato a Bloomberg : “Penso che tutti stiano valutando quali opportunità ci possano essere in Venezuela”.

La prospettiva di un imminente sblocco dei flussi petroliferi venezuelani ha compensato lunedì mattina l’aumento del premio di rischio geopolitico dovuto alle proteste in Iran e alle dichiarazioni degli Stati Uniti e dell’Iran sull’escalation delle proteste e sulla violenza del regime contro i manifestanti.

Domande e risposte

Perché gli Stati Uniti permettono ora la vendita di petrolio venezuelano? Si tratta di pragmatismo economico e geopolitico. Nonostante le sanzioni passate, l’amministrazione statunitense necessita di mantenere stabili i prezzi del petrolio globale e di garantire flussi sicuri verso i mercati chiave. Utilizzare trader privati con licenze speciali permette di immettere greggio sul mercato senza dover impegnare direttamente risorse governative o attendere i lunghi tempi di investimento delle grandi compagnie petrolifere (Big Oil), agendo così rapidamente sui prezzi.

Chi sono i principali acquirenti di questo petrolio e perché? I principali destinatari sono Cina e India. Le raffinerie di questi paesi, in particolare quelle cinesi come PetroChina e quelle statali indiane, sono tecnicamente strutturate per processare il greggio pesante tipo Merey del Venezuela. Inoltre, la forte domanda energetica di queste nazioni e la possibilità di acquistare il greggio a sconto (circa 8 dollari in meno rispetto al Brent) rendono l’offerta estremamente attraente dal punto di vista economico.

Qual è l’impatto di questa mossa sul prezzo del petrolio? L’effetto immediato è ribassista o di stabilizzazione. L’immissione di nuovi volumi di greggio venezuelano sul mercato globale funge da contrappeso ai rischi geopolitici che spingono i prezzi verso l’alto, come le recenti tensioni in Iran. La semplice aspettativa di un aumento dell’offerta aiuta a calmare la speculazione e a contenere i rincari alla pompa, un obiettivo politico spesso prioritario per la Casa Bianca.