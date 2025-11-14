Il “Sole di Basso Costo” cinese ha un problema di eccesso di produzione: ora la fuga verso le batterie.

I produttori cinesi di apparecchiature solari stanno passando dai pannelli allo stoccaggio di batterie per affrontare un eccesso di offerta cronico nel mercato dei pannelli e delle apparecchiature che ha fatto crollare i profitti di molti operatori del settore.

L’ultima azienda ad aver compiuto questo passo è stata una delle più grandi del settore, Longi Green Energy Technology. Bloomberg ha citato un documento depositato dalla società che mostrava che essa aveva in programma di acquistare una quota di maggioranza del 62% nel produttore locale di batterie PotisEdge.

L’impennata delle vendite di veicoli elettrici e delle installazioni di impianti solari ed eolici ha portato a un eccesso di capacità produttiva in questi settori chiave dell’energia non fossile, scatenando una guerra dei prezzi che ha danneggiato la maggior parte delle aziende del settore, compresi i maggiori produttori di pannelli solari. Lo scorso anno le autorità cinesi hanno compreso che la concorrenza spietata, l’eccesso di capacità produttiva e la scarsa qualità della produzione stanno danneggiando le imprese.

Nel frattempo, le aziende si sono affrettate a tagliare i costi, con i maggiori operatori del settore solare del Paese che hanno ridotto di quasi un terzo la loro forza lavoro solo nel 2024. Longi Green Energy, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar e Tongwei hanno tagliato complessivamente ben 87.000 posti di lavoro lo scorso anno, secondo i calcoli di Reuters basati sui documenti depositati presso la SEC.

Ora, nonostante il giro di vite del governo sulla sovraccapacità produttiva, stanno cercando di invertire la tendenza delle perdite continue. Le perdite complessive dei sei maggiori produttori di pannelli e celle solari del Paese sono raddoppiate nella prima metà del 2025, raggiungendo i 2,8 miliardi di dollari. Longi, tuttavia, è riuscita a ridurre le perdite nel terzo trimestre grazie agli sforzi di riduzione dei costi, e la sua leadership è fiduciosa che l’azienda tornerà in attivo nel trimestre in corso.

Lo stoccaggio di energia è un mercato in crescita a livello globale, poiché i paesi con la più alta densità di impianti eolici e solari si rendono conto che queste fonti di energia elettrica necessitano di un backup per ridurre lo spreco di produzione comunemente chiamato “curtailment”, che diventa necessario quando i pannelli e le turbine generano più elettricità di quella necessaria alla rete perché non sono in grado di rispondere alle fluttuazioni della domanda come invece può fare la capacità di base.

Domande e risposte

Perché i produttori cinesi stanno abbandonando i pannelli solari per le batterie? Non li stanno “abbandonando”, ma stanno diversificando disperatamente. Il mercato dei pannelli solari è in crisi di sovraccapacità: c’è troppa produzione, i prezzi sono crollati e le aziende (anche le più grandi) stanno perdendo miliardi. I profitti sono spariti. Il settore delle batterie, invece, è in piena espansione. È necessario per immagazzinare l’energia prodotta da fonti intermittenti come il solare e l’eolico, risolvendo il problema degli sprechi (“curtailment”). È un mercato con margini di profitto molto più alti e una domanda crescente, quindi è una mossa strategica per sopravvivere.

Cosa si intende esattamente con “curtailment” o spreco di produzione? Il “curtailment” è la riduzione deliberata della produzione di energia elettrica, anche se l’impianto (solare o eolico) sarebbe in grado di produrne di più. Succede quando la rete elettrica non è in grado di assorbire tutta l’energia generata in un dato momento (ad esempio, a mezzogiorno in un giorno di sole e vento, quando la domanda è bassa). Poiché l’elettricità non si può “stoccare” facilmente nella rete, l’energia in eccesso deve essere “sprecata” (o l’impianto spento) per evitare sovraccarichi. Le batterie servono proprio a immagazzinare questo surplus e usarlo quando la domanda è alta.

Questa crisi dei pannelli solari che impatto sta avendo sull’occupazione? Un impatto molto pesante. Per far fronte al crollo dei prezzi e alle perdite miliardarie, le aziende cinesi del solare stanno tagliando i costi in modo aggressivo. Questo si traduce in licenziamenti di massa. Solo nel 2024, i cinque maggiori produttori (Longi, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar e Tongwei) hanno tagliato complessivamente 87.000 posti di lavoro. Si tratta di quasi un terzo della loro forza lavoro combinata, un segnale chiaro della gravità della crisi di redditività che sta colpendo il settore dopo anni di crescita apparentemente inarrestabile.