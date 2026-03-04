Il Piano di Trump per lo Stretto di Hormuz: perché scortare le Petroliere è un rischio tattico ed economico

L’amministrazione statunitense ha deciso di rompere gli indugi. Con un annuncio diffuso attraverso il suo social network Truth Social, il Presidente Donald Trump ha dichiarato che la Marina degli Stati Uniti inizierà, non appena possibile, a scortare le petroliere e le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. L’obiettivo è chiaro: garantire il libero flusso di energia a livello globale di fronte al quasi totale arresto del traffico marittimo, causato dall’intensificarsi delle recenti operazioni congiunte israelo-americane contro l’Iran.

Eppure, tra le dichiarazioni di forza e la realtà operativa si frappone un braccio di mare che rappresenta uno degli snodi geopolitici più complessi al mondo. Promettere di scortare il traffico mercantile è una mossa politicamente audace, ma, dal punto di vista logistico e militare, si traduce nell’inviare le navi più sofisticate della U.S. Navy in una vera e propria “zona di ingaggio per super-armi“.

La Casa Bianca non si è limitata a muovere le flotte. Consapevole che il mercato libero, da solo, non può reggere i costi di una guerra, Trump ha ordinato alla United States Development Finance Corporation (DFC) di intervenire pesantemente nell’economia reale, fornendo assicurazioni contro i rischi politici e garanzie finanziarie a prezzi “ragionevoli” per tutto il commercio marittimo. Quando i Lloyd’s di Londra e le grandi compagnie assicurative si ritirano o impongono premi astronomici, è lo Stato che deve assorbire il rischio per evitare il collasso delle catene di approvvigionamento, ma qiuesta mossa è relativamente semplice e richiede solo di firmare dei pezzi di carta, non di mandare delle navi con equipaggio.

L’Anatomia di un Collo di Bottiglia

Per comprendere la gravità della situazione, è necessario guardare ai numeri, ben evidenziati da TWZ. Lo Stretto di Hormuz non è un oceano aperto in cui le portaerei possono manovrare indisturbate, ma, al contrario, è un corridoio claustrofobico in cui la prossimità al nemico annulla i tempi di reazione.

Lo Stretto di Hormuz: Dati Chiave Dettaglio Tecnico e Commerciale Larghezza minima 20 miglia nautiche (circa 37 km) nei punti più stretti. Corsie di navigazione Due canali larghi appena 2 miglia ciascuno, separati da una zona cuscinetto. Traffico mensile Circa 3.000 navi, tra superpetroliere e portacontainer. Volume energetico Transita circa 1/5 del petrolio globale e una quota enorme di GNL. Giurisdizione Acque territoriali condivise tra Iran (nord) e Oman (sud).

Intanto però, come rivela Marine Traffic, il transito nello stretto si è praticamente azzerato, con ricadute economiche pesantissime:

Minimal vessel traffic seen in Strait of Hormuz amid reported closure The latest #MarineTraffic playback shows visibly reduced transit density, alongside holding patterns, slower speeds, and vessels remaining outside the strait as operators reassess risk. pic.twitter.com/pfqk5rcbg8 — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 3, 2026

Perché scortare le navi è un enorme problema tattico

Il problema fondamentale di un’operazione di scorta a Hormuz è squisitamente geografico e tecnologico. La larghezza ridotta dello stretto costringe le navi a navigare nella zona litoranea, annullando il vantaggio strategico dei radar a lungo raggio e dei sistemi Aegis in dotazione ai cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke.

In questo scenario, la Marina americana si troverebbe a operare all’interno del raggio d’azione di un arsenale asimmetrico estremamente denso. Le forze di Teheran possono contare su missili da crociera e balistici antinave, sciami di droni d’attacco unidirezionali (kamikaze), barchini esplosivi e mine navali. Ancora peggio, molte di queste armi vengono lanciate da piattaforme stradali mobili, spesso camuffate da normali autocarri civili. Identificare e neutralizzare preventivamente queste minacce è un compito quasi impossibile.

Quando un missile antinave viene lanciato a poche miglia di distanza, il tempo a disposizione per i sistemi di difesa di punto (come i Phalanx CIWS) per intercettarlo si riduce a una manciata di secondi. Le navi americane dovrebbero attraversare ripetutamente questa “kill zone”, offrendo alle batterie costiere iraniane innumerevoli finestre di ingaggio. Inoltre, impegnare decine di navi da guerra in lente operazioni di convoglio significa sottrarre queste risorse preziose ad altre missioni strategiche, come la difesa aerea regionale o l’attacco di precisione verso l’entroterra.

Come potrebbe materializzarsi la scorta?

Dal punto di vista operativo, la Marina e le compagnie di navigazione storicamente detestano le operazioni di convoglio. Sono macchinose, lente e costose. Per attuare il piano, il traffico mercantile in entrata e in uscita dal Golfo Persico e dal Golfo di Oman verrebbe radunato in specifiche aree di raggruppamento (staging areas). Le navi commerciali verrebbero incolonnate e affiancate da fregate e cacciatorpediniere, procedendo a velocità ridotta.

Questo richiede uno sforzo imponente. Come ci insegna la storia, non è un’operazione che si può fare con un paio di pattugliatori.