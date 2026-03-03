Golfo Persico: Trump interviene sulle assicurazioni marittime e schiera la US Navy

Il recente ritiro dei grandi club assicurativi internazionali dalla copertura dei rischi di guerra nel Golfo Persico ha gettato un’ombra inquietante sui mercati energetici globali. Come abbiamo già analizzato, a partire dal 5 marzo 2026, la revoca delle coperture da parte di enti primari come l’American Steamship Owners e il London P&I Club rischiava di paralizzare definitivamente il traffico delle superpetroliere nello Stretto di Hormuz. Tuttavia, la risposta di Washington non si è fatta attendere, e ha assunto i contorni di un massiccio intervento statale volto a colmare un clamoroso fallimento del mercato privato.

Con una mossa che mescola pragmatismo geopolitico e un inaspettato approccio economico ed espansivo alla gestione delle crisi, il Presidente Donald J. Trump ha annunciato un piano drastico per garantire il flusso globale di energia. Il mercato privato si ritira per un eccesso di rischio incalcolabile? Ci pensa lo Stato, agendo da assicuratore di ultima istanza e l’annuncio è dello stesso Presidente:

La contromossa di Washington: DFC e scorte armate

Attraverso un comunicato perentorio, l’amministrazione statunitense ha delineato una strategia su due fronti, pensata per disinnescare la bomba dei noli marittimi e delle polizze impazzite:

Copertura assicurativa statale: La United States Development Finance Corporation (DFC) ha ricevuto l’ordine esecutivo di fornire assicurazioni contro i rischi politici e garanzie finanziarie per l’intero commercio marittimo che transita nel Golfo Persico, con un’ovvia attenzione al comparto energetico. Il tutto, come sottolinea il Presidente, a un “prezzo molto ragionevole”.

Scorta militare attiva: La US Navy inizierà a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz nel più breve tempo possibile, garantendo fisicamente l’incolumità dei vettori.

L’ironia della sorte vuole che sia proprio un’amministrazione di stampo fortemente conservatore a mettere in campo uno dei più classici interventi di stampo pubblico: sostituirsi ai privati quando il mero calcolo del rischio rende impossibile l’attività economica vitale. L’ortodossia del libero mercato è importante, ma, di fronte alla prospettiva di un blocco energetico mondiale, cede inevitabilmente il passo alla Realpolitik.

L’impatto sul mercato assicurativo e sui noli

Cosa significa, sul piano tecnico, questa decisione per le dinamiche delle assicurazioni marittime? L’impatto è molteplice, e ridisegna le regole del gioco in tutto il Medio Oriente:

Calmiere strutturale dei prezzi: Prima di questo intervento, i premi di rischio per una Very Large Crude Carrier (VLCC) stavano schizzando verso i 400.000 dollari a viaggio. L’ingresso della DFC con prezzi calmierati costringerà, se e quando la situazione si stabilizzerà, i riassicuratori privati a rivedere le proprie logiche tariffarie, ma solo per non perdere definitivamente le proprie quote di mercato. Abbattimento del rischio percepito: La presenza fisica della US Navy a scorta dei convogli commerciali riduce drasticamente le probabilità di successo di eventuali attacchi missilistici o sabotaggi. Questo fattore abbatte tecnicamente il profilo di rischio complessivo della rotta, rendendo più agevole la futura sottoscrizione delle polizze. Accessibilità universale e geopolitica: La copertura offerta dalla DFC sarà disponibile per “tutte le compagnie di navigazione”. In questo modo, uno strumento strettamente finanziario viene trasformato in un formidabile vettore di diplomazia economica globale.

Dinamica della Crisi (Pre-Trump) Intervento USA (DFC + US Navy) Impatto sul Mercato Energetico Ritiro dei P&I Club internazionali Assicurazione pubblica DFC a prezzi calmierati Stabilizzazione immediata dei costi di trasporto Costo assicurazione VLCC: > 400.000 $ Copertura statale a tariffa “ragionevole” Prevenzione dell’iperinflazione sui prodotti finiti Rischio attacchi estremamente elevato Scorte militari attive nel Golfo Persico Riduzione netta del rischio effettivo per gli armatori

La decisione della Casa Bianca si configura come un paracadute fondamentale per l’economia globale. Quando l’incertezza geopolitica trasforma il Golfo Persico in una “terra incognita”, e i capitali privati staccano comprensibilmente la spina, la potenza economica e militare degli Stati Uniti si erge a garante del sistema. Un intervento necessario, che trova le proprie motivazioni non solo, o non soprattutto, nella generosità verò i paesi terzi, ma nella necessità da un lato di non scontentare cherti partner internazionali, come quelli europei, il Giappone e l’India, ma anche di non causare una fiammata inflazionistica che colpirebbe anche gli USA e lo danneggerebbe politicamente.