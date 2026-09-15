Il petrolio saudita resta intrappolato: droni sull’oleodotto Est-Ovest e 4 milioni di barili a rischio

Gli attacchi con droni della scorsa settimana contro l’importante oleodotto est-ovest dell’Arabia Saudita hanno causato danni la cui riparazione potrebbe richiedere settimane, con il rischio di ridurre in modo significativo i flussi di petrolio greggio provenienti dal Medio Oriente.

L’Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente l’oleodotto est-ovest a seguito degli attacchi con droni sferrati giovedì dal territorio iracheno, in prossimità del confine con l’Iran. La chiusura dell’oleodotto è una misura precauzionale, dopo che gli attacchi hanno provocato diversi feriti, ha affermato il principale esportatore mondiale di petrolio greggio.

Si sono verificati danni all’oleodotto , anche in un’importante stazione di pompaggio lungo il percorso dell’oleodotto, come mostrano le immagini satellitari diffuse da Vantor e pubblicate tramite Getty Images.

Le riparazioni potrebbero richiedere da tre a cinque settimane, hanno riferito a The Associated Press due funzionari regionali informati sulla questione. Intanto sono stati cancellati tutti i contratti di consegna in Europa per il mese di Settembre!

L’oleodotto, su cui l’Arabia Saudita ha fatto affidamento per esportare circa 4 milioni di barili al giorno (bpd) dal Mar Rosso anziché dallo Stretto di Hormuz dall’inizio della guerra con l’Iran, potrebbe funzionare parzialmente durante le riparazioni, ha affermato una delle fonti dell’AP. Tuttavia, la fonte non ha potuto specificare la quantità di petrolio greggio che potrebbe essere trasportata tramite un oleodotto parzialmente operativo.

L’oleodotto Est-Ovest, lungo 750 miglia, è diventato la via di trasporto petrolifera vitale per l’Arabia Saudita per aggirare lo Stretto di Hormuz dopo l’inizio del conflitto in Medio Oriente e la chiusura di Hormuz al traffico marittimo. Grazie all’oleodotto Est-Ovest, il Regno è riuscito a reindirizzare la maggior parte dei propri carichi di greggio dai porti occidentali del Golfo Persico al porto di Yanbu sul Mar Rosso.

Oltre ad annunciare la chiusura dell’oleodotto e a condannare gli attacchi, l’Arabia Saudita non ha fornito al mercato aggiornamenti ufficiali né sull’entità dei danni né sui tempi necessari per le riparazioni. Questo ha incrementato l’incertezza sulle disponibilità di petrolio per il mondo: tre settimane sono diverse da sei settimane per un mercato già estremamente teso.

Di conseguenza, le raffinerie asiatiche non sono ancora certe di come la chiusura dell’oleodotto influenzerà le operazioni di carico di petrolio nel porto di Yanbu.