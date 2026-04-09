Il paradosso di Hormuz: come l’Iran detta legge sul petrolio globale e sfida il petrodollaro

Il mese di marzo si è trasformato in un vero e proprio stress test geopolitico ed economico per l’Iran, e, ad oggi, si può dire che Teheran stia superando le aspettative con una disinvoltura che rasenta l’ironia. Bloccando di fatto lo Stretto di Hormuz a tutti i carichi che non siano i propri (o a quelli che non abbiano ricevuto il suo beneplacito), la Repubblica Islamica ha dimostrato che la traiettoria del conflitto in corso è tutt’altro che dettata dalle controparti occidentali.

Di fronte al rischio di una carenza acuta di greggio medium-sour (medio-acido), l’amministrazione statunitense si è trovata costretta a una parziale, seppur taciuta, ritirata sulle sanzioni. Washington ha dovuto permettere ai barili iraniani già in mare di rientrare nel mercato. Il risultato è un ribaltamento di fronte che lascia quasi interdetti gli analisti: il greggio iraniano, un tempo venduto a forte sconto per compensare il rischio sanzionatorio, ora viene scambiato con un premio di 1 dollaro al barile rispetto all’ICE Brent, e il bacino degli acquirenti disposti a comprarlo si sta lentamente, ma inesorabilmente, allargando.

L’Iran è entrato in questa fase di escalation con uno slancio sulle esportazioni già in via di consolidamento, caricando greggio a 2,2 milioni di barili al giorno a febbraio (il livello più alto dal 2018). Nel mese di marzo, quando i barili di tutti i vicini di Teheran sono rimasti intrappolati all’interno del Golfo Persico, le esportazioni iraniane hanno subito solo una leggera flessione, attestandosi a 1,9 milioni di barili al giorno.

Il trionfo infrastrutturale di Teheran sui vicini del Golfo

A questo punto è lecito chiedersi: come fa Teheran a uscire palesemente vincitrice dal confronto con gli altri ricchissimi Paesi del Golfo? La risposta risiede nell’economia reale e nella pianificazione infrastrutturale. Il problema fondamentale di nazioni come l’Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti è che hanno investito troppo poco nelle infrastrutture marittime e negli oleodotti diretti fuori dal Golfo, ma hanno continuato ad affidarsi quasi esclusivamente allo Stretto di Hormuz. Questo li sta punendo duramente, con vendite praticamente azzerate.

Oggi pagano a caro prezzo questa miopia strategica. Mentre le petroliere dei vicini rimangono bloccate, Teheran, che ha sviluppato terminali anche al di fuori del collo di bottiglia (come il terminale di Jask sul Golfo di Oman) e gestisce operativamente lo Stretto, ha continuato a esportare. L’Iran è passato dall’essere il fornitore reietto e sanzionato a diventare l’arbitro stesso dei flussi energetici regionali. Paesi come il Kuwait e il Bahrain hanno visto il proprio export azzerato, mentre l’Iran ha esportato fra gli 1,5 e gli 1,9 milioni di barili di petrolio al giorno a marzo!

La “nazionalizzazione” operativa dello Stretto

Al centro di questo cambiamento c’è l’interruzione dei transiti a Hormuz. Sebbene non sia formalmente chiuso per non scatenare un casus belli totale, dal 1° marzo l’accesso è stato di fatto limitato alle navi allineate agli interessi iraniani. Questo ha sottratto al mercato una quota fondamentale di greggio medium-sour, , ma ha anche trasformato le miscele Iranian Light (32-33 gradi API) e Iran Heavy (29-30 gradi API) da barili sanzionati a materie prime indispensabili per le raffinerie asiatiche.

I dati del tracciamento satellitare tra il 1° marzo e il 7 aprile sono impietosi: solo 92 navi cisterna hanno lasciato il Golfo. Di queste, ben 60 erano di proprietà iraniana o trasportavano carichi iraniani.

Tipo di Greggio / Benchmark Sconto/Premio (Pre-crisi 2025) Sconto/Premio (Aprile 2026) ICE Brent Benchmark (0) Benchmark (0) Iranian Light (verso Cina) – $12 / barile + $1 / barile

Gli interventi di Washington per calmierare il mercato hanno mostrato i limiti delle politiche monetarie e sanzionatorie di fronte alla scarsità fisica delle merci. Lo sblocco delle riserve russe e l’allentamento temporaneo sulle vendite iraniane fino al 19 aprile hanno bruciato rapidamente le scorte galleggianti iraniane, passate dai 55 milioni di barili di fine dicembre 2025 a soli 23 milioni di inizio aprile.

La mappa dei nuovi acquirenti

Dall’inizio del conflitto, l’Iran fatica molto meno a piazzare la sua produzione:

Cina: Resta il centro di domanda principale (1,6 milioni di b/g a marzo). I grandi acquirenti statali si astengono per i rischi di compliance, ma le raffinerie indipendenti (le cosiddette teapot) della provincia dello Shandong assorbono i volumi pagando in yuan attraverso banche regionali.

Resta il centro di domanda principale (1,6 milioni di b/g a marzo). I grandi acquirenti statali si astengono per i rischi di compliance, ma le raffinerie indipendenti (le cosiddette teapot) della provincia dello Shandong assorbono i volumi pagando in yuan attraverso banche regionali. Sud-est asiatico: Hub logistici in mare tra Singapore e Malesia operano trasferimenti ship-to-ship per mascherare i flussi prima di inviarli in Cina.

Hub logistici in mare tra Singapore e Malesia operano trasferimenti ship-to-ship per mascherare i flussi prima di inviarli in Cina. India: Sta emergendo come l’acquirente più interessante. Nonostante le smentite formali sui carichi dirottati (come il caso della petroliera Ping Shun), l’impegno indiano è palese, con la petroliera Jaya in arrivo a metà aprile e continui scarichi di GPL, olio combustibile ad alto tenore di zolfo e nafta nei porti di Mangalore. Tutti prodotti altamente desiderati dal sub-continete attualmente agliato fuori dalle forniture dei Paesi Arabi.

Il pedaggio in Yuan e Cripto: un colpo al sistema del Petrodollaro

Se i flussi fisici si stanno adattando, i pagamenti evolvono ancora più in fretta. Il quadro di cessate il fuoco proposto da Teheran include una clausola dirompente: il transito attraverso lo Stretto di Hormuz richiederebbe l’approvazione iraniana e il pagamento di un “pedaggio”.

Si parla già di navi che hanno versato circa 2 milioni di dollari per il passaggio, presumibilmente regolati in yuan cinese o in valute virtuali, con una tariffa proposta di 1 dollaro al barile per il futuro. Questo sviluppo non è una semplice curiosità mercantile, ma un vero terremoto macroeconomico. L’uso consolidato dello yuan e delle criptovalute nelle transazioni petrolifere e nei servizi correlati, come il transito, minerebbe alla base il dominio del sistema dei petrodollari, introducendo un’infrastruttura finanziaria parallela ancorata a Pechino.

Per Washington, e per i suoi alleati del Golfo, questo non rappresenta solo una battuta d’arresto tattica, ma una sconfitta strategica in cui chi controlla la logistica reale dell’energia sconfigge chi controlla solo le leve della finanza. Alla fine la via di mezzo di Trump, il mezzo TACO, cioè la ritirata strategica, ha come conseguenza un danno colossale per gli alleati degli USA nel Golfo Persico, mentre l’Iran appare vincente, almeno per questo aspetto.