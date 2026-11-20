Per anni le istituzioni comunitarie hanno presentato l’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur come una svolta diplomatica: nuove quote per l’industria, esportazioni di tecnologia e rigide clausole di sostenibilità ambientale.

La realtà dei mercati internazionali racconta una storia diversa. Nel mezzo di tensioni marittime persistenti e di forniture instabili, l’intesa con i paesi sudamericani si sta rivelando, anzitutto, una via di fuga per rifornire le raffinerie europee di greggio fossile a basso costo, aggirando le rotte incendiate del Medio Oriente.

Lo sconto fiscale che spinge i barili di Brasilia verso il continente

Il motore di questa improvvisa ondata di forniture nasce da una precisa norma doganale. Lo scorso marzo, dopo che i venti di guerra nel Golfo Persico hanno fatto impennare le quotazioni del barile, il governo brasiliano ha introdotto una tassa del 12% sull’esportazione di petrolio greggio. L’obiettivo di Brasilia era raccogliere gettito immediato per calmierare il prezzo del gasolio interno, ma la mossa rischiava di rendere meno competitivo il suo petrolio all’estero.

Qui è intervenuto il trattato con Bruxelles. Con l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale UE-Mercosur scattata a maggio, l‘Unione Europea ha beneficiato di un forte sgravio: i carichi destinati ai porti europei godono di un taglio del 50% sull’aliquota di esportazione brasiliana.

I conti economici parlano da soli:

Con una quotazione di circa 77 dollari al barile, un esportatore brasiliano paga appena 4,62 dollari di tassa se scarica in Europa.

se scarica in Europa. Se la medesima nave salpa verso la Cina o l’India, il prelievo sale a 9,24 dollari.

Questo margine di circa 4-5 dollari a barile costituisce un incentivo potentissimo. I venditori brasiliani possono concedere piccoli sconti alle raffinerie dell’Unione e, allo stesso tempo, portare a casa un profitto netto più alto rispetto alle rotte asiatiche.

Evitare lo Stretto di Hormuz: la rotta atlantica è più sicura

Oltre al fisco, c’è una ragione logistica fondamentale: la sicurezza marittima. Con le sanzioni sul greggio russo e le continue tensioni attorno allo Stretto di Hormuz, l’Europa cerca barili che non debbano superare passaggi a rischio.

Il petrolio estratto dai giacimenti marini profondi (pre-salt) del Brasile, come Búzios e Mero, viaggia dritto attraverso l’Oceano Atlantico. Non attraversa stretti contesi, non paga premi assicurativi per rischio bellico e non perde giorni in attesa di trasbordi al largo del Medio Oriente.

La geografia premia l’Europa anche nei costi di nolo delle navi:

Le consegne in Asia impiegano rotte lunghissime e richiedono le navi cisterna giganti (VLCC), il cui costo di noleggio a ottobre ha toccato punte di 36 dollari al barile.

Verso l’Europa viaggiano invece petroliere di media grandezza (Suezmax), più rapide da caricare e con costi di viaggio inferiori di circa 8 dollari a barile rispetto alla rotta cinese.

Parametro commerciale Vendite verso l’Unione Europea Vendite verso l’Asia (Cina / India) Aliquota tassa all’export Ridotta al 6% (taglio del 50% da accordo) Aliquota ordinaria piena al 12% Costo fiscale stimato $4,62 per barile (a $77/bbl) $9,24 per barile (a $77/bbl) Vantaggio competitivo Guadagno extra di $4-5/bbl per il venditore Prezzo gravato dall’imposta piena Navi cisterna impiegate Prevalenza navi Suezmax (rotta atlantica) Prevalenza superpetroliere VLCC Rischio di transito Libero da strette strozzature marittime Esposto a blocchi e costi di Hormuz

La qualità Mero e l’ipocrisia delle regole comunitarie

I flussi verso l’Europa hanno raggiunto il picco di 975.000 barili al giorno in agosto, quasi il doppio rispetto ai volumi di inizio anno. Il Brasile si è attestato stabilmente tra i primi cinque fornitori petroliferi dell’Unione Europea, scaricando greggio nei porti di Spagna, Paesi Bassi, Francia e Italia.

Tra i vari greggi, a guidare le preferenze europee è la qualità Mero. Con una percentuale di zolfo bassissima (0,31%), questo tipo di petrolio consente agli impianti europei di produrre carburanti navali puliti a basso tenore di zolfo (conformi allo standard IMO 2020) senza dover spendere cifre ingenti in trattamenti chimici.

Qui emerge una contraddizione evidente. Nei palazzi di Bruxelles si approvano direttive rigorose sulla transizione energetica, ma al momento del bisogno pratico si utilizzano i canali commerciali internazionali per assicurarsi barili fossili a prezzo agevolato. L’intesa con il Mercosur, spesso criticata per l’impatto sull’agricoltura locale, ha trovato la sua utilità immediata nel tappare le falle della sicurezza energetica europea.

Il ritorno dell’Asia rende la partita aperta

Questo vantaggio per i consumatori europei resterà stabile nel tempo? Non è detto. Il colosso brasiliano Petrobras sta portando la produzione a ritmi record (oltre 4,7 milioni di barili al giorno a fine estate), ma non vuole concentrare tutte le vendite su un unico acquirente.

Con il recente calo delle tariffe di noleggio navale verso Oriente, le raffinerie indipendenti cinesi e gli acquirenti indiani hanno ripreso a comprare con decisione. L’India, in particolare, sta riducendo le quote di greggio russo diventato più costoso e guarda al Sudamerica per evitare i rischi marittimi del Medio Oriente.

Fino a quando resterà in vigore la tassa brasiliana sull’export, il bonus commerciale dell’accordo manterrà l’Europa in pole position, ma la concorrenza asiatica tornerà a farsi sentire su ogni singolo barile.