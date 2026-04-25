Il mistero dei cieli asiatici: perché Pechino ha blindato un’area più grande di Taiwan per 40 giorni

Pechino gioca a scacchi, e il tabellone questa volta è vasto quanto il Mar Cinese Orientale. Senza alcun preavviso ufficiale, senza squilli di tromba o dichiarazioni bellicose, la Cina ha imposto una restrizione dello spazio aereo offshore di dimensioni colossali. Un’area più vasta dell’isola di Taiwan, che si estende dal Mar Giallo (di fronte alla Corea del Sud) fino al Mar Cinese Orientale (di fronte al Giappone), è stata posta sotto stretto controllo dal 27 marzo al 6 maggio. Quaranta giorni esatti.

Lo strumento utilizzato è tecnico, quasi burocratico: i NOTAM (Notices to Air Missions). Si tratta di avvisi ai naviganti dell’aria, solitamente impiegati per segnalare esercitazioni militari di breve durata, in genere tre o quattro giorni. Questa volta, però, la restrizione è contrassegnata dalla sigla SFC-UNL (surface to unlimited), ovvero dalla superficie del mare fino a un’altitudine illimitata. Nessun tetto massimo. L’aviazione civile non è tecnicamente bloccata, ma i voli commerciali che attraversano l’area devono ora coordinarsi millimetricamente con le autorità cinesi di controllo del traffico aereo.

Di fronte a questo silenzio assordante di Pechino – né il Ministero della Difesa né l’Aviazione Civile hanno fornito spiegazioni – la domanda sorge spontanea.

Perché la Cina compie queste operazioni proprio ora? Cosa è successo?

Pechino non sta sicuramente agendo in modo superficiale, ma per profondo motivazioni militari e strategiche. Non si tratta (probabilmente) di un preludio a un’invasione imminente, ma di una complessa operazione di postura strategica dettata da una convergenza di eventi:

La distrazione americana in Medio Oriente: Gli Stati Uniti hanno recentemente spostato asset missilistici a lungo raggio dal Pacifico verso il quadrante mediorientale, attualmente in ebollizione. Pechino sta testando le acque (e i cieli) per vedere quanta libertà di manovra possiede mentre Washington guarda altrove.

Gli Stati Uniti hanno recentemente spostato asset missilistici a lungo raggio dal Pacifico verso il quadrante mediorientale, attualmente in ebollizione. Pechino sta testando le acque (e i cieli) per vedere quanta libertà di manovra possiede mentre Washington guarda altrove. Un chiaro avvertimento al Giappone: L’area interdetta si affaccia direttamente sulle isole sud-occidentali giapponesi. Tokyo sta accelerando il suo riarmo, portando la spesa per la Difesa al 2% del PIL e schierando missili a lungo raggio in grado di colpire il continente asiatico. La mossa di Pechino è un segnale di deterrenza diretto al governo nipponico, confermato dal recente decollo su allarme dei caccia giapponesi per intercettare un velivolo anti-sommergibile cinese (Y-9FQ) proprio in quell’area.

L’area interdetta si affaccia direttamente sulle isole sud-occidentali giapponesi. Tokyo sta accelerando il suo riarmo, portando la spesa per la Difesa al 2% del PIL e schierando missili a lungo raggio in grado di colpire il continente asiatico. La mossa di Pechino è un segnale di deterrenza diretto al governo nipponico, confermato dal recente decollo su allarme dei caccia giapponesi per intercettare un velivolo anti-sommergibile cinese (Y-9FQ) proprio in quell’area. L’attesa per il vertice Trump-Xi di maggio: Con un importante summit in programma a metà maggio, la leadership cinese sta costruendo “leva negoziale”. Mostrare di poter interdire e controllare militarmente il traffico aereo per un mese e mezzo senza subire ripercussioni internazionali è una dimostrazione di forza da portare al tavolo delle trattative.

Con un importante summit in programma a metà maggio, la leadership cinese sta costruendo “leva negoziale”. Mostrare di poter interdire e controllare militarmente il traffico aereo per un mese e mezzo senza subire ripercussioni internazionali è una dimostrazione di forza da portare al tavolo delle trattative. Gestione flessibile delle forze (Sustained Readiness): Come fanno notare gli analisti militari, una finestra di 40 giorni non serve per un’esercitazione specifica, ma permette all’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) di testare la propria prontezza operativa continua, ruotando reparti e simulando il controllo aereo necessario in un eventuale scenario di blocco di Taiwan, mantenendo però un profilo ambiguo che non scateni sanzioni.

Interpretazioni e ricadute

Secondo alcuni analisti la stiuazione sarebbe in realtà meno rischiosa a o strana che in apparenza: invece che addestrare i piloti in tante piccole aree, con un caos di NOTAM, l’aviazione dell’esercito cinese avrebbe scelto di creare un’unica area dove compiere test e training, ottimizzando spazi e tempi

Intanto però la crescita militare cinese sta creando delle reazioni. Il Giappone, nazione storicamente restia alla spesa militare, sta iniettando miliardi nel proprio complesso militare-industriale (e in commesse verso gli USA), stimolando la spesa pubblica in risposta diretta a questi “NOTAM” silenziosi ma ingombranti. Pechino impone costi agli avversari, costringendoli a mantenere livelli di allerta altissimi, logorandone le risorse d’intelligence e finanziarie, il tutto al modico prezzo di una circolare burocratica.