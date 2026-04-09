Il “Metodo Francese” sbarca in Messico: il blocco dei trasporti che fa tremare il NAFTA

C’è un virus che si sta diffondendo molto velocemente: è la protesta “alla francese”, ovvero il blocco stradale sistematico dei nodi logistici vitali. Questa volta, però, non siamo sulle autostrade verso Parigi, ma nel cuore pulsante della manifattura nordamericana. Il Messico si è svegliato paralizzato, e se Città del Messico piange, le catene di montaggio degli Stati Uniti iniziano a sentire i primi brividi.

La logistica sotto scacco

L’iniziativa, coordinata dall’Associazione Nazionale dei Trasportatori (ANTAC) e dal Fronte Nazionale per il Salvataggio delle Campagne Messicane (FNRCM) è un attacco chirurgico ai vasi sanguigni dell’economia messicana. Dalle prime luci dell’alba, i blocchi hanno interessato oltre 20 Stati, colpendo i corridoi che collegano i centri produttivi ai porti e, soprattutto, ai valichi di frontiera con gli USA.

Ecco i principali punti di attrito dove la circolazione è attualmente compromessa:

Corridoio / Tratta Impatto Logistico Messico–Querétaro / Pachuca / Puebla Accesso alla Capitale e Hub industriale centrale Autostrada Federale 45 (Bajío) Cuore della produzione automotive e manifatturiera Culiacán–Mazatlán Connessione fondamentale per l’agroalimentare e il Pacifico Guadalajara–Colima Accesso ai principali porti commerciali Juárez, Tijuana, Mexicali Valichi di frontiera critici per l’export verso gli Stati Uniti

Nationwide farm & transport strike starts tomorrow in #Mexico. Farmers and truckers will block highways. Among other things, they demand road safety. Agreements were not fulfilled by the #morena socialist narcoregime. They will probably be fooled again with more empty promises. pic.twitter.com/rVTNRUpdS0 — David Wolf (@DavidWolf777) April 6, 2026

Perché si protesta? Sicurezza e costi (il solito mix esplosivo)

Nonostante le rassicurazioni del Ministero dell’Interno messicano, che parla di miliardi di pesos già stanziati, la realtà “sul campo” appare ben diversa. I trasportatori denunciano una situazione di insicurezza che definire critica è un eufemismo.

I numeri sono impietosi: nel 2025 sono state aperte oltre 6.000 indagini ufficiali per rapine ai camion, ma le associazioni di categoria parlano di una cifra reale che supera i 16.000 incidenti, con perdite stimate oltre i 7 miliardi di pesos annui. In pratica, trasportare merci in Messico è diventato un “gioco d’azzardo” dove il banco (la criminalità) vince quasi sempre.

Le richieste dei manifestanti sono chiare e squisitamente concrete:

Sicurezza: Maggiore presenza della Guardia Nazionale sulle rotte a rischio.

Maggiore presenza della Guardia Nazionale sulle rotte a rischio. Stop alle estorsioni: Fine dei “pedaggi” arbitrari e della corruzione ai posti di blocco.

Fine dei “pedaggi” arbitrari e della corruzione ai posti di blocco. Costi operativi: Riduzione del prezzo del diesel e dei costi di gestione, diventati insostenibili per i piccoli operatori.

L’effetto domino: dal campo alla fabbrica

La partecipazione degli agricoltori accanto ai trasportatori segna un punto di svolta. Il settore primario soffre della stessa combinazione di costi energetici elevati e prezzi di vendita schiacciati, il tutto condito dall’impossibilità di far giungere i prodotti ai mercati a causa dei blocchi o della criminalità.

Questa protesta è simile a quella francese, ma con un’aggravante: la dipendenza “just-in-time” delle industrie americane dalle componenti messicane. Se i blocchi dovessero durare, le ripercussioni sulla supply chain nordamericana potrebbero tradursi in nuovi picchi inflattivi per i beni industriali e alimentari. Attaulmente, secondo OMNIA, un terzo dei trasporti messicani sarebbe colpito dallo sciopero.

Il governo minimizza, definendo le proteste “senza ragione”, ma quando migliaia di tonnellate di acciaio e prodotti agricoli rimangono ferme sull’asfalto, la ragione (economica) tende a stare dalla parte di chi spegne i motori.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link