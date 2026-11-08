Il “jet dell’apocalisse” vola verso Washington senza spiegazioni: missione segreta per il Pentagono volante, dopo segnali inquietanti

L’E-4B “Nightwatch” dell’Aeronautica Militare, il posto di comando aereo progettato per gestire una guerra nucleare, è decollato giovedì dalla base aerea di Offutt, nel Nebraska e ha sorvolato il Midwest in direzione est per una missione di cui nessuno ha fornito spiegazioni.

I dati di tracciamento del volo esaminati dal Daily Mail mostrano che il jet ha attraversato l’Illinois e l’Indiana per entrare in Ohio, dove è stato rilevato alle 14:41 circa (ora della costa orientale) a 31.000 piedi e con una velocità al suolo di 573 nodi, pari a circa 660 miglia all’ora, 900 km/h. Ha poi virato verso sud sopra la Virginia settentrionale, a ovest di Washington. Le immagini di tracciamento non indicavano alcuna destinazione e la rotta da sola non rivela dove fosse diretto né il motivo del volo. Lo scopo del volo e l’identità delle persone a bordo non sono stati confermati pubblicamente, secondo quanto riportato dal Mail.

L’E-4B è il National Airborne Operations Center: un Boeing 747-200 modificato, progettato per consentire al presidente e agli alti vertici militari di dirigere le forze statunitensi, comprese quelle nucleari, nel caso in cui i centri di comando a terra venissero distrutti. L’Aeronautica Militare ne utilizza quattro, tutti di stanza a Offutt, e il Mail ha sottolineato che uno di essi è tenuto in stato di prontezza 24 ore su 24 quando il presidente si trova nel Paese.

Ciò lascia aperta la possibilità di una spiegazione innocente. Gli stessi velivoli effettuano missioni di addestramento e di prontezza operative di routine, e un volo fuori dalla loro base di appartenenza non è di per sé indice di un’emergenza. Potrebbe essere una missione per testare la preparazione dell’equipaggio.

Le cellule risalgono a un progetto degli anni ’70, ormai usurate e difficili da mantenere efficienti, e l’Aeronautica Militare sta finanziando la loro sostituzione. Nell’aprile 2024 ha assegnato alla Sierra Nevada Corp. un contratto del valore di circa 13,08 miliardi di dollari per la costruzione del Survivable Airborne Operations Center, con lavori che dovrebbero protrarsi fino al 10 luglio 2036, secondo quanto riportato da The Aviationist . Il tipo di velivolo non è stato ancora reso noto.