Nuove opportunità di finanziamento europeo per sostenere le imprese del Mezzogiorno e un rinnovato impegno del Governo per il futuro industriale di Taranto. Sono i due temi emersi oggi a Roma, nel corso dell’iniziativa “Mezzogiorno Protagonista”, dedicata alla crescita, all’innovazione e all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meridionali.

L’appuntamento, ospitato nella sede di SACE e organizzato insieme a Confapi, Cassa Depositi e Prestiti, ICE Agenzia, Simest e Unioncamere, in collaborazione con il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio, ha riunito rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo per discutere gli strumenti necessari a rafforzare la competitività industriale del Sud. Al centro del confronto, oltre all’accesso al credito e ai mercati internazionali, anche le opportunità offerte dalla ZES unica.

Una delle novità più interessanti è arrivata dal direttore generale per la Crescita e la promozione delle esportazioni del ministero degli Affari esteri, Mauro Battocchi, che ha annunciato il lavoro avviato dalla Farnesina insieme al ministero delle Imprese e del Made in Italy per valutare l’accesso a nuove risorse comunitarie destinate alla competitività e all’innovazione. Il riferimento è al Fondo europeo per la competitività, uno degli strumenti previsti nel quadro della futura programmazione finanziaria dell’Unione, con particolare attenzione alle tecnologie innovative e alle transizioni verde e digitale.

Battocchi ha spiegato che ulteriori informazioni saranno fornite successivamente, sottolineando la volontà di mettere a disposizione strumenti «particolarmente focalizzati» sulle opportunità di sviluppo del Mezzogiorno.

Una prospettiva che potrebbe assumere rilievo per il tessuto produttivo meridionale, composto in larga parte da piccole e medie imprese che spesso dispongono delle competenze industriali per competere sui mercati internazionali, ma incontrano difficoltà nell’accesso ai finanziamenti per innovazione, ricerca e crescita dimensionale.

Si tratta, per il momento, di un’ipotesi di lavoro e non di uno stanziamento già assegnato alle imprese del Sud. Ma il confronto avviato tra Farnesina e Mimit indica l’attenzione verso la possibilità di collegare gli strumenti europei per la competitività alle esigenze del sistema produttivo meridionale.

L’altro passaggio significativo della giornata ha riguardato il futuro dell’ex Ilva di Taranto. A intervenire è stato il sottosegretario di Stato con delega per il Sud, Luigi Sbarra, che ha ribadito l’interesse del Governo a mantenere la vocazione siderurgica dello stabilimento, accompagnandola verso produzioni ambientalmente più sostenibili.

Il Governo, ha affermato Sbarra, «conferma l’interesse a fare di Taranto un polo siderurgico per la produzione di acciaio green, per sostenere e tutelare l’occupazione diretta e dell’indotto».

Il sottosegretario ha inoltre richiamato la volontà di mettere in campo «un piano di reindustrializzazione finalizzato a sostenere le produzioni e le opportunità di lavoro».

Parole che riportano al centro una delle principali questioni industriali del Paese. Il futuro dell’ex Ilva non riguarda soltanto la continuità produttiva dello stabilimento, ma anche il destino di un vasto sistema di imprese dell’indotto, la salvaguardia dell’occupazione e la necessità di conciliare produzione siderurgica, risanamento ambientale e tutela della salute.

La prospettiva della siderurgia a minori emissioni richiederà tuttavia investimenti considerevoli, disponibilità di energia a costi competitivi, tecnologie adeguate e un piano industriale sostenibile. Sono questi i passaggi sui quali dovranno misurarsi gli impegni annunciati.

Nel confronto promosso da Confapi e SACE ha trovato spazio anche il ruolo della ZES unica, considerata uno degli strumenti attraverso i quali accompagnare la crescita del sistema produttivo meridionale.

L’obiettivo è favorire nuovi insediamenti industriali, ampliamenti produttivi e investimenti attraverso agevolazioni e procedure amministrative semplificate. La possibilità di concentrare in un unico procedimento autorizzativo diversi passaggi burocratici costituisce un elemento particolarmente importante per le PMI, che spesso non dispongono di strutture interne dedicate alla gestione di iter complessi.

Secondo i dati diffusi dalla Struttura di missione ZES, al 3 novembre 2026 erano state rilasciate 1.631 autorizzazioni uniche, associate a investimenti programmati per circa 10,49 miliardi di euro. Numeri che testimoniano il ricorso allo strumento, pur dovendo distinguere gli investimenti autorizzati da quelli effettivamente realizzati.

Il passaggio successivo consiste nel collegare questa capacità di attrazione degli investimenti agli strumenti per l’internazionalizzazione e la crescita finanziaria delle imprese.

È proprio su questo terreno che può assumere rilievo la collaborazione tra Confapi, SACE, Simest, ICE, Cassa Depositi e Prestiti e Unioncamere. Le agevolazioni amministrative e fiscali possono favorire la decisione di investire, ma per consolidare la presenza sui mercati esteri servono anche garanzie, finanziamenti, assicurazione dei crediti, assistenza commerciale e sostegno all’innovazione.

Il presidente di Confapi, Cristian Camisa, e l’amministratore delegato di SACE, Michele Pignotti, sono tra i protagonisti del percorso di collaborazione avviato nei mesi scorsi per rafforzare l’accompagnamento delle piccole e medie industrie sui mercati internazionali.

La prospettiva delineata nell’incontro romano è dunque quella di una maggiore integrazione tra gli strumenti nazionali, le opportunità europee e le politiche territoriali. Un percorso nel quale la ZES unica può rappresentare una leva per attrarre investimenti, mentre il sistema pubblico per l’export può contribuire a trasformarli in crescita industriale e nuove opportunità commerciali.

Le dichiarazioni di Battocchi e Sbarra affrontano due aspetti diversi di questa strategia. Da una parte la necessità di individuare nuove risorse per sostenere innovazione e competitività; dall’altra l’impegno a preservare e rilanciare una grande realtà produttiva come quella di Taranto.

La sfida sarà tradurre queste prospettive in interventi verificabili, con tempi, risorse e risultati misurabili. Per il Mezzogiorno, la crescita delle imprese e la difesa della capacità industriale sono due questioni strettamente collegate, sulle quali si giocherà una parte significativa delle politiche di sviluppo dei prossimi anni.