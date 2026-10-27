Il Pentagono si prepara al buio totale: cos’è il piano FORTRESS per sopravvivere 90 giorni senza rete elettrica e forniture esterne

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente archiviato l’illusione di essere intoccabili dentro i propri confini. Il Pentagono ha appena lanciato un programma d’emergenza che obbliga tutte le principali basi militari sul suolo americano a sopravvivere in totale isolamento per almeno 90 giorni, preparandosi all’eventualità di una guerra globale capace di azzerare la rete elettrica civile, gli acquedotti e le catene di rifornimento.

Non si tratta di un’esercitazione teorica, ma di una direttiva operativa precisa voluta dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth. L’idea di fondo è tanto brutale quanto realistica: nel prossimo grande conflitto, gli oceani Atlantico e Pacifico non basteranno più a proteggere il territorio americano.

Che cos’è il piano FORTRESS e perché nasce ora

L’iniziativa prende il nome di FORTRESS, acronimo che indica le operazioni federali per la resilienza, le risorse delle truppe, l’energia, i rifornimenti e la sopravvivenza. Presentato da Hegseth a fine settembre e dettagliato nei documenti interni visionati da Fox News, il piano viene definito dai vertici militari come una vera polizza assicurativa per la nazione.

L’obiettivo è impedire che le forze armate statunitensi vengano “affamate, spente o tagliate fuori” proprio mentre cercano di rispondere a un attacco esterno. La guerra tra Russia e Ucraina, unita alle tensioni con l’Iran che hanno bloccato lo Stretto di Hormuz facendo schizzare i prezzi di gas e diesel, ha insegnato a Washington una lezione durissima.

Oggi chi vuole paralizzare una superpotenza non attacca i carri armati, ma colpisce le centrali elettriche civili, sabota i cavi sottomarini e infetta gli acquedotti comunali con attacchi informatici. Come ha spiegato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, “l’energia oggi è combattimento”: senza elettricità saltano le comunicazioni, la logistica e le catene di comando.

Cosa prevede la direttiva: i 5 pilastri della sopravvivenza

Il nuovo standard dei 90 giorni si applica a circa 500 installazioni militari sul territorio continentale degli Stati Uniti. Per tre mesi interi, ogni base dovrà funzionare come un’isola autosufficiente anche se la città appena fuori dai cancelli dovesse piombare nel caos e nel buio più totale.

Il piano, gestito da un ufficio speciale che risponde al sottosegretario Michael Duffey, si regge su cinque pilastri operativi molto concreti:

Indipendenza energetica: addio ai vecchi generatori diesel che finiscono il carburante in pochi giorni. Le basi avranno micro-reti autonome (microgrid), batterie giganti, impianti solari, geotermici e soprattutto micro-reattori nucleari portatili, finanziati attraverso il programma Janus da 2,2 miliardi di dollari.

addio ai vecchi generatori diesel che finiscono il carburante in pochi giorni. Le basi avranno micro-reti autonome (microgrid), batterie giganti, impianti solari, geotermici e soprattutto micro-reattori nucleari portatili, finanziati attraverso il programma Janus da 2,2 miliardi di dollari. Catene di fornitura sicure: per ogni componente critico delle armi dovranno esistere almeno due linee di produzione separate in territorio amico. Se una fabbrica salta o viene bloccata, l’altra deve poter continuare a produrre senza interruzioni.

per ogni componente critico delle armi dovranno esistere almeno due linee di produzione separate in territorio amico. Se una fabbrica salta o viene bloccata, l’altra deve poter continuare a produrre senza interruzioni. Riserva strategica di difesa: accumulo massiccio di munizioni, carburante, ricambi, medicinali e minerali critici calcolato sul ritmo di consumo di una guerra ad alta intensità.

accumulo massiccio di munizioni, carburante, ricambi, medicinali e minerali critici calcolato sul ritmo di consumo di una guerra ad alta intensità. Protezione fisica e informatica: blindatura delle installazioni contro sabotaggi, sciami di droni e intrusioni hacker nelle reti di comando.

blindatura delle installazioni contro sabotaggi, sciami di droni e intrusioni hacker nelle reti di comando. Controllo dello spazio e delle frequenze: sistemi di navigazione e comunicazione alternativi per continuare a combattere anche se i satelliti GPS venissero abbattuti o oscurati.

Il ritorno dell’economia di guerra: fabbriche civili pronte alla conversione

Per chi osserva le dinamiche economiche, l’aspetto più interessante di FORTRESS è il risveglio della pianificazione industriale di Stato. Dopo decenni passati a celebrare le catene di fornitura globali e il mercato che si regola da solo, Washington riscopre che senza fabbriche in casa non si fa nemmeno la guerra.

Attraverso il Civil Reserve Manufacturing Network, il Pentagono sta già schedando le aziende manifatturiere civili americane. Non si aspetterà lo scoppio del conflitto per chiedere aiuto all’industria privata: contratti, specifiche tecniche e procedure di conversione vengono firmati adesso, con tanto di stress test periodici per verificare se le linee di montaggio civili reggerebbero il passaggio improvviso alla produzione bellica. Correttamente nel momento della pace si prepara il sistema industriale per il caso di guerra, qualcosa che abbiamo completamente dimenticato.

Questa mossa genera un enorme programma di spesa pubblica che sta già muovendo i mercati. Colossi della difesa, aziende dell’uranio, estrattori di rame e produttori di batterie e reattori nucleari modulari riceveranno commesse miliardarie garantite dallo Stato per anni.

Settore coinvolto Intervento previsto da FORTRESS Impatto economico e industriale Energia delle basi Micro-reattori nucleari, batterie e reti isolate Maxi-commesse per nucleare modulare, uranio e rame Materie prime Scorte strategiche di terre rare e minerali critici Sganciamento dalla Cina e acquisti statali garantiti Manifattura Rete di fabbriche civili convertibili alle armi Ritorno della politica industriale guidata dalla spesa pubblica Componentistica Obbligo di doppio fornitore nazionale o alleato Fine delle delocalizzazioni spinte nel settore difesa

Il piano è davvero fattibile? I colli di bottiglia e il fattore Cina

Sulla carta FORTRESS è un progetto imponente, ma la sua reale fattibilità si scontra con ostacoli tecnici, economici e temporali enormi. Persino gli analisti del Center for Strategic and International Studies (CSIS) hanno definito questi obiettivi “estremamente ambiziosi”, e gli stessi funzionari della Difesa ammettono che serviranno anni solo per mettere in piedi le strutture di base.

Il primo grande problema riguarda il tempo e le materie prime. La Cina controlla ancora gran parte della raffinazione mondiale di terre rare e minerali come gallio e germanio, indispensabili per i missili di precisione e i radar. Pechino ha già stretto i rubinetti delle esportazioni nel 2024 e mira a essere pronta per un’eventuale operazione su Taiwan entro il 2027, mentre i primi micro-reattori nucleari nelle basi americane non si vedranno prima del 2028.

Il secondo ostacolo è finanziario e industriale: decenni di deindustrializzazione hanno svuotato gli Stati Uniti di operai specializzati, fonderie e capacità produttiva di base. Costruire da zero doppie filiere per ogni bullone militare e blindare 500 basi richiederà centinaia di miliardi di dollari, in un momento in cui il debito pubblico americano è già sotto pressione.

Infine c’è un punto che non deve essere dimenticato e che appare contraddittorio: mentre i militari costruiscono la loro fortezza energetica per resistere tre mesi, le infrastrutture civili restano vulnerabili: se la rete elettrica nazionale dovesse davvero crollare per un attacco hacker, le basi resterebbero accese, ma i cittadini americani e le famiglie degli stessi soldati là fuori resterebbero al buio.