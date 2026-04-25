Il Grande Paradosso: Usa e Canada non possono godere più di tanto dagli alti prezzi del Petrolio

Quando si parla di Medio Oriente in fiamme e dello Stretto di Hormuz bloccato, il riflesso condizionato dei mercati e degli analisti meno accorti è quasi pavloviano: se il greggio arabo scompare, chi ha i pozzi in casa propria diventa il padrone del mondo. Seguendo questa logica lineare, Stati Uniti e Canada dovrebbero trovarsi alla vigilia di un’era di profitti incalcolabili, pronti a capitalizzare sul collasso dell’offerta globale. Tuttavia, l’economia reale e la politica non si muovono quasi mai su linee rette.

L’illusione dei 200 dollari al barile

Immaginiamo lo scenario geopolitico peggiore ma tristemente plausibile: lo Stretto di Hormuz viene sigillato e, contemporaneamente, le esportazioni russe collassano definitivamente sotto i colpi sui terminali del Baltico. Stiamo parlando di una voragine da oltre 20 milioni di barili al giorno che scompare dal mercato. In un simile contesto, il prezzo globale del petrolio schizzerebbe facilmente verso i 200 dollari al barile, un livello capace di devastare le economie importatrici come quella europea.

A prima vista, i produttori nordamericani di shale oil dovrebbero festeggiare. Producono a costi compresi tra i 30 e i 60 dollari e si troverebbero a vendere a prezzi quadruplicati. Ma, come evidenziato nell’analisi dell’esperto di geopolitica Peter Zeihan, interviene a questo punto la variabile impazzita che i mercati spesso sottovalutano: il populismo politico e la stabilità sociale interna.

La tagliola politica e la legge del 2015

Se il greggio vola a 200 dollari, la benzina alla pompa in Ohio, in Pennsylvania o nel Texas rurale raggiunge rapidamente livelli politicamente insostenibili (tra gli 8 e i 10 dollari al gallone). Il petrolio è un mercato libero e l’oro nero viaggia a livello globale, per cui i prezzi non possono essere enormente diversi fra USA, Sud America , Europa e altri paesi con economie di mercato. Nessuna amministrazione americana, specialmente se guidata da logiche nazionalistiche o populiste, può sopravvivere a una simile fiammata inflattiva senza subire una rivolta elettorale.

Il petrolio a 200 dollari sarebbe quindi un problema per tutta l’economia americana e un disastro colossale per la politica. Trump, che ha fatto dell’energia a basso costo uno dei punti fondamentali nella coampagna elettorale, non può permetterselo. Però cosa può fare per evitare questo problema?

In teoria Washington ha una potentissima arma per fermare questa esplosione dei prezzi: un compromesso legislativo del 2015 conferisce al Presidente il potere di bloccare le esportazioni di greggio con un semplice ordine esecutivo, qualora le condizioni di mercato lo impongano. Però si tratta di un’arma spuntata, anzi enormemente controproducente.

Se le frontiere venissero chiuse per calmierare i prezzi alla pompa, si innescherebbe una reazione a catena dai risvolti paradossali:

Sovrasaturazione: Gli Stati Uniti esportano circa 5 milioni di barili al giorno. Se questo flusso venisse bloccato, il mercato interno annegherebbe letteralmente nel proprio petrolio. I prezzi interni precipiterebbero, facendo calare la produzione. Alla fine questa mossa danneggerebbe tutto il mondo, non solo gli USA.

Gli Stati Uniti esportano circa 5 milioni di barili al giorno. Se questo flusso venisse bloccato, il mercato interno annegherebbe letteralmente nel proprio petrolio. I prezzi interni precipiterebbero, facendo calare la produzione. Alla fine questa mossa danneggerebbe tutto il mondo, non solo gli USA. Prezzi “Capped”: Con un mercato inondato da un’offerta che non può uscire dai confini nazionali, il prezzo del WTI (il greggio di riferimento americano) si sgancerebbe dalle quotazioni folli del resto del mondo. Il prezzo crollerebbe fino ad appoggiarsi ai nudi costi di produzione, stabilizzandosi intorno ai 60-70 dollari.

Con un mercato inondato da un’offerta che non può uscire dai confini nazionali, il prezzo del WTI (il greggio di riferimento americano) si sgancerebbe dalle quotazioni folli del resto del mondo. Il prezzo crollerebbe fino ad appoggiarsi ai nudi costi di produzione, stabilizzandosi intorno ai 60-70 dollari. Il paradosso del produttore: Chi estrae non parteciperebbe alla festa globale. Anziché arricchirsi, si limiterebbe a coprire le spese. Se non si arricchiscono i produttori petroliferi, non si arricchisce neppure quelli che gli stanno attorno e l’economia in generale. Anche chi scava pozzi compra case, auto, va al bar e al ristorante.

Il Canada: ostaggio logistico del vicino del Sud

E il Canada? Essendo un Paese sovrano, non dovrebbe essere soggetto ai blocchi all’export di Washington. Purtroppo per Ottawa, l’economia reale è fatta di tubi e infrastrutture, non solo di trattati.

Il greggio estratto dalle sabbie bituminose dell’Alberta ha un problema sistemico: le sue infrastrutture di esportazione puntano quasi esclusivamente verso sud, dirette alle raffinerie statunitensi. Se il mercato USA viene sigillato e i prezzi interni crollano a 60 dollari, il greggio canadese che viaggia in quegli oleodotti subirà lo stesso identico destino.

Paese Produttore Infrastruttura Prezzo di vendita previsto in caso di blocco USA USA (Shale) Rete interna Basso / Capped ai costi di estrazione Canada (Alberta) Oleodotti verso USA Basso / Condizionato dal mercato USA Canada (Alberta) Trans Mountain pipeline (verso il Pacifico) Altissimo (ma i volumi sono limitati)

L’unica eccezione per il Canada è rappresentata dall’oleodotto Trans Mountain, che porta il greggio verso la costa occidentale e da lì verso l’Asia. Questa infrastruttura lavorerebbe alla massima capacità e a prezzi globali stellari, ma da sola non può assorbire la totalità della produzione canadese.

I veri padroni della crisi: le raffinerie

In un Nord America isolato energeticamente, l’unico vero vincitore si nasconde a valle della filiera: l’industria della raffinazione.

La legislazione che permette il blocco delle esportazioni riguarda unicamente il greggio non lavorato. I prodotti raffinati, come diesel, benzina o nafta, possono essere esportati liberamente.

I raffinatori si troverebbero in una posizione di arbitraggio perfetta, quasi monopolistica: acquisterebbero la materia prima a 60 dollari dal mercato interno sovrasaturo e venderebbero il prodotto finito al resto del mondo, disperato e disposto a pagare prezzi astronomici.

L’unico scoglio? Le raffinerie USA sono state ottimizzate nei decenni per trattare greggi pesanti e solforosi di importazione, non il petrolio “leggero e dolce” (light and sweet) dello shale americano. Riconvertire gli impianti (facendo un vero e proprio downgrade tecnico) richiederà tempo, usura dei macchinari e inefficienze per i primi 12-24 mesi. Tuttavia, superata questa fase, i raffinatori si trasformeranno nell’ago della bilancia dell’economia energetica occidentale.

Quindi Il Vecchio Continente, privo di risorse e vittima di scelte energetiche miopi nel passato, si troverebbe a pagare l’energia a prezzi proibitivi, accelerando una deindustrializzazione strutturale. Gli Stati Uniti, al contrario, manterrebbero un costo dell’energia artificialmente basso per il proprio sistema produttivo, creando un divario di competitività incolmabile.