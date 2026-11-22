Nel giro di poche sedute, la sensazione di onnipotenza tecnologica ha lasciato spazio a una brutale ondata di vendite: il Nasdaq ha lasciato sul terreno il 5,6% in un venerdì da incubo, mentre l’indice S&P 500 è precipitato in piena correzione, cedendo oltre il 10% dai massimi.

Nemmeno il tempo di brindare al debutto record in borsa di Anthropic, che il titolo è crollato di oltre l’otto per cento il giorno dopo. La favola dell’intelligenza artificiale che avrebbe dovuto sostenere i listini all’infinito mostra le prime crepe visibili.

Tuttavia, dare tutta la colpa ai chip o ai data center significa guardare solo il dito e ignorare la luna. Sotto il cofano del mercato azionario americano c’è un motore ben più pericoloso che si sta inceppando: quello dell’indebitamento a leva finanziaria.

La leva finanziaria da 1.500 miliardi pronta a esplodere

Mentre gli osservatori si concentrano sui colossi dell’IA, a Wall Street si è gonfiata una bolla silenziosa ma letale: quella del debito a margine (margin debt), ossia il denaro che gli investitori prendono in prestito dai broker per speculare sui titoli.

Tra aprile 2025 e giugno 2026, i prestiti a leva sono saliti alle stelle con un balzo del 77%, toccando il record storico di 1.502 miliardi di dollari. Quando il debito corre così velocemente, la storia insegna che il finale è quasi sempre traumatico:

Periodo di impennata della leva Crescita del debito Esito sul mercato azionario Marzo 1999 – Marzo 2000 +80% (fino a $300 mld) Scoppio bolla Dot-com (Nasdaq -78%) Giugno 2006 – Luglio 2007 +66% (fino a $416 mld) Crisi mutui subprime (S&P 500 -57%) Marzo 2020 – Ottobre 2021 +95% (fino a $936 mld) Mercato ribassista del 2022 (S&P 500 -25%) Aprile 2025 – Giugno 2026 +77% (fino a $1.502 mld) Inizio deleveraging in corso (-$54 mld a ottobre)

Negli ultimi quattro mesi questo indicatore ha iniziato a scendere, scivolando a 1.448 miliardi. In finanza, quando gli investitori cominciano a chiudere frettolosamente le posizioni a leva dopo una corsa verticale, scatta il classico campanello d’allarme: le vendite forzate chiamano altre vendite.

Ora resta da cpire bene cosa succederà nei prossimi giorni, e qui facciamo delle ipotesi piuttosto realistiche e fondate:

Ipotesi 1: La volatilità è qui per restare

Pensare a un rimbalzo immediato e molto forte è pura illusione ottica. Venerdì le vendite sul Nasdaq sono aumentate proprio in prossimità della campana di chiusura, segnale inequivocabile che i grandi operatori istituzionali non hanno alcuna fretta di comprare a sconto.

A pesare c’è anche lo scossone al vertice di Nvidia: l’uscita forzata del fondatore Jensen Huang ha mandato in frantumi certezze consolidate, polverizzando oltre 2.500 miliardi di dollari di capitalizzazione dai massimi di ottobre. A sole sei settimane dalla fine dell’anno, chi ha guadagnato preferisce incassare e chiudere i libri contabili.

Quindi ci sarà un rimbalzo tecnico, per coprire le posizioni, ma non sarà tale da riportare le quotazioni al livelli della scorsa settimana.

Ipotesi 2: Il vecchio modello di trading sull’IA è al capolinea

I nodi industriali stanno venendo al pettine. Costruire infrastrutture per l’IA richiede un’enorme quantità di capitale, centrali energetiche dedicate e colossali indebitamenti societari. Ora il mercato comincia a chiedersi quando questi investimenti miliardari produrranno ricavi tangibili, soprattutto in un breve tempo. In questo siamo vicini a quello che successe con la bolla delle DotCom: la previsione era giusta, erano sbagliati i tempi e, soprattutto, gli attori.

A rendere il quadro più incerto si aggiungono le questioni politiche e monetarie:

Fattore politico: La recente vittoria democratica alle elezioni di medio termine fa temere una stretta regolatoria più dura sul settore tech. Sarà più difficile realizzare i data center. Ci sarà più ricerca di controllo.

La recente vittoria democratica alle elezioni di medio termine fa temere una stretta regolatoria più dura sul settore tech. Sarà più difficile realizzare i data center. Ci sarà più ricerca di controllo. Macchine in fuga: I modelli quantitativi e i fondi algoritmici rischiano di scaricare sul mercato tra i 66 e gli 80 miliardi di dollari di titoli in caso di rottura dei supporti tecnici. Questa è la maledizione

I modelli quantitativi e i fondi algoritmici rischiano di scaricare sul mercato tra i 66 e gli 80 miliardi di dollari di titoli in caso di rottura dei supporti tecnici. Questa è la maledizione La mazzata dei tassi: Con l’inflazione Usa risalita al 4% in ottobre, la Federal Reserve valuta un rialzo pesante di 50 punti base a dicembre. Tassi più alti significano credito più caro e valutazioni future dei titoli tech tagliate con l’accetta.

Ipotesi 3: Sgonfiamento controllato, non un’apocalisse reale

Nonostante il panico a breve termine, non siamo di fronte a una bolla vuota stile 2000. Aziende come Alphabet e Microsoft macinano profitti reali e flussi di cassa enormi, molto lontane dalle scatole vuote dell’era Internet. Possono sostenere a medio termine una crescita della AI, anche se il flusso di cassa libero (free cash flow) , cioè la liquidità disponibile. Questa si è già ridotta e detta il vero limite con cui la Ai può espandersi, insieme ai noti limiti energetici.

Soprattutto, non siamo nel 1929 – quando la crisi chiuse le fabbriche di beni di consumo – né nel 2008, quando i mutui subprime cancellarono milioni di posti di lavoro e case.

Quello a cui assistiamo è soprattutto un effetto ricchezza che evapora sulla carta e un ritardo della spesa reale: i consumatori e le aziende che vedono scendere il valore del proprio portafoglio finanziario rinviano le spese non necessarie, ma l’apparato produttivo resta intatto. L’aria sta uscendo dal pallone, ma non sta facendo esplodere la fabbrica.

Inoltre, il barometro della paura di Wall Street, l’indice VIX, ha toccato quota 35 punti: storicamente, quando il panico tocca livelli così acuti, i successivi sei mesi tendono a premiare chi sa mantenere la calma e ha liquidità da spendere.