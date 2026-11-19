Internet ha appena superato il punto di non ritorno, e le conseguenze finanziarie rischiano di spazzare via interi settori economici. Più della metà di ciò che transita online non appartiene più a persone in carne e ossa: i bot e gli algoritmi hanno ufficialmente battuto l’umanità sul suo stesso terreno, svuotando di colpo il valore della pubblicità tradizionale e lasciando gli editori senza ricavi e senza lettori reali.

A certificare questo terremoto silenzioso sono i numeri diffusi da Cloudflare attraverso la propria piattaforma Radar. Il traffico generato da macchine e bot automatici ha raggiunto il 57,5% delle richieste HTML totali della rete. Gli esseri umani, relegati a un modesto 42,5%, sono diventati una minoranza all’interno dello spazio digitale. Perfino l’amministratore delegato di Cloudflare, Matthew Prince, ha commentato con amara sorpresa la velocità del sorpasso: «È accaduto molto più in fretta di quanto avessi previsto», perché è accaduto nel 2026 e non nel 2027 come inizialmente previsto.

La profezia di Satya Nadella: fine degli intermediari tradizionali

A spiegare le ripercussioni concrete di questa mutazione genetica è stato Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, intervenuto al prestigioso New York Times Dealbook Summit. Nadella non ha usato mezzi termini per descrivere la tempesta in arrivo sui bilanci delle aziende digitali: l’ascesa degli agenti intelligenti riscriverà le regole del gioco.

«Gli attuali aggregatori che hanno costruito un modello di business pensato per il web umano subiranno, in un certo senso, un rimescolamento radicale», ha avvertito Nadella. «E se monetizzavi gli annunci pubblicitari grazie agli occhi degli utenti, ora dovrai probabilmente passare a una logica basata sui risultati, forse più legata alle transazioni dirette. E se non accetti l’agente di intelligenza artificiale, qualcun altro lo farà al tuo posto».

Il messaggio è limpido: l’era in cui si guadagnava semplicemente attirando masse di sguardi curiosi sui banner pubblicitari sta tramontando. Quando a navigare e a comprare non sono più le persone ma assistenti software autonomi, l’intera impalcatura del marketing classico crolla.

Chi si chiude e chi apre: il caso Amazon contro Shopify

La reazione delle grandi piattaforme commerciali mette già in luce spaccature profonde. Il colosso dell’e-commerce Amazon, ad esempio, ha scelto la linea dura: blindare il proprio sito web impedendo agli agenti software esterni di scandagliare il catalogo o completare acquisti per conto dei consumatori.

Una scelta protezionistica che, secondo Nadella, potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol strategico:

«Se sei innamorato di un particolare modello di business, sei costretto ad affannarti per difenderlo. È la stessa dinamica che abbiamo già visto in passato: se Amazon continuerà a bloccare gli agenti, un’altra piattaforma di commercio elettronico, come Shopify, potrebbe decidere di accoglierli a braccia aperte e conquistare un enorme vantaggio competitivo».

Un parallelo storico calzante ricorda quanto accaduto decenni fa, quando i vecchi portali generalisti in stile Yahoo persero rapidamente terreno di fronte alla comparsa dei motori di ricerca come Google. Chi si ostina a difendere la rendita di posizione rischia di finire fuori mercato.

I numeri dell’invasione artificiale

Per capire dove vanno a finire le risorse e perché l’economia della rete è sotto assedio, basta osservare la composizione del traffico automatizzato registrato dai server mondiali.

Tipologia di traffico Quota sul traffico totale Obiettivo primario Traffico Umano 42,5% Lettura, acquisti, intrattenimento Traffico Bot Totale 57,5% Scansione, sicurezza, estrazione dati Crawler IA per Addestramento 51,8% (dei bot IA) Cattura contenuti senza ritorno di clic Crawler IA Misti (Addestramento + Ricerca) 35,7% (dei bot IA) Indicizzazione e costruzione risposte Bot IA per Ricerca Pura 9,3% (dei bot IA) Ricerca con link di rimando

I crawler legati all’intelligenza artificiale rappresentano ormai il 26,7% di tutti i bot verificati. Il dato più allarmante per i produttori di contenuti riguarda la finalità di queste visite: oltre il 50% serve unicamente ad addestrare modelli linguistici. In pratica, i sistemi acquisiscono articoli, analisi e informazioni proprietarie senza rimandare alcun utente indietro al sito di origine.

Ricadute economiche: chi pagherà il conto della transizione?

Da un punto di vista macroeconomico, ci troviamo di fronte a un gigantesco trasferimento di valore:

Distruzione del valore per l’editoria: i siti di informazione sostengono costi vivi fissi (giornalisti, server, infrastrutture) mentre i ricavi pubblicitari evaporano, prosciugati da bot che leggono tutto senza mai fare clic sulle inserzioni.

i siti di informazione sostengono costi vivi fissi (giornalisti, server, infrastrutture) mentre i ricavi pubblicitari evaporano, prosciugati da bot che leggono tutto senza mai fare clic sulle inserzioni. Spostamento della monetizzazione: la catena del valore non premia più l’attenzione visiva (le cosiddette visualizzazioni), ma si sposta sull’accesso diretto ai database e sulle commissioni d’acquisto generate via software.

la catena del valore non premia più l’attenzione visiva (le cosiddette visualizzazioni), ma si sposta sull’accesso diretto ai database e sulle commissioni d’acquisto generate via software. Rischio di concentrazione monopolistica: se le transazioni passeranno solo attraverso pochissimi agenti software di controllo, il potere contrattuale delle piccole e medie imprese commerciali verrà azzerato.

La transizione non sarà indolore. Chi produce contenuti o vende merci dovrà rapidamente decidere se stringere accordi di licenza a pagamento per l’addestramento dei bot o reinventare il proprio modello prima che il pubblico umano diventi solo un lontano ricordo statistico. La vine dell’informazione online tradizionale è vicina?