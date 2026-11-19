Accordo storico tra Andrea Orcel e il governo tedesco dopo mesi di veti: fissati otto paletti per Commerzbank. Resta l’incognita sul destino di 7.000 lavoratori e sulla reale redditività della fusione per gli azionisti.

Il muro eretto dalla politica tedesca ha ceduto di schianto. Dopo mesi di dichiarazioni ostili, barricate sindacali e tentativi disperati di invocare la sicurezza nazionale economica, Berlino ha alzato bandiera bianca di fronte all’avanzata di UniCredit.

L’intesa annunciata il 19 novembre 2026 tra il banchiere Andrea Orcel e il ministro delle Finanze federale Lars Klingbeil segna una svolta epocale per il credito continentale. Il governo tedesco ha rinunciato all’opposizione formale all’acquisizione di Commerzbank, un’operazione dal valore di circa 45 miliardi di euro, in cambio di otto impegni scritti.

Dietro la diplomazia dei comunicati congiunti, però, si consuma una vicenda carica di tensioni pratiche. La Germania, scossa da una persistente debolezza industriale, teme di perdere il controllo sui rubinetti del credito destinato alle proprie fabbriche, mentre migliaia di dipendenti vedono addensarsi nubi scurissime sul proprio futuro contrattuale.

Il trionfo personale di Andrea Orcel

Per Andrea Orcel si tratta del coronamento di un disegno tattico condotto con precisione chirurgica. Entrato silenziosamente nel capitale di Commerzbank a settembre 2024 con un primo 9%, il capo di UniCredit ha scalato la quota passo dopo passo: il 20% a luglio 2025, poi l’offerta pubblica di scambio a maggio 2026, fino a blindare una partecipazione che, con l’annullamento delle azioni proprie di Commerzbank, raggiungerà il 49,65%.

Orcel ha neutralizzato pezzo per pezzo le resistenze tedesche, incassando l’assenso incondizionato della Commissione Europea sul fronte antitrust, il via libera della Federal Reserve e l’autorizzazione della Banca Centrale Europea a salire senza tetti prefissati oltre la soglia d’Opa.

Il banchiere romano porta a casa il suo risultato strategico: trasformare UniCredit nel dominatore incontrastato dell’asse creditizio italo-tedesco, superando la storica frammentazione bancaria del continente.

Gli otto impegni dell’accordo: promesse e zone d’ombra

Per consentire alla politica di Berlino di salvare le apparenze di fronte all’opinione pubblica interna, Orcel ha formalizzato una lettera a Klingbeil contenente otto impegni precisi:

Sede a Francoforte e quotazione in Borsa: La futura capogruppo combinata, dopo la fusione societaria prevista nel 2028 con la controllata tedesca HypoVereinsbank (HVB), manterrà la sede legale a Francoforte sul Meno. Monaco di Baviera conserverà un presidio operativo di peso e il titolo Commerzbank resterà quotato sui listini tedeschi. Tutela dei diritti dei dipendenti: UniCredit dichiara di voler collaborare con i sindacati e con il consiglio di fabbrica, rispettando gli accordi sindacali vigenti. Tuttavia, la lettera omette accuratamente qualsiasi divieto di licenziamento collettivo. Lo spettro del piano originario, che stimava un taglio fino a 7.000 posti di lavoro, rimane intatto. Difesa del credito al Mittelstand: UniCredit si impegna a sviluppare le linee di credito verso le piccole e medie imprese tedesche e a tutelarne i servizi d’intermediazione estera, vitali per l’export della Germania. Presenza tedesca nel consiglio di Milano: Esponenti di Commerzbank e HVB entreranno a far parte del consiglio di amministrazione della capogruppo UniCredit. Autonomia decisionale locale: Klingbeil ha assicurato che le decisioni operative essenziali continueranno a essere prese sul territorio tedesco, per evitare lo svuotamento funzionale delle sedi. Dotazione patrimoniale solida: Viene garantito il mantenimento di riserve di capitale adeguate a fronteggiare eventuali shock di mercato su Commerzbank. Piani di spesa su tecnologia e intelligenza artificiale: Sono promessi investimenti corposi nell’ammodernamento dei sistemi informatici e nella digitalizzazione, anche se cifre e tempi non compaiono nel testo. Adozione del piano “Unlocked”: Il modello di redditività e semplificazione dei processi applicato con successo da Orcel in Italia e nell’Est Europa viene esteso integralmente alla realtà tedesca.

Punto dell’intesa Cosa prevede formalmente Ricaduta pratica concreta Sede e Borsa Francoforte sede legale, permanenza nel DAX Concessione d’immagine a Berlino; la guida strategica resta a Milano Occupazione Rispetto degli accordi sindacali Nessun blocco ai licenziamenti; rischio concreto per circa 7.000 bancari Mittelstand Garanzie su prestiti e commercio estero Impegno a non chiudere i cordoni della borsa alle aziende tedesche Governance Due indipendenti nel consiglio di sorveglianza Orcel evita commissari politici diretti di Berlino e avvia il ribaltone Stato azionista Il governo mantiene per ora il 13,3% Posizione sospesa in attesa di un’uscita finanziaria graduale

La resa politica sul consiglio di sorveglianza

Lo scontro più aspro si è consumato sulla composizione degli organi di controllo. Il ministero delle Finanze tedesco, che possiede una quota pubblica del 13,3% risalente ai salvataggi bancari del 2008, pretendeva la nomina di due funzionari statali nel consiglio di sorveglianza per esercitare un potere di veto sulle linee strategiche.

Orcel ha respinto la pretesa: l’intesa prevede che sia UniCredit a designare due consiglieri indipendenti con solida esperienza nel tessuto economico tedesco, mentre Berlino rinuncia a emissari diretti. Il governo quindi esce dal consiglio di sorveglianza e il controllo passa alla banca italiana in modo praticamente totale.

La mossa apre la strada all’assemblea straordinaria di inizio 2027: Orcel intende revocare e rieleggere l’intero blocco dei dieci rappresentanti degli azionisti nel sorveglianza. Con il nuovo assetto, l’amministratrice delegata di Commerzbank Bettina Orlopp, che aveva guidato la fronda anti-italiana, è destinata a fare le valigie in tempi rapidi.

Il rebus del 13,3% nelle mani dello Stato

Resta aperto l’interrogativo più delicato: che fine farà la quota residua della Repubblica Federale? Orcel ha chiarito che gli otto punti concordati rappresentano la base ideale per consentire al governo di vendere le proprie azioni.

Klingbeil, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi su scadenze e quotazioni di realizzo. Il Tesoro tedesco si trova in un vicolo cieco: incassare una plusvalenza immediata per tappare i buchi del bilancio federale, oppure restare come azionista di minoranza per sorvegliare dall’interno l’operato della dirigenza italiana?

La scommessa sugli utili: 1.400 miliardi di attivi basteranno agli azionisti?

Se Orcel festeggia la vittoria diplomatica, per gli investitori si apre la fase dei calcoli di convenienza. Al primo semestre 2026, la somma degli attivi patrimoniali di UniCredit (circa 860 miliardi di euro) e Commerzbank (oltre 510 miliardi) dà vita a un colosso da quasi 1.400 miliardi di euro di attivi.

Una massa imponente, seconda solo a BNP Paribas nell’Eurozona. Ma la vera domanda che circola nelle sale operative riguarda la redditività: questa macchina produrrà gli utili necessari a giustificare l’esborso e a mantenere le promesse fatte alla Borsa?

Negli ultimi tre anni, Orcel ha abituato il mercato a rendimenti del capitale superiori al 16%, sostenuti da dividendi miliardari e massicci riacquisti di azioni. Commerzbank, al contrario, ha sempre faticato a superare un rendimento del 7-9%, frenata da un mercato interno frammentato, da una concorrenza spietata delle casse di risparmio locali e dai costi di struttura elevati.

Per generare i ritorni promessi, la banca dovrà estrarre sinergie consistenti. Se la crescita dei ricavi resta zavorrata dalla debolezza manifatturiera dell’Europa centrale, l’unica strada percorribile per fare cassa sarà il taglio severo delle duplicazioni informatiche, delle filiali e del personale. Il rischio di una complessa digestione organizzativa è reale, e gli azionisti vorranno verificare presto se l’espansione territoriale si tradurrà in un reale valore economico o in un semplice esercizio di grandezza.