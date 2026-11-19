Sotto gli sguardi di un’Europa passiva, Shenzhen è andato in scena il vero riassetto degli equilibri globali. In poco più di un’ora di vertice a tre, Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno siglato una dichiarazione congiunta che manda in soffitta decenni di liturgie internazionali.

L’incontro ha prodotto accordi concreti su energia, deterrenza nucleare e ridimensionamento delle istituzioni sovranazionali. Chi si aspettava un isolamento perenne di Mosca o una rottura insanabile tra Washington e Pechino deve fare i conti con la cruda realtà della convenienza economica e geopolitica. Alla fine le tre potenze hanno trovato un accordo.

Meno siamo, meglio decidiamo: la lezione al multilateralismo

C’è un dato politico ed economico che salta subito all’occhio: la facilità con cui i tre leader hanno trovato una sintesi formale. Laddove i vertici allargati come il G20 falliscono sistematicamente nel produrre perfino un comunicato finale condiviso, bloccati da veti incrociati e formule ipocrite, il formato trilaterale ha partorito un documento operativo in appena un’ora e mezza. Forse l’assenza dei Paesi europei ha aiutato l’accordo.

La frammentazione degli organismi multilaterali paralizza i processi decisionali. Riunire venti o trenta Paesi con interessi divergenti genera solo fiumi di retorica senza sbocchi pratici. Sedersi attorno a un tavolo ristretto tra chi detiene effettivamente gli arsenali e le leve energetiche mondiali, invece, porta a risultati immediati.

Petrolio, nucleare e CPI: l’intesa in quattro punti

Il testo siglato a Kylin Villa tocca i nodi che governano i mercati e la sicurezza internazionale:

Espansione dell’offerta petrolifera: I tre Paesi si impegnano a incrementare produzione e fornitura di prodotti raffinati per stabilizzare i flussi energetici e calmierare i prezzi. Questa sarà l’arma più forte per superare la crisi energetica mondiale e riporta Mosca al centro della ribalta.

I tre Paesi si impegnano a incrementare produzione e fornitura di prodotti raffinati per stabilizzare i flussi energetici e calmierare i prezzi. Questa sarà l’arma più forte per superare la crisi energetica mondiale e riporta Mosca al centro della ribalta. Stop alla proliferazione nucleare: Riconferma del principio cardine per cui “una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”, con l’intenzione di creare un nuovo quadro di controllo dopo la fine del New START. In questo caso l’accordo includerà, evidentemente, Pechino, dandole uno status ufficiale di superpotenza.

Riconferma del principio cardine per cui “una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”, con l’intenzione di creare un nuovo quadro di controllo dopo la fine del New START. In questo caso l’accordo includerà, evidentemente, Pechino, dandole uno status ufficiale di superpotenza. Stop all’ingerenza della Corte Penale Internazionale: Ribadito il principio dell’immunità per i capi di Stato, respingendo l’uso politico delle corti extranazionali. Un colpo ai paesi europei e ad alcuni paesi asiatici che ancora difendono la Corte.

Ribadito il principio dell’immunità per i capi di Stato, respingendo l’uso politico delle corti extranazionali. Un colpo ai paesi europei e ad alcuni paesi asiatici che ancora difendono la Corte. Riforma dell’ONU: Revisione del funzionamento del Consiglio di Sicurezza per adattarlo ai rapporti di forza reali e superare lo stallo dei veti. Questa decisione deve far fischiare le orecchie a Parigi e Londra, mentre apre la strada a un maggior peso per paesi come l’India.

Ambito di intesa Obiettivo strategico dichiarato Ricaduta economica e pratica Energia e Greggio Aumento della produzione e raffinazione Riduzione delle pressioni inflattive e dei costi industriali Arsenali Nucleari Nuovo tavolo post-New START e contenimento iraniano Minori premi al rischio geopolitico sui mercati finanziari Giustizia Internazionale Limitazione della giurisdizione CPI Piena riabilitazione diplomatica e commerciale dei leader Governance ONU Riforma del Consiglio di Sicurezza Superamento dei veti incrociati a favore del direttorio a tre

La svolta energetica: benzina per la produzione, schiaffo alla speculazione

L’accordo sull’aumento della produzione e della raffinazione di prodotti petroliferi è il passaggio con le maggiori ricadute pratiche immediate. I costi energetici gonfiati dalle tensioni in Medio Oriente e nell’Europa orientale stavano deprimendo la domanda aggregata e soffocando il settore manifatturiero.

Aumentare l’offerta reale di greggio e derivati significa intervenire direttamente sul lato dell’offerta per spegnere le fiammate inflattive. La disponibilità di carburanti a prezzi accessibili rappresenta la condizione necessaria per consentire investimenti industriali e proteggere il reddito reale delle famiglie, riducendo le rendite dei colossi speculativi della finanza energetica.

Altre riforme , come quella dell’ONU, saranno invece molto più complicate e richiederanno tempi lunghi, se mai saranno avverate.

Il realismo di Yalta e il silenzio dell’Europa

Nel suo intervento, Putin ha richiamato esplicitamente la Conferenza di Yalta del 1945, ricordando che essa non divise arbitrariamente il pianeta, ma ratificò i rapporti di forza sul terreno. Il messaggio rivolto all’Europa e a Kiev è inequivocabile: la definizione dei confini e delle zone di influenza seguirà la forza delle cose, non i desideri delle cancellerie occidentali.

L’Unione Europea resta la grande assente e la vittima designata di questo passaggio storico. Incatenata a sanzioni che danneggiano la propria industria più di quella altrui, Bruxelles si ritrova esclusa dal tavolo dove Washington, Mosca e Pechino ridisegnano la mappa economica ed energetica del pianeta.