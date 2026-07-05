Il Grande Freddo della NATO: come i paesi di frontiera di preparano all’ora X, secondo i tedeschi

Cosa succederebbe se la Russia decidesse di attaccare l’Europa orientale? Questa è la domanda drammatica che si pone una lunga inchiesta firmata dai reporter di Welt, storico quotidiano tedesco. Si tratta di una visione geopolitica tipicamente nordeuropea e tedesca, che fotografa una paura concreta ma che potrebbe non coincidere con altre letture della situazione internazionale. Nondimeno, la realtà sul campo descritta dal reportage racconta di territori che si stanno trasformando in vere e proprie fortezze.

I tre punti più caldi del confine NATO sono tre: i boschi infiniti della Finlandia, le pianure militarizzate della Polonia e il vulnerabile “corridoio” della Lituania. Qui i governi locali stanno facendo i conti con uno scenario da incubo: restare soli di fronte all’esercito russo se gli Stati Uniti di Donald Trump dovessero decidere di disimpegnarsi dalla difesa del Vecchio Continente.

Finlandia: la strategia del “Cacciatore solitario”

La Finlandia condivide con la Russia ben 1343 chilometri di confine. È la linea di demarcazione più lunga di tutta l’alleanza atlantica e una delle sue più recenti, visto l’accesso all’alleanza nel 2023. Per i finlandesi, la paura di un’invasione non è una novità teorica, ma un ricordo storico preciso: la Guerra d’Inverno del 1939, quando il Paese affrontò da solo l’armata di Stalin resistendo tre mesi e causando perdite enormi.

Anche oggi che la Finlandia è entrata ufficialmente nella NATO, Helsinki non si culla sugli allori dei trattati internazionali. La filosofia nazionale si basa sulla “difesa totale”. Significa che ogni cittadino ha un ruolo in caso di guerra.

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| Forza Mobilitazione Attuale | 870.000 Riservisti |

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| Obiettivo Mobilitazione 2031 | 1.000.000 Riservisti |

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| Spesa Difesa Attuale (% PIL) | Circa 3% |

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| Obiettivo Spesa 2035 (% PIL) | 5% |

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I vantaggi principali della Finlandia in caso di scontro con la Russia sono tre:

Un’artiglieria potentissima: i finlandesi possiedono uno dei parchi artiglieria più grandi e moderni d’Europa.

i finlandesi possiedono uno dei parchi artiglieria più grandi e moderni d’Europa. Il terreno ostile: il territorio è coperto da foreste fitte e paludi, dove la visibilità a terra spesso non supera i 50 metri. È un incubo per i mezzi corazzati nemici.

il territorio è coperto da foreste fitte e paludi, dove la visibilità a terra spesso non supera i 50 metri. È un incubo per i mezzi corazzati nemici. Preparazione climatica: le truppe sono addestrate a combattere nel buio quasi perenne dell’inverno e a temperature polari.

Durante le recenti esercitazioni militari nei boschi di Vekaranjärvi, a cui hanno partecipato circa 10.000 soldati, gli ufficiali hanno notato che persino i moderni droni commerciali faticano a individuare le truppe sotto le fitte chiome degli alberi, a meno che non usino costose termocamere. Inoltre, per non farsi trovare impreparata, la Finlandia sta valutando l’acquisto di nuove mine antiuomo, uscendo di fatto dagli accordi internazionali che le vietano. Il Parlamento ha anche rimosso i vecchi limiti sullo stoccaggio e il transito di armi nucleari sul proprio territorio.

La strategia di difesa della Finlandia si basa sulla combinazione di vie di comunicazioni complesse e tattiche di agguato, per spezzare le forze avanzanti in sacche da eliminare una per una, esattamente come nel 1939.

Polonia: Masse, Cemento e lo Scudo dell’Est

Se la Finlandia punta sulla natura e sui riservisti, la Polonia ha scelto la strada della potenza di fuoco e delle barriere fisiche. Varsavia ha deciso di creare l’esercito convenzionale più temibile d’Europa, investendo quest’anno la cifra record del 4,8% del proprio Prodotto Interno Lordo nella difesa.

Il progetto più ambizioso del governo polacco si chiama “Ostschild” (Scudo dell’Est). Si tratta di un piano da 10 miliardi di euro per blindare i confini con l’exclave russa di Kaliningrad e con la Bielorussia. Il progetto prevede fossati anticarro, bunker, telecamere termiche e i famosi “denti di drago” in cemento armato.

Tuttavia, i reporter tedeschi hanno notato che tra gli annunci della politica e la realtà dei cantieri c’è una bella differenza. In alcune zone, come nei pressi del villaggio di Dąbrówka, le fortificazioni iniziano e finiscono bruscamente dopo pochi metri. I residenti raccontano che, dopo le visite dei ministri a favore di telecamera, i lavori si sono fermati. Gli esperti della logistica militare fanno notare che posare chilometri di barriere in cemento richiede mesi di lavoro, non pochi giorni come sostiene la propaganda ufficiale.

Per difendersi dall’alto, Varsavia sta investendo altri 4 miliardi di euro nel sistema “SAN“, una rete di difesa contro i droni composta da:

18 batterie mobili anti-drone entro la fine del 2027.

Circa 700 veicoli da combattimento dedicati.

Radar speciali per intercettare i piccoli velivoli telecomandati a basso costo.

La Polonia non vuole più sprecare milioni di euro per far decollare i jet da caccia ogni volta che un drone economico russo invade lo spazio aereo, ma vuole utilizzare artiglieria antiaerea convenzionale, poco costosa, e sistemi di radar.

Lituania e il Tallone d’Achille di Suwałki

La situazione diventa drammatica quando si analizza la mappa della Lituania. A differenza della Polonia, i Paesi baltici sono troppo piccoli per poter cedere territorio al nemico in attesa dei rinforzi. La loro sopravvivenza dipende interamente dalla velocità di reazione dei partner NATO.

Il punto più pericoloso d’Europa è il cosiddetto “Corridoio di Suwałki“, una striscia di terra di appena 65 chilometri che unisce la Polonia alla Lituania. Questo fazzoletto di terra si trova stretto tra la Bielorussia e Kaliningrad, una delle zone più militarizzate del mondo. Se la Russia dovesse occupare questo corridoio con un attacco a tenaglia, i tre Paesi Baltici rimarrebbero completamente isolati via terra dal resto del continente.

Nelle zone di confine come il villaggio di Lavoriškės, la Lituania ha chiuso i valichi e steso chilometri di filo spinato NATO, accompagnato da blocchi di cemento piramidali. Insieme a Estonia e Lettonia, il Paese sta realizzando la “Baltic Defense Line”.

Tuttavia, se i carri armati russi dovessero superare queste prime barriere protettive, davanti a loro troverebbero solo pianure aperte e indifese. Per questo motivo, il capo delle forze armate lituane, Raimundas Vaikšnoras, insiste sul fatto che i soldati alleati (compresi i contingenti tedeschi e americani) debbano essere già presenti sul territorio in tempo di pace, pronti a combattere dal primo minuto. La “Brigata Lituania” (45ima Brigata Panzer) della Bundeswehr, la prima unità tedesca con base fissa all’estero dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata creata proprio con questo scopo.

Il Nodo Nucleare e l’Incertezza Americana

Il vero grande interrogativo che unisce Helsinki, Varsavia e Vilnius riguarda l’affidabilità di Washington. Se la Casa Bianca dovesse ridurre il suo impegno, l’Europa si troverebbe scoperta soprattutto sotto il profilo della deterrenza nucleare.

Nessun Paese della frontiera dell’est possiede armi atomiche proprie. Qui astutamente è intervenuta la Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha proposto di estendere idealmente la protezione nucleare di Parigi anche ad altri Stati europei, tramite esercitazioni comuni e lo schieramento temporaneo di caccia francesi con capacità atomica, e ovviamente questo non sarà gratis.

Quella francese è una proposta ancora vaga, che non offre le stesse garanzie del vecchio ombrello americano, ma che dimostra quanto la paura stia spingendo l’Europa a cambiare pelle. La Polonia pare stia facendo delle valutazioni in materia nucleare, ma è una scelta che richiede tempo.

Tra scetticismo, ritardi nei cantieri e spese militari record, la frontiera orientale della NATO si prepara a un futuro sempre più incerto, ma è anche incerta la presenza di una minaccia russa.