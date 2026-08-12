Crollo di un mito millenario: il cervello umano sa ragionare senza parole. La svolta del MIT

Per millenni ci hanno raccontato che pensiamo solo perché parliamo e sulla base di questo concetto si è sviluppata la filosofia. L’idea che il linguaggio sia il motore supremo del ragionamento umano è stata appena demolita da un rigoroso studio del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

I neuroscienziati americani hanno dimostrato che il nostro cervello possiede un circuito logico del tutto indipendente dalle parole. Si può perdere completamente la capacità di parlare o capire una frase, eppure rimanere geni della logica pura.

L’esperimento che ha spiazzato la scienza

Per decenni la comunità scientifica si è chiesta se la logica dipenda dalla grammatica. Dopotutto, formulare una regola assomiglia molto alla costruzione di una frase. Per chiarire il dubbio, i ricercatori del MIT hanno collaborato con l’University College di Londra in una ricerca ad hoc che ha analizzato i pazienti colpiti da gravi ictus cerebrali. Persone che avevano perso quasi del tutto la capacità di comprendere ed esprimere il linguaggio parlato e scritto.

Sottoposti a test di logica visiva e numerica, come completare matrici geometriche o scoprire regole matematiche nascoste, questi pazienti hanno sorpreso tutti. Hanno risolto i problemi con la stessa precisione e velocità dei soggetti sani. Non potevano parlare, ma comunicavano la soluzione trovata usando semplici gesti o piccoli schizzi a matita. La loro capacità di ragionare era del tutto intatta.

Cosa succede dentro la testa: la mappa della risonanza

Per capire come fosse possibile, la ricercatrice Hope Kean e la professoressa Evelina Fedorenko hanno osservato il cervello di soggetti sani tramite risonanza magnetica funzionale (fMRI).

Mentre le persone risolvevano enigmi complessi e sillogismi, le aree cerebrali dedicate al linguaggio rimanevano quasi del tutto spente e inattive, come del resto era atteso. I dati hanno mostrato una separazione anatomica e funzionale netta tra due sistemi distinti:

La rete del linguaggio: gestisce la grammatica, il vocabolario e la formulazione delle frasi verso l’esterno.

gestisce la grammatica, il vocabolario e la formulazione delle frasi verso l’esterno. La rete della logica (Multiple Demand Network): si attiva per identificare regole, analizzare sequenze ed elaborare problemi astratti.

Il linguaggio serve per comunicare il pensiero agli altri, non per generarlo nella propria testa. Questo può avvenire senza nessun intervento del linguaggio. .

Come fa il cervello a pensare senza parole?

Ma come fa la mente a elaborare un ragionamento senza usare i concetti verbali? Il pensiero astratto utilizza simboli visivi, relazioni spaziali e strutture gerarchiche non verbali. Si tratta di un meccanismo simile a quello di un computer: il processore calcola ed elabora i dati in codice binario, senza alcun bisogno di stampare le istruzioni a schermo in una lingua umana.

La logica ha una sua sintassi interna, un “linguaggio del pensiero” completamente autonomo che non richiede parole, verbi o aggettivi.

Tabella: Linguaggio e Logica a confronto nel cervello

Funzione cerebrale Aree attivate Ruolo principale Effetto di una lesione Sistema del Linguaggio Aree di Broca e Wernicke Tradurre pensieri in parole e frasi Afasia (difficoltà a parlare o capire) Sistema della Logica Rete “Multiple Demand” Individuare regole, schemi e sequenze Difficoltà nel risolvere problemi astratti

Perché questa scoperta cambia la vita quotidiana

Questa separazione porta con sé conseguenze enormi, a partire dalla medicina pratica e dall’assistenza ai malati. Spesso chi soffre di afasia dopo un ictus viene ingiustamente scambiato per una persona che ha perso le sue facoltà mentali. Parenti e conoscenti tendono a trattare i pazienti come se non fossero più in grado di capire o ragionare.

Il lavoro del MIT dimostra che non è affatto così. Un paziente con afasia grave può continuare a:

Giocare a scacchi o risolvere complessi Sudoku.

Gestire le finanze di casa e valutare situazioni pratiche.

Prendere decisioni perfettamente razionali, pur senza riuscire a dirle a voce.

Il problema risiede solo nella “porta di uscita” della comunicazione, non nel motore centrale del pensiero.

Una lezione bruciante per l’Intelligenza Artificiale

La scoperta manda un messaggio chiaro anche al mondo delle tecnologie avanzate e dell’Intelligenza Artificiale. I modelli linguistici attuali (come ChatGPT o Claude) simulano il ragionamento umano basandosi esclusivamente sulla manipolazione di testi e sequenze di parole.

Il cervello umano, al contrario, lavora in modo opposto: prima sviluppa la struttura logica astratta e solo dopo la veste con le parole. mPer creare una vera intelligenza artificiale generale, gli ingegneri dovranno smettere di addestrare i modelli solo sui testi e iniziare a costruire sistemi logici indipendenti dal linguaggio.