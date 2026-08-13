Il clamoroso buco nella difesa USA: caccia iraniani degli anni ’70 bucano i radar e bombardano la base in Kuwait

Tre vecchi caccia militari di fabbricazione americana degli anni Settanta, pilotati da aviatori iraniani, volano a soli quindici metri d’altezza dal suolo. Evitano i radar di ultima generazione, bucano lo scudo alleato e sganciano bombe reali su una base americana. Non si tratta di una finzione cinematografica, ma del duro risveglio strategico confermato dall’ex generale dell’Aeronautica militare americana Glen VanHerck.

L’episodio si è consumato presso Camp Buehring, un’infrastruttura militare fondamentale situata nel deserto del Kuwait. La notizia dell’incursione condotta da tre velivoli F-5 iraniani volati a quota bassissima è rimasta a lungo riservata. Ora però trova una conferma ufficiale ai vertici del comando di difesa aerospaziale americano.

Un attacco condotto con mezzi d’epoca ha paralizzato la superpotenza americana. La missione dimostra come la tecnologia più avanzata e costosa possa essere completamente neutralizzata da tattiche di volo semplici e spregiudicate.

La dinamica del raid aereo e il caos nei cieli

I piloti iraniani hanno mantenuto un silenzio radio totale per l’intera durata della missione. Volando a meno di cinquanta piedi dal suolo, ovvero sotto i quindici metri, hanno sfruttato la curvatura della terra e gli ostacoli naturali per nascondersi.

In questo modo hanno reso del tutto inefficaci sia gli aerei radar E-3 AWACS in orbita, sia i potenti sistemi antimissile Patriot posizionati a protezione dell’area. Nessun allarme tempestivo è scattato prima dello sgancio delle bombe convenzionali.

I velivoli impiegati erano vecchi F-5E/F acquistati dall’Iran negli anni Settanta ai tempi dello Scià, poi ammodernati localmente con il nome di Kowsar. Nonostante la tecnologia superata e i serbatoi ausiliari necessari per coprire la distanza, i caccia sono riusciti a colpire e tornare indietro indenni.

Il caos generato dall’attacco a sorpresa ha provocato conseguenze ancora più tragiche. Nella confusione generale seguita alle esplosioni, la difesa aerea del Kuwait è entrata in allarme totale. Un caccia F/A-18 kuwaitiano ha così scambiato per ostili e abbattuto tre caccia americani F-15E Strike Eagle.

Fortunatamente l’incidente da fuoco amico non ha causato morti tra i piloti americani, che sono riusciti a lanciarsi. Tuttavia, la distruzione di tre caccia americani da centinaia di milioni di dollari rappresenta un disastro tattico senza precedenti.

Perché i sistemi da miliardi di dollari hanno fallito

La spiegazione tecnica di questo fallimento risiede nelle limitazioni fisiche fondamentali dei sensori di terra. Un sistema complesso come il Patriot è stato progettato principalmente per intercettare minacce ad alta quota o vettori balistici veloci.

I radar posizionati a terra soffrono dell’orizzonte visivo e del rilievo del terreno. Senza un tracciamento costante dall’alto capace di distinguere i velivoli dal suolo, un aereo che vola a ridosso degli alberi rimane invisibile. Alla fine le stesse tattiche che permettevano al Tornato di 50 anni fa di essere micidiale, se ben usato, lo sono anche oggi: volare bassissimi ad alta velocità.

L’Iran ha dimostrato di conoscere perfettamente i punti ciechi delle batterie antimissile. Scegliendo una rotta precisa, i piloti sono passati esattamente dove i sensori non potevano vedere. Complimenti a loro, ma molti meno complimenti ai pianificatori della difesa aerea a stelle e strisce.

La burocrazia interna che paralizza il Pentagono

Oltre al limite tecnico, il generale VanHerck ha messo a nudo la vera piaga dell’esercito americano: la frammentazione delle responsabilità. Per decenni, l’Esercito e l’Aeronautica statunitense si sono rimpallati la gestione della difesa aerea delle basi.

L’Esercito si occupava dei grandi sistemi missilistici come i Patriot e i THAAD, mentre nessuno gestiva in modo integrato la minaccia a bassa quota. Nessun comando ha preso una decisione chiara e coordinata. Si è preferito accettare un enorme rischio operativo pur di non risolvere le rivalità burocratiche tra i vari comandi armati. Oggi gli Stati Uniti pagano il prezzo di questa mancanza di visione. Un sistema che in teoria potrebbe governare e controllare tutto, fra satelliti , sensori e radar, non lo faceva per mancanza di coordinamento.

I punti deboli della rete difensiva americana

L’episodio di Camp Buehring rivela una vulnerabilità profonda dell’intero dispositivo militare occidentale, e non si tratta di mancanze secondarie:

Mancanza di integrazione: I sistemi di difesa ad alta quota non scambiano dati con le difese dedicate ai droni e alla bassa quota.

I sistemi di difesa ad alta quota non scambiano dati con le difese dedicate ai droni e alla bassa quota. Rivalità tra forze armate: L’assenza di un comando unico ha creato zone scoperte e prive di copertura radar efficace.

L’assenza di un comando unico ha creato zone scoperte e prive di copertura radar efficace. Esaurimento delle scorte: Mesi di scontri in Medio Oriente hanno prosciugato le riserve di missili intercettori costosi e complessi da rimpiazzare.

Mesi di scontri in Medio Oriente hanno prosciugato le riserve di missili intercettori costosi e complessi da rimpiazzare. Vulnerabilità alle basse quote: L’incapacità cronica di intercettare velivoli veloci che volano a ridosso del terreno, esattamente come 50 anni fa.

Un monito strategico per la difesa globale

Questo attacco dimostra che le guerre moderne non si vincono solo accumulando armi costose e complesse. L’asimmetria tattica permette a un avversario determinato di sfruttare falle banali con costi ridottissimi. Se caccia d’epoca riescono a penetrare uno scudo aereo tanto decantato, avversari del calibro di Cina e Russia hanno già studiato la lezione. Perfino l’Ucraina ha una difesa aerea molto più integrata e coerente rispetto a quella americana.

L’Aeronautica americana sta ora cercando di riprendere il controllo della difesa delle proprie basi terrestri. Tuttavia, serviranno anni per integrare i sensori e colmare i vuoti normativi ed operativi. Continuare a ignorare la minaccia del volo radente significa esporsi ad altri disastri preannunciati. Che succederebbe se il prossimo attacco fosse condotto da sciami di droni in grado di volare radente il terreno?