Dalla Force de Frappe alla “Dissuasione Avanzata”: il nuovo azzardo nucleare di Macron

Il 2 marzo 2026 resterà probabilmente una data scolpita nei manuali di geopolitica europea, o forse solo l’ennesimo capitolo del complesso “manuale di sopravvivenza” dell’Eliseo. Dalla base navale dell’Île Longue, a Brest — santuario dei sottomarini nucleari francesi — Emmanuel Macron ha rotto gli indugi. Il messaggio è arrivato forte e chiaro: la Francia aumenta il numero delle proprie testate nucleari e lancia la “Dissuasione Avanzata“.

Non si tratta di una semplice revisione tecnica, ma di una virata strategica che cerca di coniugare l’orgoglio gollista con le necessità di bilancio di un’Europa sempre più frammentata. Macron, con il suo consueto piglio da “re filosofo”, ha spiegato che “l’indipendenza non può essere solitudine”. Tradotto dal diplomatichese: la Francia vuole restare la guida militare del continente, ma gradirebbe che i vicini iniziassero a partecipare alle spese condominiali della difesa.

Un arsenale più grande e… segreto

La prima notizia, quella che fa sussultare le cancellerie, è il potenziamento quantitativo. Dopo decenni di riduzioni post-Guerra Fredda, Parigi inverte la rotta. “Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari del nostro arsenale”, ha dichiarato Macron. Tuttavia, in un colpo di scena che sa di restaurazione della “grandeur”, il Presidente ha aggiunto che la Francia non comunicherà più i numeri precisi della propria forza d’urto.

La trasparenza, a quanto pare, è un lusso che Parigi non vuole più permettersi. In un mondo dove la Russia di Putin esercita un “imperialismo brutale” e la Cina corre ai ripari per agganciare gli Stati Uniti, la Francia sceglie la via dell’ambiguità calcolata. “Per essere liberi bisogna essere temuti e, per essere temuti, bisogna essere potenti”, ha chiosato il Presidente.

La “Dissuasione Avanzata”: il pulsante resta a Parigi

Il cuore della proposta macroniana è la cosiddetta Dissuasione Avanzata (Dissuasion Avancée). L’idea è quella di estendere l’ombrello atomico francese ai partner europei, creando un “arcipelago di forze” che si spinga ben oltre i confini dell’Esagono.

Ecco i punti cardine della nuova dottrina:

Partecipazione agli esercizi: Gli alleati potranno partecipare alle esercitazioni nucleari francesi.

Gli alleati potranno partecipare alle esercitazioni nucleari francesi. Dispersion strategica: Le forze aeree strategiche francesi (i vettori nucleari) potranno essere rischierate sul suolo dei paesi partner.

Le forze aeree strategiche francesi (i vettori nucleari) potranno essere rischierate sul suolo dei paesi partner. Interessi vitali allargati: Macron ammette che la sopravvivenza dei partner più stretti è intrinsecamente legata agli “interessi vitali” della Francia.

Tuttavia, c’è un “ma” grosso come un missile ICBM: la sovranità non si tocca. Macron è stato categorico: “Non ci sarà alcuna condivisione della decisione ultima, né della sua pianificazione, né della sua attuazione”. In parole povere: voi ospitate i missili, voi partecipate alle simulazioni, forse ci aiutate a pagare i radar (tramite programmi come il Jewel o il sistema SAMP/T NG), ma il dito sul pulsante resta esclusivamente quello del Presidente francese.

Chi partecipa al club?

La lista dei paesi che hanno già accettato il dialogo è significativa e delinea una nuova geografia della difesa europea, parallela ma “complementare” alla NATO:

Paese Ruolo / Note Germania Partner chiave, asse del Trattato di Aquisgrana. Regno Unito Cooperazione nucleare già attiva (Trattato di Lancaster House). Polonia Fondamentale per la profondità strategica verso Est. Italia In fase di discussione (citata implicitamente nei dialoghi aperti). Svezia & Danimarca Nuovi ingressi che spostano il baricentro a Nord. Benelux & Grecia Completano la cornice di sicurezza mediterranea e continentale.

L’analisi: Keynesismo bellico o furbizia gallica?

Dal punto di vista economico, l’operazione è magistrale. Macron sa che la Francia non può reggere da sola una corsa agli armamenti contro colossi come Cina e USA, specialmente mentre gli americani chiedono all’Europa di “occuparsi più direttamente della propria sicurezza”.

La strategia è chiara:

Esternalizzazione dei costi: Invitando i partner a investire in “allerta precoce” (satelliti e radar), difesa aerea e “attacco in profondità” (missili del programma ELSA, a cui partecipa anche l’Italia), la Francia scarica parte dell’onere finanziario della difesa collettiva sui partner, mantenendo per sé il monopolio dell’arma suprema. Mantenimento del rango: In un’Europa che fatica a trovare una voce comune, Parigi si riconferma l’unica capitale con capacità di proiezione strategica globale. L’ombrello contro il “Golden Dome”: Mentre Washington e Pechino sviluppano scudi spaziali sempre più sofisticati, Macron propone un’alternativa europea per evitare che il continente diventi un terreno di scontro di serie B.

Le reazioni interne: un consenso fragile

In Francia, la mossa ha incassato un timido “sì” da quasi tutto l’arco parlamentare, ma con distinguo pesanti. Marine Le Pen e Jordan Bardella (RN) temono una “dispersione dei mezzi nucleari senza contropartite” per l’industria bellica francese. A sinistra, Jean-Luc Mélenchon approva la sovranità del comando, ma chiede un passaggio parlamentare. A

In fondo, il dubbio resta: la “Dissuasione Avanzata” è un vero atto di solidarietà europea o è il tentativo di Parigi di farsi pagare la propria Force de Frappe da Berlino e Amsterdam?

Macron ha chiuso citando De Gaulle: la Francia deve agire per il continente. Ma tra le righe si legge un avvertimento agli alleati: la protezione ha un prezzo, e quel prezzo si paga in euro, pur sapendo che, nel momento del bisogno, la chiave della cassaforte resterà sempre e solo a Parigi.