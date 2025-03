Polonia Nucleare: Un’Opzione Pericolosa? Le Reazioni di Mosca e i Dubbi degli Esperti

La scorsa settimana, il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha scosso le fondamenta della sicurezza europea con una dichiarazione audace: il suo governo è aperto a considerare l’adesione a un’iniziativa francese per un “ombrello nucleare” sull’Europa. Le sue parole, pronunciate di fronte al Parlamento, hanno immediatamente sollevato interrogativi e preoccupazioni a livello internazionale.

“Dobbiamo anche guardare con più coraggio al futuro quando si tratta di tecnologia degli armamenti. Stiamo parlando seriamente con i francesi della loro idea di un ombrello nucleare sull’Europa,” ha dichiarato Tusk, aggiungendo con enfasi: “È giunto il momento che la Polonia, utilizzando non solo le risorse di cui dispone, ma anche la propria esperienza, l’esperienza sul campo di battaglia, l’esperienza ucraina, guardi con più coraggio alle nostre possibilità per quanto riguarda le armi più moderne.” Il Primo Ministro ha poi rincarato la dose affermando: “Al momento – lo dico con piena responsabilità – gli acquisti di armi convenzionali, quelle più tradizionali, non sono sufficienti.” Un segnale verso il nucleare.

Questa presa di posizione, seppur sorprendente, non è del tutto inaspettata, come sottolineano gli esperti. La Polonia nutre da tempo profonde preoccupazioni nei confronti della Russia, acuite dalla sua aggressiva politica di riarmo dopo l’invasione dell’Ucraina. A ciò si aggiungono i segnali incerti provenienti da Washington riguardo alla solidità dell’alleanza NATO sotto una potenziale futura amministrazione Trump.

Artur Kacprzyk, dell’Istituto polacco per gli affari internazionali, interpreta le parole di Tusk come una mossa strategica: “È possibile che il governo polacco stia ventilando un’opzione nucleare nazionale per convincere gli Stati Uniti a non indebolire le garanzie di sicurezza per la Polonia nel momento in cui l’amministrazione Trump cerca un reset con la Russia e ha indicato di voler tagliare la presenza militare in Europa.”

Jon Wolfsthal, ex funzionario del governo statunitense, concorda: “La storia della Polonia rende molto chiaro il motivo per cui sono preoccupati che le persone con cui si allineano, e le persone su cui fanno affidamento per la protezione dalla Russia, li abbandonino.” Aggiunge che i commenti di Tusk sono probabilmente “un segnale di preoccupazione – forse per motivare gli Stati Uniti, ma chiaramente progettato per giocare con i francesi e forse con i britannici. Ma penso che sia anche un segnale aperto e trasparente di preoccupazione per cercare di capire come proteggersi.”

Marek Świerczyński, analista politico di Polityka Insight, sottolinea la portata storica della dichiarazione: “La dichiarazione di Tusk secondo cui ‘la Polonia deve raggiungere le più moderne possibilità anche in relazione alle armi nucleari e alle moderne armi non convenzionali’… deve essere riconosciuta come la più ampia [dichiarazione sul nucleare] perché proviene dal primo ministro, in parlamento e in un momento di ricostruzione dell’ordine di sicurezza europeo.”

La sfida di una Polonia Nuclearmente Armata

Se da un lato la mossa di Tusk può essere interpretata come un tentativo di rafforzare la sicurezza nazionale in un contesto internazionale incerto, dall’altro una Polonia dotata di armi nucleari si troverebbe ad affrontare sfide enormi e rischi senza precedenti.

Il problema principale è rappresentato dalla reazione della Russia. Mosca ha sempre considerato con estrema diffidenza qualsiasi tentativo di espansione della NATO e, in particolare, l’acquisizione di armi nucleari da parte di un paese confinante. Se la Polonia dovesse seriamente perseguire questa strada, è quasi certo che la Russia reagirebbe con veemenza.

Come sottolinea Kacprzyk, “Nel perseguire le armi nucleari, la Polonia dovrebbe affrontare il rischio che la Russia usi la forza per impedire il successo di tale programma.” Questa minaccia non è da sottovalutare, considerando la disponibilità di Mosca a ricorrere alla forza militare nella sua “vicinanza strategica”.

Inoltre, Wolfsthal avverte sulle immediate conseguenze di un simile scenario: “Se la NATO è in crisi e la Polonia dice che abbiamo bisogno di una bomba atomica, ovunque la costruiscano, diventano obiettivi immediati. Diventa molto instabile e molto volatile molto rapidamente.” Una Polonia nucleare diventerebbe un potenziale bersaglio primario in caso di escalation con la Russia, aumentando drammaticamente l’instabilità regionale.

Come la Prenderebbe la Russia?

La Russia vedrebbe l’ipotesi di una Polonia nucleare come una minaccia diretta alla propria sicurezza.

È probabile che Mosca intensificherebbe la sua retorica aggressiva, aumenterebbe la sua presenza militare nella regione e potrebbe persino ricorrere a misure destabilizzanti o dimostrative per dissuadere la Polonia dal proseguire. Non si può escludere la possibilità di azioni più dirette per impedire lo sviluppo di un programma nucleare polacco.

Sikorski ha Parlato Troppo Presto?

La questione di un possibile riarmo nucleare polacco non è nuova. Già nel giugno 2023, l’allora primo ministro Mateusz Morawiecki aveva espresso interesse a ospitare armi nucleari sotto l’ombrello della NATO.

Tuttavia, la dichiarazione di Tusk, proveniente dall’attuale capo del governo e in un momento di crescente incertezza geopolitica, assume un peso politico significativamente maggiore. Świerczyński critica la pubblicità data alla questione: “Non è che i partner, i concorrenti o, soprattutto, i nemici guardino con indifferenza a un ipotetico e teorico “programma nucleare polacco”… In questo senso, sono arrabbiato con il Primo Ministro per averne parlato, perché queste questioni sono così delicate che è meglio parlarne il meno possibile e fare il più possibile, in silenzio, senza vantarsi e senza mostrarne gli effetti, anche se questo è difficile per un politico.”

Parlare apertamente dello sviluppo di armi nucleari rischia di essere preso dalla Russia come una provocazione bella e buona che avviene quando questo tipo di armi è ancora lontano dall’essere disponibile. Un vero e proprio azzardo.

Ostacoli Logistici e Geopolitici

Anche dal punto di vista tecnico e logistico, l’acquisizione di armi nucleari da parte della Polonia presenta enormi sfide. Come osserva Kacprzyk, “Mentre la Polonia potrebbe forse produrre i primi dispositivi nucleari esplosivi entro pochi anni da uno sforzo determinato, ci vorrebbe molto più tempo per ottenere un arsenale nucleare credibile.”

Inoltre, la Polonia dovrebbe affrontare la potenziale opposizione degli alleati e il rischio di sanzioni per violazione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), anche se Kacprzyk ipotizza che un’azione congiunta con altri paesi europei potrebbe mitigare questo rischio. Tuttavia, come sottolinea un ex funzionario del Pentagono, “la decisione di uno solo dei nostri alleati o partner democratici di varcare effettivamente la soglia delle armi nucleari non è qualcosa a cui il TNP potrebbe sopravvivere.”

L’idea di un “ombrello nucleare” francese sulla Polonia solleva ulteriori interrogativi. Come sottolinea un ex funzionario della Difesa, “in Europa, il Regno Unito e la Francia, che possiedono arsenali nucleari relativamente piccoli, difficilmente potrebbero sostituire l’appoggio fornito dalle forze convenzionali e nucleari statunitensi per conto del continente.”

Quindi anche se Tusk sogna una Polonia potenza nucleare, il passaggio dal desiderio alla realtà rischia di essere molto complicato dal punto di vista strategico tecnologico e diplomatico. Sarevve stato meglio seguire una linea di maggiore riservatezza.