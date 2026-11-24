Il Pakistan è a un passo dal chiudere un’intesa formale con l’Iran nel settore energetico. Secondo le rivelazioni del quotidiano economico pakistano Business Recorder, i due Paesi confinanti stanno definendo la nascita di un gruppo di lavoro congiunto dedicato all’elettricità e alle reti di trasmissione.

Al centro delle trattative c’è il finanziamento della seconda fase dell’elettrodotto verso il porto strategico di Gwadar, pensato per incrementare le forniture di corrente da Teheran, oltre a un piano per aprire il mercato elettrico pakistano agli investimenti e al trasferimento tecnologico di aziende iraniane.

La mossa, a prima vista, risponde a una brutale emergenza economica interna, ma sul piano geopolitico suona come una scommessa pericolosa: Islamabad si propone come mediatore neutrale tra Washington e Teheran e si presenta come garante della sicurezza di Riad, ma al tempo stesso stringe accordi strategici proprio con la Repubblica Islamica per assicurarsi luce e gas.

Il dramma energetico: il conto salato del mercato spot

Per capire le ragioni di Islamabad bisogna guardare ai suoi conti pubblici e alle bollette della popolazione. Il Paese dipende in larghissima parte dal gas naturale liquefatto (GNL) per far girare le proprie centrali elettriche. Prima della guerra e delle recenti tensioni regionali, il fabbisogno era coperto da contratti a lungo termine con il Qatar, molto più economici e stabili.

Da marzo, tuttavia, il traffico mercantile attraverso lo Stretto di Hormuz ha subito blocchi pesantissimi. Questa strozzatura ha costretto l’azienda statale Pakistan LNG Limited (PLL) a ricorrere a carichi sul mercato spot, dove i compratori asiatici ed europei si contendono le navi prima dell’inverno spingendo le quotazioni ai massimi degli ultimi quattro anni.

Pochi giorni fa, PLL ha dovuto lanciare una gara d’emergenza per acquistare due carichi di GNL da consegnare tra metà dicembre e inizio gennaio. Il costo per produrre elettricità è esploso, mettendo in ginocchio le piccole e medie imprese pakistane e accendendo la rabbia sociale per i continui blackout.

Per evitare il collasso, Islamabad ha fatto leva sui propri canali diretti con Teheran: ha negoziato e ottenuto un salvacondotto per le navi qatariote, garantito direttamente dalle autorità iraniane per far transitare alcuni carichi attraverso Hormuz.

La sponda di Teheran e il nodo di Gwadar

L’accordo sull’elettricità rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione con la rete iraniana.

Asse del progetto Dettaglio operativo Obiettivo strategico Linea Gwadar (Fase 2) Elettrodotto transfrontaliero Alimentare il porto di Gwadar e la provincia del Belucistan Ingresso societario Apertura alle imprese iraniane Trasferimento tecnologico e investimenti diretti Forniture gas / GNL Accordi di sicurezza a Hormuz Protezione dei carichi qatarioti a lungo termine

Il punto nevralgico è Gwadar, il porto oceanico che costituisce il cuore del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC). Lasciare quell’area a secco di energia significherebbe bloccare i cantieri e compromettere le relazioni con Pechino. L’Iran ha l’energia a basso costo che serve subito, ma l’avvicinamento a Teheran porta con sé il rischio concreto di sanzioni secondarie americane.

Il funambolo di Islamabad: su quanti tavoli si può giocare prima di cadere?

La vera anomalia risiede nella postura diplomatica pakistana. Negli ultimi mesi il governo di Islamabad ha cercato di interpretare ruoli reciprocamente incompatibili:

Il mediatore con Washington: Ha ospitato e facilitato negoziati indiretti tra funzionari statunitensi e iraniani, accreditandosi come sponda diplomatica affidabile per la Casa Bianca. Il garante di Riad: Con il Patto della Mecca e gli accordi di cooperazione militare, il Pakistan è da decenni il principale protettore militare dell’Arabia Saudita, da cui riceve regolari iniezioni di liquidità e depositi bancari per evitare il default finanziario. Il partner commerciale di Teheran: Nonostante l’embargo occidentale sul settore energetico iraniano, Islamabad stringe patti per importare corrente, facilita l’ingresso di ditte iraniane e chiede garanzie ai Pasdaran per far navigare le proprie navi nel Golfo.

Questo equilibrismo è il risultato della disperazione di uno Stato che deve tenere accese le lampadine a qualsiasi costo e ad un costo accessibile per la propria popolazione . Resta il fatto che tirare troppo la corda comporta rischi altissimi: Washington non tollera a lungo chi aggira le sanzioni, e a Riad i finanziamenti a fondo perduto potrebbero raffreddarsi se la vicinanza a Teheran dovesse trasformarsi in un’intesa strutturale.