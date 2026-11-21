Siamo abituati a pensare al tempo come a un binario dritto e sicuro. Le lancette girano, i numeri sullo schermo dello smartphone avanzano e un secondo dura sempre un secondo. O almeno così credevamo fino a oggi.

Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dalla Kyushu University in Giappone e pubblicato su Physical Review Letters, ha appena aperto una crepa seria in questa certezza. Per la prima volta, gli scienziati hanno elaborato un metodo concreto per verificare se il tempo possa scorrere a velocità diverse nello stesso identico momento.

Questo sarebbe il risultato dell’incontro, sinora mai verificato sperimentalmente, tra due pilastri della fisica che da un secolo faticano a parlarsi: la relatività di Einstein e la meccanica quantistica.

Quali sono le qualità quantistiche del tempo

Per capire cosa hanno scoperto i fisici, conviene fare un passo indietro. Già più di cent’anni fa Albert Einstein aveva rovinato la festa al senso comune, dimostrando che il tempo non è uguale per tutti. Più ti muovi velocemente, o più sei vicino a una grande massa come un pianeta, più il tuo orologio rallenta rispetto a chi sta fermo o più lontano.

La fisica quantistica, che studia il mondo piccolissimo degli atomi, complica ulteriormente le cose. A quella scala vale una regola chiamata sovrapposizione: una particella può trovarsi in più stati diversi allo stesso tempo, come se stesse percorrendo due strade contemporaneamente.

Mettendo insieme i due pezzi nasce la vera “qualità quantistica” del tempo. Se un orologio microscopico si muove in sovrapposizione — seguendo cioè più movimenti possibili nello stesso istante — e se il movimento cambia il ritmo del tempo, allora quell’orologio sperimenta più flussi temporali insieme. I fisici chiamano questo fenomeno sovrapposizione quantistica dei tempi. Abbiamo tempi diversi a seconda dello stato della particella.

Concezione del tempo Come funziona Effetto pratico Tempo classico Scorre uguale ovunque e per chiunque Un secondo è sempre identico in tutto l’universo Tempo relativistico Dipende da velocità e gravità Un orologio in montagna corre leggermente più veloce di uno al mare Tempo quantistico Può esistere in più stati sovrapposti Lo stesso orologio vive ritmi temporali diversi nello stesso istante

Finora questa era rimasta solo una teoria affascinante sulla carta. Nessuno aveva idea di come misurare un effetto così piccolo senza distruggerlo nel tentativo di osservarlo.

Il trucco degli orologi atomici mille volte più sensibili

Qui entra in gioco il lavoro del team guidato dal professor Joshua Foo della Kyushu University, in collaborazione con università americane, canadesi e svedesi (tra cui lo Stevens Institute of Technology, la University of Waterloo, la Colorado State University, la Stockholm University e il NIST).

I ricercatori hanno puntato sugli strumenti più precisi costruiti dall’uomo: gli orologi atomici a ioni intrappolati. Invece di usare ingranaggi o molle, misurano il tempo contando le oscillazioni regolarissime degli atomi tramite laser. Sono talmente sensibili da rilevare la differenza nello scorrere del tempo prevista da Einstein anche su un dislivello di pochi millimetri.

Il gruppo di Foo ha capito che il movimento quantistico di questi orologi si lega strettamente alla loro energia interna attraverso l’entanglement, una connessione profonda in cui due proprietà non possono più essere descritte separatamente.

La conseguenza è una traccia misurabile: l’orologio perde una piccola parte delle sue proprietà quantistiche, lasciando una sorta di “impronta digitale” del doppio flusso temporale. Controllando con una nuova tecnica il movimento dell’orologio, gli scienziati sono riusciti ad aumentare la sensibilità del sistema da 100 a 1.000 volte. Un salto enorme, sufficiente a portare il fenomeno alla portata dei laboratori già esistenti.

Perché questa scoperta è importante

Potrebbe sembrare una curiosità per pochi addetti ai lavori, e invece la posta in gioco è altissima. Ecco perché questo studio segna uno spartiacque:

Mette allo stesso tavolo Einstein e i quanti: finora la relatività (che spiega stelle e galassie) e la meccanica quantistica (che spiega gli atomi) non si sono mai incastrate bene. Osservare il tempo quantistico permette di testare direttamente il loro punto di contatto. Il tempo, il suo diverso fluire, potrebbe essere il punto di fusione fra l’enorme della relatività universale e la meccanica quantistica.

finora la relatività (che spiega stelle e galassie) e la meccanica quantistica (che spiega gli atomi) non si sono mai incastrate bene. Osservare il tempo quantistico permette di testare direttamente il loro punto di contatto. Il tempo, il suo diverso fluire, potrebbe essere il punto di fusione fra l’enorme della relatività universale e la meccanica quantistica. Apre la strada alla gravità quantistica: capire come si comporta la gravità nel mondo microscopico è il grande rompicapo irrisolto della fisica moderna. Gli orologi atomici potrebbero diventare il telescopio adatto a esplorare questo territorio.

capire come si comporta la gravità nel mondo microscopico è il grande rompicapo irrisolto della fisica moderna. Gli orologi atomici potrebbero diventare il telescopio adatto a esplorare questo territorio. Migliora gli strumenti di misura del futuro: spingere al limite questi dispositivi porterà inevitabilmente a costruire orologi di nuova generazione ancora più precisi di quelli usati oggi per i satelliti GPS.

Conviene comunque tenere i piedi per terra. Come ricorda lo stesso Joshua Foo, il modello è ancora teorico e il prossimo passo — costruire l’esperimento vero e proprio in mezzo ai disturbi reali di un laboratorio — sarà la sfida più dura.

Nessuna macchina del tempo all’orizzonte, quindi. Per il momento continueremo ad arrivare in ritardo agli appuntamenti in un solo flusso temporale alla volta, ma sapere che la natura, su scala atomica, riesce a gestirne più d’uno contemporaneamente cambia già il modo in cui guardiamo la realtà.