La guerra in Ucraina non bussa più alla porta del Nord Europa: ci è appena entrata dentro, avvolta dal fumo. Sabato mattina, il cargo russo Sparta II è stato centrato da due droni nel Golfo di Finlandia, prendendo fuoco a poche miglia dal confine marittimo con i paesi della NATO.

L’imbarcazione, rimasta danneggiata dalle esplosioni a bordo, ha perso il controllo ed è finita alla deriva direttamente nelle acque territoriali finlandesi. Un incidente che trasforma quello che molti analisti avevano frettolosamente ribattezzato il “lago NATO” in un nuovo, pericoloso teatro di scontro operativo.

Per la prima volta dall’inizio del conflitto, una nave mercantile legata alla logistica di Mosca brucia a ridosso delle coste di Helsinki e Tallinn. Le autorità finlandesi hanno subito allertato l’Alleanza Atlantica e chiuso temporaneamente ampie fette di spazio aereo e marittimo.

La dinamica e l’identità del bersaglio: chi è la Sparta II

Secondo le ricostruzioni incrociate di Mosca, Helsinki e Tallinn, l’attacco è scattato intorno alle 9:00 del mattino in acque internazionali, a circa 11 miglia nautiche a nord dell’isola estone di Vaindloo e a sole tre miglia dal confine russo. Il governatore dell’Oblast di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha confermato su Telegram che la nave, partita da San Pietroburgo e diretta a Kaliningrad, è stata colpita da due velivoli senza pilota.

Non si tratta di un mercantile qualunque. La Sparta II (IMO 9160994) è una nave ro-ro gestita da Oboronlogistics, società controllata direttamente dal Ministero della Difesa russo. L’imbarcazione è già inserita nella lista nera delle sanzioni statunitensi e ucraine: secondo l’intelligence di Kiev, in passato è stata utilizzata per trasportare armi e mezzi militari dalla Siria alla Russia.

A reminder that Russia's currently burning SPARTA II had a sister ship that mysteriously sunk off the coast of Spain in December 2024, the Ursa Major, that was later discovered to be carrying nuclear devices destined for North Korea. Ukraine continues to do God's Work. Here's… https://t.co/waQPRk7K9y pic.twitter.com/16qolIDAqG — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 21, 2026

La Guardia di Frontiera finlandese ha assunto il coordinamento dei soccorsi nella zona di Loviisa, monitorando lo scafo per scongiurare un affondamento e un possibile disastro ambientale nel Baltico. A bordo si trovava un equipaggio di 16 persone.

Dettaglio Informazioni confermate Nave colpita Sparta II (cargo ro-ro, bandiera russa) Operatore Oboronlogistics (legata al Ministero della Difesa russo) Luogo dell’attacco Acque internazionali del Golfo di Finlandia, poi alla deriva in acque finlandesi Rotta Da San Pietroburgo verso l’exclave di Kaliningrad Reazione finlandese Notifica alla NATO, restrizioni temporanee a traffico aereo e navale

La pista dei droni e il messaggio chiaro di Helsinki

Nessuno ha rivendicato ufficialmente l’operazione, ma il mistero dura lo spazio di un sospiro. L’attacco alla Sparta II è avvenuto al termine di una notte di fuoco sulla regione di Leningrado, dove la difesa aerea russa sostiene di aver abbattuto ben 80 droni.

A sciogliere ogni dubbio diplomatico ci ha pensato il Primo Ministro finlandese Petteri Orpo. In un messaggio su X, Orpo ha ammesso senza giri di parole che “la guerra si sta estendendo nelle nostre immediate vicinanze”, aggiungendo subito dopo che “l’Ucraina ha il diritto di contrattaccare l’aggressore”. Una dichiarazione che suona come una conferma politica della matrice ucraina del raid.

Sota läikkyy lähialueillemme. Suomen viranomaiset hoitavat tilannetta Suomenlahdella, jossa drooni-isku on osunut venäläiseen kauppa-alukseen. Ukrainalla on oikeus taistella hyökkääjää vastaan. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 21, 2026

Del resto, il pattern operativo è ormai consolidato. Solo l’11 novembre scorso, i droni a lungo raggio di Kiev avevano preso di mira la corvetta missilistica russa Naro-Fominsk nei pressi dell’isola di Gogland, dopo aver colpito più volte i terminal petroliferi di Ust-Luga e Primorsk. L’Ucraina sta dimostrando di poter esportare nel Mar Baltico la stessa strategia di logoramento navale usata nel Mar Nero.

Le conseguenze economiche e strategiche nel Baltico

Al di là del clamore mediatico, questo attacco produce effetti pratici molto pesanti su economia, logistica e sicurezza europea e costituiscono una pericolosa provocazione verso la Russia. Ecco i quattro nodi principali che rischiano di venire al pettine nelle prossime settimane:

Premi assicurativi e noli in salita: il Golfo di Finlandia è uno dei corridoi marittimi più trafficati d’Europa, percorso ogni giorno da navi commerciali e traghetti passeggeri tra Finlandia ed Estonia. Un attacco armato in queste acque spinge inevitabilmente le compagnie assicurative a rivedere al rialzo le polizze contro il “rischio guerra”, scaricando nuovi costi sulle merci e sulle imprese del Nord Europa.

il Golfo di Finlandia è uno dei corridoi marittimi più trafficati d’Europa, percorso ogni giorno da navi commerciali e traghetti passeggeri tra Finlandia ed Estonia. Un attacco armato in queste acque spinge inevitabilmente le compagnie assicurative a rivedere al rialzo le polizze contro il “rischio guerra”, scaricando nuovi costi sulle merci e sulle imprese del Nord Europa. La vulnerabilità di Kaliningrad: il governatore dell’exclave russa, Alexei Besprozvannykh, ha subito rassicurato i cittadini affermando che gli approvvigionamenti non sono a rischio. È la classica formula rassicurante d’ufficio, ma i numeri raccontano altro: stretta tra Polonia e Lituania, e tagliata fuori dai transiti terrestri dalle sanzioni europee, Kaliningrad dipende oggi quasi interamente dal ponte navale con San Pietroburgo. Colpire le navi di Oboronlogistics significa stringere la gola logistica della regione e obbligare all’azione la Russia.

il governatore dell’exclave russa, Alexei Besprozvannykh, ha subito rassicurato i cittadini affermando che gli approvvigionamenti non sono a rischio. È la classica formula rassicurante d’ufficio, ma i numeri raccontano altro: stretta tra Polonia e Lituania, e tagliata fuori dai transiti terrestri dalle sanzioni europee, Kaliningrad dipende oggi quasi interamente dal ponte navale con San Pietroburgo. Colpire le navi di Oboronlogistics significa stringere la gola logistica della regione e obbligare all’azione la Russia. Rischio di incidenti diretti NATO-Russia: l’arrivo di un cargo in fiamme nelle acque di un paese membro della NATO, unito alla segnalazione di elicotteri e mezzi di soccorso russi nella zona, aumenta in modo drastico la probabilità di errori di calcolo. Basta un radar mal interpretato o uno sconfinamento involontario per innescare una crisi diplomatica e militare ben più grave.

l’arrivo di un cargo in fiamme nelle acque di un paese membro della NATO, unito alla segnalazione di elicotteri e mezzi di soccorso russi nella zona, aumenta in modo drastico la probabilità di errori di calcolo. Basta un radar mal interpretato o uno sconfinamento involontario per innescare una crisi diplomatica e militare ben più grave. Emergenza ambientale in un mare chiuso: il Mar Baltico ha un ricambio idrico lentissimo. Se l’incendio a bordo della Sparta II dovesse portare all’affondamento dello scafo o alla fuoriuscita di carburante, il conto economico ed ecologico ricadrebbe sulle coste di Finlandia ed Estonia, che non hanno certo chiesto di fare da spazzini di un conflitto altrui.

Un precedente che cambia gli equilibri del Nord e rischia di alzare la tensione

Per mesi l’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO era stato presentato come la garanzia definitiva per blindare il Baltico e renderlo un mare tranquillo. La realtà, come spesso accade quando la geopolitica incontra i comunicati stampa, si dimostra più complicata.

La guerra moderna fatta di droni a basso costo non rispetta le linee tracciate sulle carte nautiche. Se il Golfo di Finlandia diventa una zona di caccia aperta per il naviglio russo, Mosca potrebbe decidere di scortare militarmente i propri mercantili o di rispondere con misure asimmetriche sul traffico commerciale occidentale.

Inoltre se le forniture a Kaliningrad, enclave russa circondata da Paesi NATO, fossero seriamente minacciate avremmo un casus belli per l’intervento militare diretto che consenta di aprire la strada attraverso la stretta di Suwalski, lo stretto spazio che collega i Paesi Baltici alla Polonia. Si vuole veramente accentuare questo rischio?