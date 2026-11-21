Le vendite giornaliere di gas naturale in Norvegia hanno registrato un’impennata di quasi il 20% a ottobre, attestandosi al 5,6% in più rispetto ai livelli dell’anno precedente. La ripresa arriva mentre l’UE si appresta ad affrontare l’inverno con i propri impianti di stoccaggio del gas riempiti a meno del 70% della loro capacità.

La Norvegia ha venduto 11 miliardi di metri cubi di gas naturale in ottobre, con un aumento di 2,1 miliardi di metri cubi rispetto a settembre, secondo i dati preliminari della Direzione norvegese per le attività offshore. Le vendite giornaliere hanno raggiunto una media di 355,6 milioni di metri cubi, in aumento rispetto ai 296,8 milioni rivisti di settembre e superiori del 2,2% alle previsioni dell’autorità di regolamentazione.

Il 18 novembre, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, i depositi di gas dell’UE erano pieni al 69,8%, in calo rispetto al picco di circa il 75% registrato a fine ottobre. L’UE disponeva di circa 791 terawattora di gas in stoccaggio, circa il 12% in meno rispetto a un anno prima. Ciò lascia agli acquirenti una riserva minore proprio mentre la domanda di riscaldamento aumenta. Particolarmente preoccupanti le scorte tedesche, solo al 57%, con il paese che importa direttamente via gasdotto il gas norvegese.

Anche le vendite di gas norvegese hanno registrato un forte aumento tra settembre e ottobre dello scorso anno. Lo scorso ottobre, la Norvegia ha venduto quasi 19 milioni di metri cubi in più al giorno rispetto a un anno prima. Quasi tutto il gas norvegese viene esportato, e la maggior parte raggiunge i mercati europei tramite gasdotti.

Anche la produzione norvegese di greggio ha registrato una ripresa rispetto a settembre, aumentando di 146.000 barili al giorno fino a raggiungere 1,843 milioni di barili al giorno. La produzione ha superato le previsioni dell’autorità di regolamentazione di 103.000 bpd, ma è rimasta inferiore del 3,1% rispetto a ottobre 2025. La produzione totale di liquidi, compresi i liquidi di gas naturale e il condensato, è salita a 2,03 milioni di bpd, in calo del 3,4% rispetto all’anno precedente.

Considerando petrolio, gas e altri liquidi, la Norvegia ha prodotto circa 1,27 miliardi di barili equivalenti di petrolio nei primi dieci mesi del 2026, circa 32 milioni di boe, ovvero il 2,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il gas ha rappresentato poco più della metà di tale volume, con circa 649 milioni di boe. Il greggio ha contribuito con circa 564 milioni di barili, mentre i liquidi di gas naturale e il condensato hanno aggiunto altri 60 milioni di barili. La produzione di greggio fino a ottobre è stata superiore del 4,1% rispetto alle previsioni dell’autorità di regolamentazione offshore. Nel solo mese di ottobre, l’aumento delle vendite di gas ha più che compensato il calo su base annua della produzione di liquidi, facendo crescere la produzione petrolifera complessiva dell’1% in termini di equivalenti petrolio.

Se le vendite di gas norvegese si manterranno vicine ai livelli di ottobre, l’Europa disporrà di maggiori forniture tramite gasdotto per soddisfare la crescente domanda di riscaldamento, mentre le scorte si attestano ai livelli dell’anno scorso