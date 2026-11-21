Mentre la Casa Bianca invita i cittadini a “rilassarsi”, gli Stati Uniti si svegliano con il proprio sistema nervoso digitale sotto assedio. L’FBI ha aperto un’indagine su una presunta intrusione nel National Crime Information Center (NCIC), la banca dati vitale usata ogni giorno da tutte le forze di polizia americane per rintracciare latitanti, persone scomparse e beni rubati.

Siamo al secondo colpo negli ultimi due mesi. Già a settembre il gruppo ShinyHunters aveva violato il portale dedicato alle assunzioni dell’agenzia, mettendo le mani su dati sensibili del personale.

Questa volta, però, il bersaglio è il cuore operativo della sicurezza interna statunitense. E il tempismo fa suonare più di un campanello d’allarme, perché l’attacco arriva al termine di dieci giorni di blackout digitali che hanno messo in ginocchio banche, voli aerei e giganti dell’energia.

Dieci giorni di “guasti tecnici” troppo puntuali

Ufficialmente, le autorità ripetono che i vari blocchi non sono collegati tra loro. Eppure, mettendo in fila gli eventi di metà novembre, la lista delle coincidenze inizia a sembrare un bollettino di guerra informatica.

Data (Novembre 2026) Bersaglio Evento e versione ufficiale 12 novembre Microsoft Blackout globale; l’azienda parla di un errore durante un aggiornamento di rete. 13 novembre FAA (Aviazione USA) Stop a tutti i voli nazionali per il crollo delle comunicazioni; l’amministratore si assume la colpa. 16 novembre JPMorgan Clienti bloccati fuori dai conti per un “problema tecnico”, senza prove di attacco. 17 novembre NSA, Apple, Equinor Rete interna classificata della NSA offline per “manutenzione”, disservizi Apple, cyberattacco confermato al colosso energetico norvegese Equinor. 18 novembre PlayStation e Nvidia Problemi al lancio di GTA VI; la gang The Gentlemen rivendica l’attacco a Nvidia. 19 novembre JPMorgan Gli hacker espongono i dati di alcuni dei clienti più facoltosi della banca.

Certo, un singolo errore di sistema può capitare anche ai migliori, ma vedere la rete segreta della NSA andare in “manutenzione ordinaria” mentre JPMorgan passa da un “guasto tecnico” alla fuga di dati dei suoi clienti più ricchi in 72 ore richiede una certa dose di ottimismo per credere al caso. Qualcosa sta accadendo, e non era neanche completamente inatteso.

Il fattore ARTEX: hackeraggio alla velocità delle macchine

Dietro questa improvvisa fragilità c’è un salto tecnologico preciso. Pochi giorni fa l’FBI ha diffuso un’allerta urgente (FLASH advisory) dedicata ad ARTEX, un framework di attacco basato sull’intelligenza artificiale.

Sviluppato originariamente come strumento open source e poi diffuso anche in versione commerciale (ARTEX PRO), questo software permette ad agenti autonomi di eseguire intrusioni complesse in meno di tre ore. In pratica, abbatte le barriere d’ingresso: anche un attaccante con competenze tecniche modeste può oggi lanciare assalti simultanei contro banche, telecomunicazioni, industria ed energia.

Secondo gli investigatori americani, gli hacker preferiscono collegare ARTEX a modelli linguistici di origine cinese, come DeepSeek Flash, perché costano poco, sono molto rapidi e hanno filtri di sicurezza deboli.

Le conseguenze politiche: guerra ai modelli aperti e caos a Washington

Lo scontro tecnico è già diventato una battaglia politica di altissimo livello. Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha puntato il dito direttamente contro l’intelligenza artificiale cinese.

Parlando alla Heritage Foundation, Bessent ha accusato l’Iran di aver usato un modello cinese per sabotare i sistemi di refrigerazione dei supermercati francesi a ottobre, un attacco che ha colpito circa 700 punti vendita con danni per decine di milioni di euro. Pechino ha negato ogni coinvolgimento e Washington non ha ancora mostrato prove pubbliche, ma il messaggio politico è chiarissimo.

La Casa Bianca sta preparando una stretta durissima contro i modelli di IA open-weight (cioè aperti e scaricabili liberamente). Non è un dettaglio secondario che questo avvenga subito dopo la brusca uscita di scena di Jensen Huang, grande difensore dei modelli aperti. A festeggiare, sul piano industriale, sono i laboratori americani a codice chiuso come OpenAI e Anthropic, che potrebbero ottenere per legge il monopolio di fatto sul mercato occidentale.

Nel frattempo, la pressione politica interna ha già fatto la prima vittima eccellente: giovedì 19 novembre l’amministrazione Trump ha licenziato il capo della cybersicurezza nazionale, Sean Cairncross, travolto dalle critiche per la scia di blackout.

Sicurezza ed economia reale: il conto salato della fragilità

Al di là delle scaramucce tra superpotenze, il problema riguarda direttamente l’economia reale e i cittadini. Se un attacco informatico può bloccare i voli nazionali, spegnere i frigoriferi della grande distribuzione o paralizzare i sistemi di pagamento agli agricoltori — come accaduto proprio in queste ore anche al Dipartimento dell’Agricoltura USA (USDA) — la cybersicurezza smette di essere una voce marginale nei bilanci. Il rischio diventa un elemento centroale del sistema.

La “pandemia informatica” sta sempre più uscendo dalla fantascienza e dal cyberpunk per divenire una realtà con cui fare i conti.