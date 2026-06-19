Il grande bluff del PNRR: 150 miliardi di debito per una crescita fantasma. E ora arriva il conto

Ricordate la pioggia di miliardi, il piano epocale, la panacea di tutti i mali economici italiani? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci è stato venduto, con una notevole enfasi mediatica, come il volano definitivo per il rilancio del nostro tessuto produttivo. Tuttavia, a distanza di qualche anno, la nebbia della propaganda si dirada e i numeri, nudi e crudi, iniziano a presentare un quadro decisamente meno idilliaco. Anzi, per dirla in termini tecnici, ci troviamo di fronte a un disastro macroeconomico annunciato. Oggi la lettura di un buon articolo de La Verità dell’ottimo Liturri, mi ha spinto a scrivervi questo per ricordarvelo.

Non serviva certo una sfera di cristallo per intuire che i fondi europei non fossero un regalo a fondo perduto, ma un prestito da restituire con tanto di interessi. Le cifre in gioco sono titaniche: si tratta di un’iniezione di nuovo debito pubblico che si aggira intorno ai 150 miliardi di euro (su un pacchetto complessivo che supera i 190 miliardi, di cui oltre 120 sotto forma di prestiti). Sulla carta, una simile montagna di denaro avrebbe dovuto stravolgere in positivo la nostra economia, proiettandoci verso ritmi di sviluppo asiatici. La realtà, però, ha la fastidiosa abitudine di scontrarsi con i modelli teorici ultra-ottimistici e con la lentezza della burocrazia continentale.

La dura legge del moltiplicatore fiscale

Per comprendere la portata del fallimento strutturale, dobbiamo affidarci a un indicatore macroeconomico fondamentale: il moltiplicatore della spesa. In sintesi, questo valore ci dice quanta ricchezza aggiuntiva viene creata all’interno del sistema economico per ogni euro speso dallo Stato. Se il valore è superiore a uno, l’investimento è efficiente, poiché la crescita viaggia più velocemente del debito contratto per finanziarla.

All’alba del PNRR, i modelli più fiduciosi proiettavano un moltiplicatore stellare, ben oltre quota 2, roba da investimenti infrastrutturali innovativi. Istituzioni più caute si fermavano prudentemente intorno all’1. I dati oggettivi odierni, purtroppo, non lasciano alcuno scampo alle illusioni: il moltiplicatore effettivo del PNRR si è inchiodato su un modesto, se non disastroso, 0,2.

Cosa significa tutto questo all’atto pratico? Significa che, a fronte di circa 150 miliardi di debito incamerato, otterremo una crescita cumulativa del Prodotto Interno Lordo di appena 50 miliardi. Un misero +2,2% pro capite. Per avere un corretto termine di paragone, basti pensare che la normale spesa pubblica governativa viaggia solitamente su moltiplicatori che oscillano tra lo 0,6 e lo 0,8. Stiamo quindi spendendo risorse eccezionali e costosissime con un’efficienza che è nettamente inferiore a quella della banale spesa corrente.

Il secchio bucato: dove sono finiti i soldi?

Come si può spiegare una performance così cronicamente deludente? Per capirlo, immaginate la nostra economia come un enorme secchio bucato. L’impalcatura del piano, gravata da criteri burocratici rigidi calati dall’alto per soddisfare direttive comunitarie standardizzate, ha generato dispersioni di capitale massicce.

Ecco le voci principali di questa preoccupante emorragia finanziaria:

Importazioni strutturali: Una fetta enorme dei fondi drena liquidità e risorse direttamente all’estero, necessari per acquistare tecnologie “green”, materie prime rare e macchinari non prodotti sul nostro territorio. Tutto questo funge da immenso sussidio a beneficio di economie terze, senza alcun ritorno interno.

Una fetta enorme dei fondi drena liquidità e risorse direttamente all’estero, necessari per acquistare tecnologie “green”, materie prime rare e macchinari non prodotti sul nostro territorio. Tutto questo funge da immenso sussidio a beneficio di economie terze, senza alcun ritorno interno. Inefficienze sistemiche: Una quota altrettanto rilevante si polverizza tra le ormai note lungaggini amministrative italiane, le strozzature burocratiche locali e progetti iper-frammentati di scarsissimo impatto strutturale.

Una quota altrettanto rilevante si polverizza tra le ormai note lungaggini amministrative italiane, le strozzature burocratiche locali e progetti iper-frammentati di scarsissimo impatto strutturale. Crescita interna reale: Alla fine della fiera, ciò che resta effettivamente nei confini nazionali per stimolare la vera domanda aggregata e le imprese locali si riduce a una percentuale purtroppo irrisoria.

Si è preferito assecondare dogmi e mandati ideologici transnazionali piuttosto che puntare in maniera pragmatica su grandi investimenti infrastrutturali e industriali ad altissimo impatto strategico per la penisola. Un Paese contributore netto al bilancio UE come il nostro avrebbe forse potuto scegliere di emettere debito sovrano in via del tutto indipendente, garantendosi tassi pur sempre sostenibili ma mantenendo una vitale e totale libertà strategica nella scelta dei progetti da avviare.

Il 2026 e la resa dei conti a Bruxelles

La fase di pura e semplice iniezione di liquidità nel sistema volge ormai al termine. Con l’avvicinarsi del fatidico 2026, l’effetto di stimolo svanirà del tutto, lasciando il posto al rigore degli obblighi di rimborso. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, per bocca del suo presidente, ha recentemente snocciolato le cifre del prossimo Quadro finanziario pluriennale europeo, svelando contorni a dir poco drammatici per i nostri conti pubblici.

Senza la creazione di nuovo debito comune, Bruxelles dovrà per forza battere cassa tra gli Stati membri per ripagare le proprie obbligazioni emesse sui mercati. La sintesi dei costi per l’Italia è impietosa e certifica la fine di ogni euforia:

Voce di spesa Impatto stimato sui conti pubblici Versamenti aggiuntivi per rimborsi prestiti UE ~ 21 miliardi di euro iniziali Restituzione rateale prestiti PNRR ricevuti Finanziamento continuo fino al 2056 Effetto complessivo sul bilancio nazionale Manovra “lacrime e sangue”

L’Italia si troverà nella condizione di dover staccare un clamoroso assegno iniziale di circa 21 miliardi di euro al solo fine di coprire la quota parte dei rimborsi aggiuntivi del debito emesso a livello europeo, cifra a cui andranno implacabilmente sommati i rimborsi diretti per i 123 miliardi di prestiti incamerati. In termini pratici, stiamo parlando di un impatto sul bilancio statale che è equivalente a un’intera, pesantissima, manovra finanziaria. Per capire circa il 2,3% della spesa pubblica totale dovrà andare a ripagare il PNRR in Europa!

Le ricadute economiche: più tasse o più tagli?

Le proiezioni macroeconomiche di settore indicano che, proprio a ridosso del 2026, la stringente necessità di iniziare a restituire la montagna di risorse erogate, unita all’assenza di una spinta propulsiva sufficiente generata dagli investimenti stessi, produrrà un inevitabile impatto negativo sulla crescita pari a circa un -0,5%. L’onere strutturale di un debito oggettivamente incapace di auto-ripagarsi fagociterà in un sol boccone quel pochissimo di slancio rimasto.

La matematica dei conti pubblici non ammette deroghe e non fa sconti a nessuno. Se mancano all’appello decine di miliardi per pareggiare le richieste europee, le strade realisticamente percorribili dai futuri governi sono solamente due, ed entrambe risultano politicamente e socialmente assai dolorose: assisteremo a un inevitabile inasprimento della pressione fiscale per reperire gettito, oppure saremo condannati a subire un ennesimo taglio lineare agli investimenti statali in settori nevralgici e vitali, che andranno dalla sanità pubblica all’istruzione.

Il tanto osannato PNRR, vendutoci per anni come l’unica medicina possibile per i nostri mali, rischia seriamente di trasformarsi nella più pesante delle ipoteche sulle spalle delle future generazioni. Abbiamo contratto un debito oneroso per finanziare spesso agende e filiere produttive altrui, lasciando al nostro Paese quasi esclusivamente l’onere del rimborso. Si prospetta all’orizzonte una lezione durissima su come l’interventismo europeo, se pedissequamente accettato e totalmente privo di un sano pragmatismo a difesa dell’interesse nazionale, possa alla fine rivelarsi un clamoroso, e salatissimo, autogol.