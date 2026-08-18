Il Giappone riduce i titoli USA: l’intervento sullo yen apre una pericolosa crepa nel debito americano

I dati ufficiali del Tesoro statunitense certificano una svolta rischiosa per i conti di Washington: i grandi creditori internazionali stanno allentando la presa sui titoli di Stato americani. A guidare la ritirata è il Giappone, primo finanziatore estero degli Stati Uniti, che nel solo mese di giugno ha ridotto la propria esposizione di ben 26,4 miliardi di dollari. Siamo di fronte a un riequilibrio sui mercati internazionali che rischia di segnare una crepa nel debito USA, ma ha pesanti giustificazioni valutarie.

Dietro la superficie dei mercati finanziari si muove infatti una complessa partita geopolitica e monetaria. La necessità di difendere lo yen sta costringendo Tokyo a sacrificare le riserve in dollari, innescando una reazione a catena che investe direttamente le future aste del debito americano.

I dati TIC di giugno 2026: i numeri della frenata

Il sistema TIC (Treasury International Capital) raccoglie i flussi transfrontalieri di capitali tra investitori statunitensi ed esteri. L’aggiornamento diffuso il 17 agosto 2026 offre una fotografia inequivocabile della domanda estera di titoli di Stato USA:

Paese / Area Detenzioni Maggio 2026 Detenzioni Giugno 2026 Variazione Netta Giappone 1.143,1 mld $ 1.116,7 mld $ -26,4 mld$ (-2,3%) Cina 659,3 mld $ 633,4 mld $ -25,9 mld$ Totale Detentori Esteri 9.371 mld $ 9.299 mld $ -72,0 mld$

Il calo complessivo delle detenzioni estere mostra come il debito americano stia perdendo appeal tra i governi stranieri. Ma per capire davvero la portata di questi numeri serve guardare sotto la superficie.

L’analisi di Brad Setser: cosa è successo davvero

L’economista Brad Setser ha evidenziato come l’interpretazione dei dati TIC richieda una distinzione fondamentale tra scadenze brevi e lunghe. Il Ministero delle Finanze di Tokyo, che gestisce la quota principale delle riserve valutarie, ha sostenuto lo Yen vendendo titoli a breve termine (Treasury bills), ridotti a circa 70 miliardi di dollari.

Going to start my assessment of the latest TIC data release (for June) with Japan — Reserves dipped (b/c of intervention) in late May/ June, but if you look closely, Japan's holdings of long-term Treasuries didn't move as much 1/ pic.twitter.com/aIvfv17A45 — Brad Setser (@Brad_Setser) August 18, 2026

Le quote di titoli a lungo termine (Treasury notes e bond) sono rimaste stabili. Questo sisgnifica che il Giappone ha compiuto, essenzialmente, una mossa di carattere tattico, non ha effettuato una ritirata strategica dal Dollaro. Ovviamente però anche questo ha delle coseguenze:

Meno liquidità per le nuove emissioni : un portafoglio di riserve più snello riduce la liquidità che Tokyo può reinvestire nelle prossime aste del Tesoro USA, specialmente sulle scadenze a 5 e 10 anni. La prossima volta ad essere vendute potrebbero essere scadenza più lunghe.

: un portafoglio di riserve più snello riduce la liquidità che Tokyo può reinvestire nelle prossime aste del Tesoro USA, specialmente sulle scadenze a 5 e 10 anni. La prossima volta ad essere vendute potrebbero essere scadenza più lunghe. Minor sostegno strutturale : il venir meno del compratore automatico giapponese indebolisce la base d’asta americana.

: il venir meno del compratore automatico giapponese indebolisce la base d’asta americana. Fuga sui mercati azionari: durante la seconda amministrazione Trump, la domanda estera di Treasury è rimasta debole; i capitali privati internazionali preferiscono inseguire i guadagni di Wall Street piuttosto che i rendimenti obbligazionari.

Setser fa anche un’osservazione molto interessante e nota a pochi: i titoli di stato americani non sono nelle mani tanto della banca centrale, quanto del Ministero delle Finanze giapponese. Questo rende la gestione dei titoli USA anche più politica e rapida, e, nello stesso tempo, ci mostra il livello di cooperazione fra BoJ e Governo: solo in Europa c’è sempre un contrasto fra questi due enti.

And over the last 12ms of data, changes in the MoF's holdings (most of Japan's reserves are on the books of the Ministry of Finance not the Bank of Japan) have driven changes in Japan's total holdings — 3/ pic.twitter.com/GQF6tZTJuz — Brad Setser (@Brad_Setser) August 18, 2026

La guerra valutaria silenziosa: lo scontro Fed-BoJ e il ruolo dell’Euro

La vera partita non finisce qui. La debolezza persistente dello yen costringerà il Giappone a ulteriori interventi e a nuove dismissioni di riserve.

Per limitare lo scossone sul mercato dei propri bond, la Federal Reserve è intervenuta a supporto della Banca del Giappone (BoJ) con una mossa strategica: ha sostenuto lo yen vendendo riserve denominate in Euro, evitando così di scaricare direttamente dollari sul mercato.

Siamo dentro una guerra valutaria a più livelli. Washington cerca di evitare impennate sui tassi dei propri titoli, Tokyo deve difendere il potere d’acquisto interno senza distruggere i suoi asset esteri, e l’Europa si ritrova a fare da cuscinetto involontario per le vendite valutarie incrociate.

Le ricadute pratiche per l’economia reale

Quando i grandi acquirenti istituzionali si ritirano dalle aste, il Tesoro USA deve offrire rendimenti più alti per attirare investitori privati. L’aumento del term premium (il premio per il rischio sulle scadenze lunghe) spinge verso l’alto i tassi di mutui, prestiti aziendali e credito al consumo in tutto l’Occidente.

Con un debito federale USA in costante espansione, la fine del sostegno incondizionato di Giappone e Cina rende il rifinanziamento americano sempre più costoso e fragile.