Berlino: la sinistra radicale verso il potere e la cinica trappola dei moderati; l’incognita sicurezza

Berlino si trova davanti a un bivio drammatico che rischia di trasformare la capitale tedesca nel laboratorio di una crisi economica e sociale. Dopo il successo elettorale di Die Linke, l’erede del vecchio partito comunista orientale, l’ipotesi di vedere la capolista Elif Eralp insediarsi come sindaca al Rotes Rathaus non è più fantapolitica.

Mentre la città sprofonda tra servizi pubblici al collasso e tensioni crescenti, nella classe dirigente tedesca prende corpo un piano machiavellico: consegnare le chiavi del governo alla sinistra radicale per lasciarla fallire sotto gli occhi di tutti.

Il tracollo dei partiti tradizionali

I numeri usciti dalle urne non lasciano spazio a dubbi e certificano il fallimento della cosiddetta “Mitte”, il centro politico che ha guidato la città negli ultimi decenni. La perdita di consenso dei partiti tradizionali è stata netta:

CDU (Cristiano-democratici): un calo netto di 9,4 punti percentuali;

un calo netto di 9,4 punti percentuali; SPD (Socialdemocratici): una perdita secca di 6,3 punti;

una perdita secca di 6,3 punti; Verdi: arretrati di 4,1 punti.

Sulla carta, una coalizione tra moderati e socialdemocratici, allargata magari ai Verdi, potrebbe ancora mettere insieme una maggioranza aritmetica, ma sarebbe una mossa disperata.

Un governo di perdenti uniti solo dalla paura di cedere la poltrona rappresenterebbe un insulto agli elettori. La democrazia vive della possibilità di mandare a casa chi ha governato male. Continuare a blindare il municipio con manovre di palazzo alimenterebbe solo una rabbia popolare già vicina al punto di rottura.

La gestione urbana tra degrado e attacchi alle istituzioni

La situazione sul territorio è arrivata a livelli di allarme rosso. La capitale della prima economia europea offre da anni uno spettacolo indecoroso: degrado diffuso, quartieri dove le forze dell’ordine faticano a entrare e uffici comunali paralizzati dalla burocrazia.

In questo quadro già compromesso, i giovani del partito radicale, la Linksjugend Solid, hanno pensato bene di gettare benzina sul fuoco. Durante una recente protesta studentesca contro la leva obbligatoria, hanno definito pubblicamente la polizia di Berlino come “un clan criminale armato di pistole e manganelli“.

Questo scontro ideologico aperto contro le istituzioni e le forze dell’ordine prefigura quale potrebbe essere il clima cittadino nei prossimi cinque anni se la sinistra radicale dovesse assumere la guida dell’amministrazione.

Il disastro economico annunciato: espropri e fuga dei capitali

Sul piano economico, le ricette promosse da Die Linke rischiano di infliggere il colpo di grazia alla città. Il programma poggia su una visione punitiva del mercato e sull’illusione che la spesa pubblica a debito possa sostituire la produzione reale di ricchezza.

Il punto più critico riguarda il mercato immobiliare. L’insistenza sul piano di esproprio dei grandi gruppi privati (Deutsche Wohnen & Co. enteignen) e il blocco rigido degli affitti hanno già prodotto effetti devastanti sul tessuto produttivo:

Ambito economico Promessa della sinistra Effetto economico reale Mercato abitativo Case pubbliche a prezzi stracciati Congelamento dei cantieri e fuga dei costruttori privati Finanze comunali Sussidi a pioggia e spesa assistenziale Esplosione del debito e rischio dissesto municipale Clima d’impresa Tutele rigide e dirigismo burocratico Fuga di investimenti tecnologici verso altre città Occupazione Posti di lavoro creati per via amministrativa Calo dell’occupazione produttiva e dipendenza dallo Stato

Una città indebitata fino al collo non può permettersi di spendere miliardi di euro in indennizzi per espropriare immobili già esistenti, sottraendo risorse a scuole, trasporti ed energia. Il risultato pratico sarà una Berlino con meno cantieri aperti, meno gettito fiscale locale e un’economia reale asfissiata dall’assistenzialismo. Nel frattempo la Baviera, governata dalla conservatrice CSU, minaccia di bloccare il trasferimento dei fondi perequazioni, i trasferimenti fra i Land che sono necessari alla sopravvivenza della città.

Il cinismo dei moderati: la lezione sulla pelle dei cittadini

Perché allora i conservatori e il centro moderato, come evidenziato dal quotidiano liberale Die Welt, guardano con freddo distacco all’arrivo dei socialisti al potere? La risposta risiede in un calcolo politico spietato.

I centristi scommettono sull’inevitabile fallimento della giunta radicale. L’idea di fondo è che ricordare a parole i disastri storici del socialismo non serva più: serve far toccare con mano ai cittadini l’amara realtà del declino economico quotidiano.

Se i rifiuti si accumulano, le case scarseggiano e i conti comunali saltano, l’elettorato sarà costretto a una brusca sveglia. I moderati contano poi sulla presenza di SPD e Verdi in giunta come “freno di emergenza”, pronti a staccare la spina prima che la città finisca completamente fuori strada. Si tratta però di un azzardo sulla pelle dei berlinesi, che rischiano cinque anni di impoverimento materiale.

Il crollo del doppio standard: il paradosso del muro a destra

Questo cinico realismo politico porta con sé un’altra conseguenza destinata a scuotere l’intera Germania: la fine dell’ipocrisia sul “muro di contenimento” politico.

Per decenni la politica tedesca ha mantenuto il cosiddetto cordone sanitario contro la destra di Alternative für Deutschland (AfD), considerata impresentabile per qualsiasi accordo di governo. Ma cosa accade se le forze tradizionali consegnano la capitale ai socialisti eredi del regime della Germania Est?

Diventa impossibile giustificare l’esclusione perpetua di un polo dell’arco parlamentare quando si srotola il tappeto rosso all’estremo opposto. L’elettorato non tollera a lungo un doppio standard così evidente. Se la sinistra radicale viene sdoganata e portata al governo in nome della democrazia numerica, il “muro” contro la destra perde ogni coerenza logica e politica.

L’ingresso di Die Linke nel Municipio Rosso segnerebbe così l’inizio di una fase nuova e imprevedibile per la politica tedesca: un disastro annunciato per le tasche dei contribuenti berlinesi, ma anche la crepa definitiva che potrebbe abbattere i vecchi steccati nel resto del Paese.