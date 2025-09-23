Il duro discorso di Trump all’ONU nella sua versione completa. Cosa ha veramento detto, direttamente dalle sue parole

Il discorso di Donald Trump, tenuto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata un’arriga politica molto dura. Iniziata con un tono leggero, anche per un piccolo imprevisto al “Gobbo”, ha visto quindi il Presidente parlare per quasi un’ora in modo duro deciso secco, presentando la sua idea politica e di rapporti internazionali, e crisitando con durezza quelli che lui ritiene essere i grandi errori attuli, cioè la politica climatica, le politiche energetiche europee e le politiche dei confini aperti.

Dato che non amiamo le manipolazioni, come sempre in questi casi vi offriamo il discorso completo, trascritto in italiano.

Buona lettura

Grazie mille, molto apprezzato. E non mi dispiace fare il discorso senza il gobbo, perché il gobbo non funziona. Sono comunque molto felice di essere qui con voi, e così si parla più con il cuore. Posso solo dire che chiunque stia gestendo questo gobbo è in grossi guai. Ciao, signora First Lady. Grazie mille per essere qui, e signora Presidente, signor Segretario Generale, First Lady degli Stati Uniti, distinti delegati, ambasciatori e leader mondiali.

Sono passati sei anni da quando mi sono trovato per l’ultima volta in questa grande sala e ho parlato a un mondo che era prospero e in pace nel mio primo mandato. Da quel giorno, le armi della guerra hanno infranto la pace che ho forgiato su due continenti. Un’era di calma e stabilità ha ceduto il passo a una delle più grandi crisi dei nostri tempi. E qui negli Stati Uniti, quattro anni di debolezza, anarchia e radicalismo sotto l’ultima amministrazione hanno portato la nostra nazione a una serie ripetuta di disastri.

Un anno fa, il nostro Paese era in profondi guai, ma oggi, a soli otto mesi dalla mia amministrazione, siamo il Paese più “caldo” del mondo e non c’è nessun altro Paese che ci si avvicini. L’America è benedetta con l’economia più forte, i confini più forti, l’esercito più forte, le amicizie più forti e lo spirito più forte di qualsiasi altra nazione sulla faccia della Terra. Questa è davvero l’età d’oro dell’America. Stiamo rapidamente invertendo la calamità economica che abbiamo ereditato dall’amministrazione precedente, inclusi aumenti rovinosi dei prezzi e un’inflazione da record, un’inflazione come non abbiamo mai avuto prima. Sotto la mia guida, i costi dell’energia sono scesi, i prezzi della benzina sono scesi, i prezzi dei generi alimentari sono scesi, i tassi dei mutui sono scesi e l’inflazione è stata sconfitta. L’unica cosa che è salita è il mercato azionario, che ha appena raggiunto un nuovo record. In realtà, ha raggiunto un record 48 volte in questo breve periodo di tempo.

La crescita è in forte aumento, il settore manifatturiero sta prosperando, il mercato azionario, come ho detto, sta andando meglio che mai, e tutti voi in questa sala ne beneficiate, quasi tutti. E, cosa importante, i salari dei lavoratori stanno aumentando al ritmo più veloce in oltre 60 anni, ed è questo che conta, no? In quattro anni del presidente Biden, abbiamo avuto meno di un trilione di dollari di nuovi investimenti negli Stati Uniti. In soli otto mesi da quando ho assunto l’incarico, abbiamo ottenuto impegni e denaro già pagato per 17 trilioni di dollari. Pensateci: quattro anni, meno di un trilione, otto mesi, molto più di 17 trilioni di dollari vengono investiti negli Stati Uniti e stanno arrivando da ogni parte del mondo. Abbiamo attuato i più grandi tagli fiscali nella storia americana e i più grandi tagli alla regolamentazione nella storia americana, rendendo questo ancora una volta il miglior Paese al mondo per fare affari, e molte delle persone in questa sala stanno investendo in America, e si è rivelato un ottimo investimento.

Durante questo periodo di otto mesi nel mio primo mandato, ho costruito la più grande economia nella storia del mondo. Abbiamo avuto la migliore economia di sempre, nella storia del mondo, e sto facendo la stessa cosa di nuovo, ma questa volta è in realtà molto più grande e ancora migliore. I numeri superano di gran lunga il mio record del primo mandato. Sul nostro confine meridionale, abbiamo respinto con successo una colossale invasione e negli ultimi quattro mesi, e sono quattro mesi di fila, il numero di stranieri illegali ammessi e che entrano nel nostro Paese è stato zero. Difficile da credere, perché se guardate indietro solo a un anno fa, erano milioni e milioni di persone che arrivavano da tutto il mondo, dalle prigioni, dagli istituti di igiene mentale, spacciatori di droga. Da tutto il mondo, sono semplicemente arrivati nel nostro Paese con la ridicola politica di confine aperto dell’amministrazione Biden. Il nostro messaggio è molto semplice: se vieni illegalmente negli Stati Uniti, andrai in prigione o tornerai da dove sei venuto. Voglio ringraziare il Paese di El Salvador per il lavoro di successo e professionale che hanno fatto nel ricevere e imprigionare così tanti criminali che sono entrati nel nostro Paese. Voi e altri Paesi non avete scelta, perché anche loro sono nella stessa identica situazione, l’immigrazione sta distruggendo i vostri Paesi e dovete fare qualcosa al riguardo.

Sulla scena mondiale, l’America è di nuovo rispettata, come non è mai stata rispettata prima. Pensate a due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa o un anno fa, eravamo un oggetto di scherno in tutto il mondo. Al vertice della NATO a giugno, praticamente tutti i membri della NATO si sono formalmente impegnati ad aumentare la spesa per la difesa, su mia richiesta, dal 2% al 5% del PIL, rendendo la nostra alleanza molto più forte e potente di quanto non sia mai stata prima. In maggio, mi sono recato in Medio Oriente per visitare i miei amici e ricostruire le nostre partnership nel Golfo. Quelle relazioni preziose con l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti e altri Paesi sono ora, credo, più strette che mai. La mia amministrazione ha negoziato un accordo commerciale storico dopo l’altro, anche con il Regno Unito, l’Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud, il Vietnam, l’Indonesia, le Filippine, la Malesia e molti, molti altri.

Allo stesso modo, in un periodo di soli sette mesi, ho concluso sette guerre “inconcludibili”. Dicevano che erano inconcludibili, che non le avremmo mai risolte. Alcune andavano avanti da 31 anni, due di esse da 31. Pensateci, 31 anni. Una da 36 anni, una da 28 anni. Ho concluso sette guerre e in tutti i casi infuriavano con migliaia e migliaia di persone che venivano uccise. Questo include Cambogia e Thailandia, Kosovo e Serbia, il Congo e il Ruanda, una guerra violenta e feroce tra Pakistan e India, Israele e Iran, Egitto ed Etiopia e Armenia e Azerbaijan. Ha incluso tutti loro. Nessun presidente o primo ministro, e a dire il vero nessun altro Paese, ha mai fatto nulla di simile, e io l’ho fatto in soli sette mesi. Non è mai successo prima. Peccato che io abbia dovuto fare queste cose invece che le facessero le Nazioni Unite, e purtroppo in tutti i casi le Nazioni Unite non hanno nemmeno provato ad aiutare. Ho concluso sette guerre, ho trattato con i leader di ognuno di questi Paesi e non ho mai nemmeno ricevuto una telefonata dalle Nazioni Unite che si offrissero di aiutare a finalizzare l’accordo. Tutto ciò che ho ottenuto dalle Nazioni Unite è stato una scala mobile che, salendo, si è fermata proprio nel mezzo. Se la First Lady non fosse stata in ottima forma, sarebbe caduta. Siamo entrambi in buona forma. Siamo rimasti entrambi in piedi, e poi un gobbo che non ha funzionato. Queste sono le due cose che ho ottenuto dalle Nazioni Unite: una brutta scala mobile e un gobbo che non funzionava.

Non ho pensato a quel momento perché ero troppo occupato a lavorare per salvare milioni di vite. Questo è il salvataggio e la fine di queste guerre. Ma in seguito mi sono reso conto che le Nazioni Unite non erano lì per noi. Stando così le cose, qual è lo scopo delle Nazioni Unite? L’ONU ha un potenziale così enorme, l’ho sempre detto, ha un potenziale così enorme, ma non si sta nemmeno avvicinando a sfruttare quel potenziale. Per la maggior parte, almeno per ora, tutto ciò che sembrano fare è scrivere una lettera molto forte e poi non dare mai seguito a quella lettera. Sono parole vuote, e le parole vuote non risolvono la guerra. L’unica cosa che risolve la guerra e le guerre è l’azione.

Ora, dopo aver concluso tutte queste guerre e aver anche negoziato in precedenza gli Accordi di Abramo, che è una cosa molto grande per la quale il nostro Paese non ha ricevuto alcun credito, tutti dicono che dovrei ottenere il Premio Nobel per la Pace per ognuno di questi successi, ma per me il vero premio saranno i figli e le figlie che vivranno per crescere con le loro madri e i loro padri, perché milioni di persone non vengono più uccise in guerre infinite e prive di gloria. Ciò che mi interessa non è vincere premi, ma salvare vite. Abbiamo salvato milioni e milioni di vite con le sette guerre.

Ho fatto un’offerta per la ristrutturazione e la ricostruzione di questo stesso complesso delle Nazioni Unite. Lo ricordo così bene. Ho detto all’epoca che l’avrei fatto per 500 milioni di dollari, ricostruendo tutto in modo che fosse bellissimo. Parlavo sempre di darvi pavimenti in marmo, vi daranno il terrazzo. Vi darò il meglio di tutto, avrete pareti in mogano, vi daranno la plastica, ma hanno deciso di andare in un’altra direzione, che all’epoca era molto più costosa e che in realtà produceva un prodotto di gran lunga inferiore. Ho avuto ragione, hanno avuto massicci extracosti e hanno speso tra due e quattro miliardi di dollari per l’edificio e non hanno nemmeno ottenuto i pavimenti in marmo che avevo promesso loro. Camminate sul terrazzo. Lo notate? Francamente, guardando l’edificio e rimanendo bloccato sulla scala mobile, non hanno ancora finito il lavoro. Il progetto era così corrotto che il Congresso mi ha persino chiesto di testimoniare sullo spreco tremendo di denaro. Sfortunatamente, molte cose nelle Nazioni Unite stanno accadendo proprio così, ma su una scala ancora molto più grande.

Sono venuto qui oggi per offrire la mano della leadership e dell’amicizia americana a qualsiasi nazione in questa assemblea che sia disposta a unirsi a noi per forgiare un mondo più sicuro e più prospero. Un futuro drammaticamente migliore è alla nostra portata, ma per arrivarci dobbiamo rifiutare gli approcci falliti del passato e lavorare insieme per affrontare alcune delle più grandi minacce della storia. Non c’è un pericolo più grave per il nostro pianeta oggi delle armi più potenti e distruttive mai concepite dall’uomo, di cui gli Stati Uniti, come sapete, ne hanno molte.

Ho reso il contenimento di queste minacce una priorità assoluta, a partire dalla nazione dell’Iran. La mia posizione è molto semplice: al più grande sponsor del terrorismo al mondo non deve mai essere permesso di possedere l’arma più pericolosa. La risposta del regime è stata quella di continuare le loro costanti minacce ai loro vicini e agli interessi degli Stati Uniti. Oggi, molti degli ex comandanti militari dell’Iran non sono più con noi. Sono morti. E tre mesi fa, nell’Operazione Midnight Hammer, sette bombardieri americani B2 hanno sganciato le 14 bombe da 30.000 libbre ciascuna sulla struttura nucleare chiave dell’Iran, obliterando totalmente tutto. Nessun altro Paese sulla Terra avrebbe potuto fare quello che abbiamo fatto noi. Con la capacità di arricchimento nucleare dell’Iran demolita, ho immediatamente mediato la fine della guerra di 12 giorni tra Israele e Iran, con entrambe le parti che hanno accettato di non combattere più.

Come tutti sanno, sono stato anche profondamente impegnato nel cercare un cessate il fuoco a Gaza. Dobbiamo farlo. Purtroppo, Hamas ha ripetutamente respinto offerte ragionevoli per fare la pace. Non possiamo dimenticare il 7 ottobre. Ora, come per incoraggiare il conflitto continuo, alcuni di questo corpo stanno cercando di riconoscere unilateralmente uno stato palestinese. Le ricompense sarebbero troppo grandi per i terroristi di Hamas per le loro atrocità. Invece di cedere alle richieste di riscatto di Hamas, coloro che vogliono la pace dovrebbero essere uniti con un unico messaggio: “Rilasciate gli ostaggi ora”. Grazie. Dobbiamo unirci e ci uniremo. Dobbiamo farlo. Dobbiamo fermare immediatamente la guerra a Gaza. Dobbiamo riavere gli ostaggi. Vogliamo tutti e 20 indietro.

Ho anche lavorato incessantemente per fermare l’uccisione in Ucraina. Pensavo che, delle sette guerre che ho fermato, questa sarebbe stata la più facile a causa del mio rapporto con il presidente Putin, che è sempre stato buono. Tutti pensavano che la Russia avrebbe vinto questa guerra in tre giorni, ma non è andata così. Non sta facendo fare bella figura alla Russia, la sta facendo sembrare pessima. Questa è stata una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. L’unica domanda ora è quante altre vite andranno inutilmente perse da entrambe le parti. La Cina e l’India sono i principali finanziatori della guerra in corso continuando ad acquistare petrolio russo, ma in modo imperdonabile, anche i Paesi della NATO non hanno tagliato gran parte dell’energia russa. Stanno finanziando la guerra contro se stessi.

Nel caso in cui la Russia non sia pronta a fare un accordo per porre fine alla guerra, allora gli Stati Uniti sono pienamente preparati a imporre una serie molto forte di tariffe potenti, che credo fermerebbero lo spargimento di sangue molto rapidamente, ma affinché quelle tariffe siano efficaci, le nazioni europee, tutte voi riunite qui in questo momento, dovreste unirvi a noi nell’adottare le stesse identiche misure. Voi siete molto più vicini. L’Europa deve darsi una mossa. Devono cessare immediatamente tutti gli acquisti di energia dalla Russia, altrimenti stiamo tutti perdendo un sacco di tempo. Quindi sono pronto a discuterne.

Mentre cerchiamo di ridurre la minaccia delle armi pericolose, oggi chiedo anche a ogni nazione di unirsi a noi per porre fine allo sviluppo di armi biologiche una volta per tutte, e il biologico è terribile e il nucleare è anche oltre, e includiamo il nucleare in questo. Vogliamo una cessazione dello sviluppo di armi nucleari. Solo pochi anni fa, esperimenti sconsiderati all’estero ci hanno dato una pandemia globale devastante, eppure, nonostante quella catastrofe mondiale, molti Paesi stanno continuando ricerche estremamente rischiose su armi biologiche e agenti patogeni creati dall’uomo. Questo è incredibilmente pericoloso. Per prevenire potenziali disastri, annuncio oggi che la mia amministrazione guiderà uno sforzo internazionale per far rispettare la Convenzione sulle armi biologiche, che si incontrerà con i massimi leader del mondo, pioniere di un sistema di verifica dell’IA di cui tutti possono fidarsi.

Non solo l’ONU non risolve i problemi che dovrebbe, troppo spesso sta creando nuovi problemi per noi da risolvere. L’esempio migliore è il problema politico numero uno dei nostri tempi, la crisi della migrazione incontrollata. Le Nazioni Unite stanno finanziando un attacco ai Paesi occidentali e ai loro confini. Nel 2024, l’ONU ha stanziato 372 milioni di dollari in assistenza in denaro per sostenere un numero stimato di 624.000 migranti in viaggio verso gli Stati Uniti. Pensateci, l’ONU sta sostenendo persone che stanno venendo illegalmente negli Stati Uniti e poi noi dobbiamo farle uscire. L’ONU dovrebbe fermare le invasioni, non crearle e non finanziarle.

In America, rifiutiamo l’idea che a un gran numero di persone da terre straniere possa essere permesso di viaggiare per metà del mondo, calpestare i nostri confini, violare la nostra sovranità, causare crimini incontrollati e esaurire la nostra rete di sicurezza sociale. Abbiamo riaffermato che l’America appartiene al popolo americano e incoraggio tutti i Paesi a prendere posizione in difesa anche dei loro cittadini. L’Europa è in seri guai. Sono stati invasi da una forza di stranieri illegali come nessuno ha mai visto prima. Stranieri illegali stanno arrivando in Europa, nessuno li ha mai visti e nessuno sta facendo nulla per cambiare la situazione. Non è sostenibile e, poiché scelgono di essere politicamente corretti, non stanno facendo assolutamente nulla al riguardo, e devo dire che guardo a Londra, dove c’è un sindaco terribile, e che è stata così cambiata. Ora vogliono passare alla legge della Sharia, ma siete in un altro Paese, non potete farlo. Sia l’immigrazione che le loro idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale se non si farà qualcosa immediatamente. Questo non può essere sostenuto. Ciò che rende il mondo così bello è che ogni Paese è unico, ma per rimanere tale, ogni nazione sovrana deve avere il diritto di controllare i propri confini. Avete il diritto di controllare i vostri confini, come facciamo noi ora, e di limitare il numero puro di migranti che entrano nei loro Paesi.

Quando le vostre prigioni sono piene dei cosiddetti richiedenti asilo che hanno ripagato la gentilezza con il crimine, è tempo di porre fine all’esperimento fallito dei confini aperti. Dovete porvi fine ora. I vostri Paesi stanno andando all’inferno. In America, abbiamo intrapreso azioni coraggiose per bloccare rapidamente la migrazione incontrollata. Una volta che abbiamo iniziato a detenere e deportare tutti coloro che attraversavano il confine e a rimuovere gli stranieri illegali dagli Stati Uniti, hanno semplicemente smesso di venire. Questo è stato un atto umanitario per tutti i coinvolti, perché durante i viaggi migliaia di persone a settimana morivano, le donne venivano violentate. È stata anche una vittoria storica contro la tratta di esseri umani in tutta la regione. La precedente amministrazione ha anche perso quasi 300.000 bambini, piccoli bambini che sono stati trafficati negli Stati Uniti sotto la supervisione di Biden, molti dei quali sono stati violentati, sfruttati e abusati e venduti. Con molti altri bambini piccoli che sono scomparsi o sono morti. Qualsiasi sistema che si traduce nella massiccia tratta di bambini è intrinsecamente malvagio.

Per proteggere i nostri cittadini, ho anche designato più di un selvaggio cartello della droga come foreign terrorist organizations, insieme a due bande transnazionali assetate di sangue, probabilmente le peggiori bande del mondo, MS-13 e Trend Aaragua. Tali organizzazioni torturano, mutilano e uccidono impunemente. Sono i nemici di tutta l’umanità e per questo motivo abbiamo recentemente iniziato a usare il potere supremo dell’esercito degli Stati Uniti per distruggere i terroristi venezuelani e le reti di traffico guidate da Nicholas Maduro. A ogni teppista terrorista che contrabbanda droghe velenose negli Stati Uniti d’America, per favore, siate avvertiti che vi faremo saltare in aria. Non abbiamo scelta, non possiamo permettere che accada. Stanno distruggendo. Credo che l’anno scorso abbiamo perso 300.000 persone a causa delle droghe.

L’energia è un’altra area in cui gli Stati Uniti stanno prosperando come mai prima d’ora. Ci stiamo liberando delle cosiddette rinnovabili, a proposito, sono uno scherzo. Non funzionano. Il vento non soffia. Quelle grandi pale eoliche sono così patetiche e così brutte, così costose da gestire, poi devono essere ricostruite in continuazione. L’energia più costosa mai concepita. L’Europa, d’altra parte, ha molta strada da fare, con molti Paesi sull’orlo della distruzione a causa dell’agenda dell’energia verde. Nel 1982, il direttore esecutivo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite predisse che entro l’anno 2000 il cambiamento climatico avrebbe causato una catastrofe globale. Disse che sarebbe stata irreversibile, come qualsiasi olocausto nucleare. Questo è ciò che hanno detto alle Nazioni Unite. Tutte queste previsioni erano sbagliate.

L’impronta di carbonio è una bufala creata da persone con intenzioni malvagie e stanno andando verso un percorso di totale distruzione. L’Europa ha ridotto la propria impronta di carbonio del 37%. Congratulazioni, Europa. Ottimo lavoro. Vi siete costati un sacco di posti di lavoro, un sacco di fabbriche hanno chiuso, ma avete ridotto l’impronta di carbonio del 37%. Tuttavia, per tutto quel sacrificio, è stato totalmente cancellato e poi superato da un aumento globale del 54%, gran parte proveniente dalla Cina. Tutti questi Paesi stanno lavorando così duramente sull’impronta di carbonio, il che è una sciocchezza.

L’intero concetto globalista di chiedere alle nazioni industrializzate di successo di infliggere dolore a se stesse e di sconvolgere radicalmente le loro intere società deve essere rifiutato completamente e totalmente. Ecco perché in America mi sono ritirato dal falso accordo sul clima di Parigi. Il fatto è che gli Stati Uniti sono stati sfruttati dal mondo per molti, molti anni, ma non più. Ho scatenato una massiccia produzione di energia e ho firmato ordini esecutivi storici per la ricerca di petrolio, ma non dobbiamo fare molta ricerca perché abbiamo più petrolio di qualsiasi altra nazione al mondo, petrolio e gas. E se aggiungete il carbone, ne abbiamo più di qualsiasi altra nazione al mondo.

Siamo orgogliosamente esportatori di energia in tutto il mondo. Vogliamo commercio e commercio robusto con tutte le nazioni, vogliamo aiutare le nazioni, ma deve anche essere giusto e reciproco. Il problema del commercio è molto simile a quello del clima. I Paesi che hanno seguito le regole hanno visto tutte le loro fabbriche saccheggiate. È davvero triste da vedere. Sono stati rotti da Paesi che hanno infranto le regole, ed è per questo che gli Stati Uniti ora stanno applicando tariffe ad altri Paesi. Questo è il modo in cui ci assicureremo che il sistema funzioni per tutti e sia sostenibile per il futuro. Stiamo anche usando le tariffe per difendere la nostra sovranità e sicurezza in tutto il mondo, anche contro nazioni che hanno approfittato delle ex amministrazioni statunitensi per decenni.

Il Brasile ora affronta importanti tariffe in risposta ai suoi sforzi senza precedenti per interferire nei diritti e nelle libertà dei nostri cittadini americani. Devo dirvi che stavo camminando e il leader del Brasile stava uscendo. L’ho visto, mi ha visto e ci siamo abbracciati e poi ho pensato: “Puoi credere che dirò questo tra solo due minuti?”. Ma abbiamo effettivamente concordato che ci saremmo incontrati la prossima settimana. Non abbiamo avuto molto tempo per parlare, circa 20 secondi. In retrospettiva, sono contento di aver aspettato perché questa cosa non ha funzionato troppo bene, ma abbiamo parlato, abbiamo avuto una buona conversazione e abbiamo concordato di incontrarci la prossima settimana, se vi interessa, ma sembrava un uomo molto simpatico. Io gli sono piaciuto e lui mi è piaciuto, ma se… e io faccio affari solo con le persone che mi piacciono. Almeno per circa 39 secondi abbiamo avuto un’ottima chimica, è un buon segno. Il Brasile ha ingiustamente applicato tariffe alla nostra nazione, ma ora, a causa delle nostre tariffe, li stiamo colpendo e li stiamo colpendo molto duramente. Come presidente, difenderò sempre la nostra sovranità nazionale e i diritti dei cittadini americani.

Il Brasile sta andando male e continuerà ad andare male, possono andare bene solo quando lavorano con noi. Senza di noi, falliranno proprio come altri hanno fallito. L’anno prossimo, gli Stati Uniti celebreranno il 250° anniversario della nostra gloriosa indipendenza, un testamento al potere duraturo della libertà e dello spirito americano. Spero che tutti i Paesi che trovano ispirazione nel nostro esempio si uniscano a noi nel rinnovare i nostri valori e quei valori che ci sono così cari. Insieme, difendiamo la libertà di parola e la libera espressione. Proteggiamo la libertà religiosa, anche per la religione più perseguitata sul pianeta oggi, che si chiama Cristianesimo.

In chiusura, voglio solo ripetere che l’immigrazione e l’alto costo della cosiddetta energia rinnovabile verde stanno distruggendo una gran parte del mondo libero e una gran parte del nostro pianeta. I Paesi che amano la libertà stanno svanendo rapidamente a causa delle loro politiche su questi due argomenti. Avete bisogno di confini forti e di fonti energetiche tradizionali se volete tornare a essere grandi. Dalle Londra a Lima, da Roma ad Atene, da Parigi a Seoul, dal Cairo a Tokyo e da Amsterdam a qui a New York City, siamo sulle spalle dei leader e delle leggende, dei generali e dei giganti, degli eroi e dei titani che hanno vinto e costruito le nostre amate nazioni. I nostri antenati hanno scalato montagne, conquistato oceani, attraversato deserti e si sono spostati su vaste pianure aperte. Hanno caricato in battaglie fragorose, si sono immersi in gravi pericoli ed erano soldati e agricoltori e lavoratori e guerrieri ed esploratori e patrioti. Hanno trasformato città in villaggi in città, tribù in regni, idee in industrie e piccole isole in imperi potenti.

Ognuno di noi eredita le gesta e i miti, i trionfi, le eredità dei nostri eroi e fondatori che ci hanno così coraggiosamente mostrato la via. I nostri antenati hanno dato tutto per le patrie che hanno difeso con orgoglio, con sudore, con sangue, con vita e con la morte. Ora il giusto compito di proteggere le nazioni che hanno costruito appartiene a ognuno di noi. Quindi, insieme, sosteniamo il nostro sacro dovere verso il nostro popolo e verso i nostri cittadini. Proteggiamo i loro confini, garantiamo la loro sicurezza, preserviamo le loro culture, i loro tesori e le loro tradizioni e combattiamo, combattiamo per i loro sogni preziosi e le loro amate libertà e in amicizia e in una visione davvero bella, lavoriamo tutti insieme per costruire un pianeta luminoso e bellissimo, un pianeta che tutti condividiamo, un pianeta di pace e un mondo che è più ricco, migliore e più bello che mai. Questo può accadere, accadrà, accadrà e spero che possa accadere e iniziare proprio ora, in questo momento. Lo cambieremo. Renderemo i nostri Paesi migliori, più sicuri, più belli. Ci prenderemo cura del nostro popolo. Grazie mille, è stato un onore. Che Dio benedica le nazioni del mondo. Grazie mille.