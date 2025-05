Il Consigliere alla Sicurezza Nazionale di Trump, Mike Waltz, passa ad Ambasciatore all’Onu

Mike Walz, fino a oggi consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente Donald Trump, dovrebbe non uscire dall’Amministrazione, come affermato da alcuni media, ma passare dal suo ruolo attuale a quello di Ambasciatore all’Onu.

L’annuncio è stato fatto direttamente dal Presidente Trump con un post sul suo social media Truth, che qui vi riportiamo:

Il Segretario di Stato Marco Rubio ricoprirà il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale ad interim, in attesa di una nuova nomina, quindi Trump ha continuato “Insieme, continueremo a lottare instancabilmente per rendere l’America, e il mondo”

Giovedì scorso alcune fonti avevano riferito alla ABC News che Waltz avrebbe lasciato la sua posizione per la vicenda della messaggeria Signal. Il Consigliere alla Sicurezza Nazionale aveva invitato per errore un giornalista de l’Atlantic, a una chat riservata, non segreta , in cui il Segretario alla Difesa Hegseth informava alcuni membri dell’amministrazione delle vicende degli attacchi contro gli Houthi nello Yemen. Il giornalista incredulo aveva poi informato il pubblico della vicenda, scatenando polemiche e perplessità sulla gestione delle informazioni all’interno dell’amministrazione.

Waltz era presente alla riunione del Gabinetto di Trump di mercoledì, dove ha elogiato la leadership e la forza del Presidente sulla scena mondiale durante i suoi primi 100 giorni di mandato.

Trump ha difeso pubblicamente Waltz all’indomani dell’incidente del Signal di marzo, dichiarando alla NBC News, il giorno dopo che i dettagli sono venuti alla luce in un articolo di Jeffrey Goldberg di The Atlantic, che Waltz “ha imparato la lezione ed è un brav’uomo”.

In un’intervista del 24 aprile, The Atlantic ha chiesto a Trump ulteriori informazioni sul futuro di Waltz. Ha detto che Waltz stava “bene” nonostante fosse stato “picchiato” dopo aver aggiunto per sbaglio Goldberg alla chat di gruppo.

In quell’intervista Trump ha anche detto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth, anch’egli sotto tiro per il fiasco del segnale, era “al sicuro”. Infatti non ci sono segnali di una sua possibile sostituzione, anzi hegseth ha dato inizio a una riforma delle forze armate, di cui parleremo in un altro articolo.