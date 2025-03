Pasticcio americano: resi pubblici i Messaggi Segreti dell’Amministrazione Trump su Signal

Il 15 marzo, poco prima delle 14:00 ora della costa orientale, il mondo ha appreso che gli Stati Uniti stavano bombardando obiettivi Houthi in Yemen.

Tuttavia, un giornalista era a conoscenza della potenziale imminenza di questi attacchi ben due ore prima. La ragione di questa anticipazione risiede in un evento straordinario: Pete Hegseth, all’epoca segretario della Difesa (nell’ipotetica amministrazione Trump), gli aveva inviato via messaggio il piano di guerra alle 11:44 del mattino. Questo piano conteneva informazioni precise sui pacchetti di armi, sugli obiettivi e sulla tempistica degli attacchi.

La vicenda ha origine nel contesto delle crescenti tensioni in Medio Oriente, in seguito all’invasione di Hamas nel sud di Israele nell’ottobre 2023. Gli Houthi, un’organizzazione terroristica sostenuta dall’Iran, avevano intensificato i loro attacchi contro Israele e le navi mercantili internazionali, causando gravi disagi al commercio globale. L’amministrazione Biden era stata percepita come inefficace nel contrastare queste azioni, e la nuova amministrazione Trump aveva promesso una risposta più dura.

Il giornalista di Atlantic, la cui identità è mantenuta anonima nell’articolo e indicato con le iniziali “JG”, si è trovato coinvolto in questa vicenda a partire da martedì 11 marzo, quando ha ricevuto una richiesta di connessione su Signal da un utente identificato come Michael Waltz.

Signal è un’applicazione di messaggistica crittografata apprezzata per la sua sicurezza. Il giornalista ha inizialmente pensato che si trattasse del consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump. Pur avendo incontrato il vero Michael Waltz in passato e trovando la richiesta un po’ insolita data la tesa relazione tra l’amministrazione Trump e la stampa, ha accettato, sperando in una conversazione su importanti questioni internazionali.

Due giorni dopo, giovedì, alle 16:28, il giornalista ha ricevuto una notifica di essere stato aggiunto a un gruppo chat su Signal chiamato “Houthi PC small group”. Un messaggio da “Michael Waltz” introduceva il gruppo come un team di coordinamento sui problemi relativi agli Houthi per le successive 72 ore. Il messaggio specificava che il suo vice, Alex Wong, stava organizzando una “tiger team” a livello di vice capi dipartimento e capi di gabinetto per dare seguito a una riunione tenutasi quella mattina nella Situation Room della Casa Bianca, e che un elenco delle azioni previste sarebbe stato inviato in serata. Ai partecipanti veniva chiesto di fornire il nome del loro miglior contatto per il coordinamento.

Il termine “principals committee” si riferisce a un gruppo di altissimi funzionari della sicurezza nazionale. L’idea che una discussione così delicata avvenissesu un’app commerciale e includesse un giornalista era sconcertante.

Nei minuti successivi, diversi partecipanti si sono identificati e hanno indicato i loro rappresentanti:

MAR (presumibilmente Marco Antonio Rubio, Segretario di Stato): “Mike Needham per State.”

(presumibilmente Marco Antonio Rubio, Segretario di Stato): “Mike Needham per State.” JD Vance (Vice Presidente): “Andy baker per VP.”

(Vice Presidente): “Andy baker per VP.” TG (presumibilmente Tulsi Gabbard, Direttore dell’Intelligence Nazionale): “Joe Kent per DNI.”

(presumibilmente Tulsi Gabbard, Direttore dell’Intelligence Nazionale): “Joe Kent per DNI.” Scott B (presumibilmente Scott Bessent, Segretario al Tesoro): “Dan Katz per Treasury.”

(presumibilmente Scott Bessent, Segretario al Tesoro): “Dan Katz per Treasury.” Pete Hegseth (Segretario della Difesa): “Dan Caldwell per DoD.”

(Segretario della Difesa): “Dan Caldwell per DoD.” Brian (presumibilmente Brian McCormack, NSC): “Brian McCormack per NSC.”

(presumibilmente Brian McCormack, NSC): “Brian McCormack per NSC.” John Ratcliffe (ex Direttore dell’Intelligence Nazionale, ora con un ruolo non specificato): ha indicato il nome di un funzionario della CIA.

(ex Direttore dell’Intelligence Nazionale, ora con un ruolo non specificato): ha indicato il nome di un funzionario della CIA. Altri membri includevano funzionari del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Steve Witkoff, Susie Wiles e “S M” (presumibilmente Stephen Miller).

Il giornalista appariva nella chat come “JG”.

Dopo questo primo scambio, il giornalista ha espresso forti dubbi sull’autenticità del gruppo, non riuscendo a credere che discussioni così sensibili avvenissero su Signal e includessero un outsider.

Il giorno successivo, venerdì 14 marzo, la situazione si è fatta ancora più strana. Alle 8:05, “Michael Waltz” ha inviato un messaggio al gruppo: “Team, dovreste avere una dichiarazione di conclusioni con gli incarichi secondo le indicazioni del Presidente questa mattina nelle vostre caselle di posta ‘high side’.” Ha aggiunto che erano state sviluppate liste di notifica per gli alleati regionali e che lo Stato Maggiore avrebbe inviato una sequenza di eventi più specifica nei giorni successivi, con briefing per il Capo di Gabinetto, l’Ufficio del Vice Presidente e il Presidente.

A questo punto è iniziata una discussione politica:

Alle 8:16, “JD Vance” ha risposto: “Team, sarò fuori tutto il giorno per un evento economico in Michigan. Ma penso che stiamo commettendo un errore. Il 3% del commercio statunitense passa per Suez. Il 40% del commercio europeo sì. C’è un rischio reale che il pubblico non capisca questo o perché sia necessario. La ragione più forte per farlo è, come ha detto POTUS, per inviare un messaggio. Non sono sicuro che il presidente sia consapevole di quanto questo sia incoerente con il suo messaggio sull’Europa in questo momento. C’è un ulteriore rischio che si verifichi un aumento moderato o grave dei prezzi del petrolio. Sono disposto a sostenere il consenso del team e a tenermi queste preoccupazioni per me. Ma c’è un forte argomento per ritardare questo di un mese, fare il lavoro di messaggistica sul perché questo è importante, vedere a che punto è l’economia, ecc.”

Alle 8:22, “Joe Kent” ha scritto: “Non c’è nulla di urgente che guidi la tempistica. Avremo esattamente le stesse opzioni tra un mese.”

Alle 8:27, “Pete Hegseth” ha risposto a Vance: “VP: Capisco le tue preoccupazioni e sostengo pienamente che tu le sollevi con POTUS. Considerazioni importanti, la maggior parte delle quali sono difficili da prevedere (economia, pace in Ucraina, Gaza, ecc.). Penso che la messaggistica sarà difficile in ogni caso: nessuno sa chi siano gli Houthi, motivo per cui dovremmo rimanere concentrati su: 1) Biden ha fallito e 2) l’Iran ha finanziato. Aspettare qualche settimana o un mese non cambia fondamentalmente i calcoli. 2 rischi immediati nell’attesa: 1) trapela e sembriamo indecisi; 2) Israele intraprende un’azione per primo – o il cessate il fuoco a Gaza fallisce – e non riusciamo a iniziare questo alle nostre condizioni. Possiamo gestire entrambi. Siamo pronti a eseguire e, se avessi il voto finale di approvazione o meno, credo che dovremmo farlo. Questo non riguarda gli Houthi. Lo vedo come due cose: 1) Ripristinare la libertà di navigazione, un interesse nazionale fondamentale; e 2) Ristabilire la deterrenza, che Biden ha distrutto. Ma possiamo facilmente fare una pausa. E se lo facciamo, farò tutto il possibile per far rispettare il 100% di OPSEC [sicurezza operativa]. Accolgo altri pensieri.”

Alle 8:45, “ JD Vance” ha indirizzato un messaggio a @Pete Hegseth: “se pensi che dovremmo farlo, andiamo. Odio solo dover salvare di nuovo l’Europa.”

Alle 8:48, Hegseth ha risposto a Vance: “VP: Condivido pienamente il tuo disprezzo per il ‘free-loading’ europeo. È PATETICO. Ma Mike ha ragione, siamo gli unici sul pianeta (dalla nostra parte del registro) che possono farlo. Nessun altro si avvicina nemmeno. La domanda è la tempistica. Mi sembra che ora sia un buon momento come un altro, data la direttiva di POTUS di riaprire le rotte di navigazione. Penso che dovremmo andare; ma POTUS conserva ancora 24 ore di spazio decisionale.”

Ma Mike ha ragione, siamo gli unici sul pianeta (dalla nostra parte del registro) che possono farlo. Nessun altro si avvicina nemmeno. La domanda è la tempistica. Mi sembra che ora sia un buon momento come un altro, data la direttiva di POTUS di riaprire le rotte di navigazione. Penso che dovremmo andare; ma POTUS conserva ancora 24 ore di spazio decisionale.” Poco dopo, “Michael Waltz” ha aggiunto un lungo messaggio sui dati commerciali e sulle limitate capacità delle marine europee, sostenendo che gli Stati U niti avrebbero dovuto riaprire le rotte marittime e che i costi avrebbero dovuto essere addebitati agli europei su richiesta del presidente.

Alle 9:01, “S M” ha rotto il silenzio: “Come ho sentito, il presidente è stato chiaro: luce verde, ma presto chiariremo a Egitto ed Europa cosa ci aspettiamo in cambio. Dobbiamo anche capire come far rispettare tale requisito. Ad esempio, se l’Europa non paga, allora cosa? Se gli Stati Uniti ripristinano con successo la libertà di navigazione a caro prezzo, ci deve essere un ulteriore guadagno economico estratto in cambio.”

Alle 9:46, “Pete Hegseth” ha concluso la conversazione della giornata con un semplice “Agree.”

La mattina seguente, sabato 15 marzo, alle 11:44, l’account “Pete Hegseth” ha pubblicato un “TEAM UPDATE” su Signal. Questo messaggio conteneva dettagli operativi sensibili sugli imminenti attacchi in Yemen, inclusi informazioni sugli obiettivi, sulle armi che gli Stati Uniti avrebbero utilizzato e sulla sequenza degli attacchi. Il giornalista ha scelto di non citare direttamente questo messaggio per motivi di sicurezza.

L’unica risposta all’aggiornamento di Hegseth è arrivata da “JD Vance”, che ha scritto: “Dirò una preghiera per la vittoria” (seguito da emoji di preghiera da altri due utenti). Secondo il messaggio di Hegseth, le prime esplosioni in Yemen si sarebbero verificate alle 13:45 ora della costa orientale.Il giornalista ha atteso e, verso le 13:55, ha verificato su X (Twitter) la notizia di esplosioni a Sana’a.

Tornando alla chat di Signal, il giornalista ha visto che “Michael Waltz” aveva fornito un aggiornamento alle 13:48, descrivendo l’operazione come un “lavoro incredibile”. Pochi minuti dopo, “John Ratcliffe” ha scritto “Un buon inizio”. Waltz ha risposto con un pugno, una bandiera americana e un’emoji di fuoco. Altri hanno partecipato con messaggi di congratulazioni:

MAR : “Buon lavoro Pete e il tuo team!!”

: “Buon lavoro Pete e il tuo team!!” Susie Wiles : “Complimenti a tutti, in particolare a quelli in teatro e al CENTCOM! Davvero fantastico. Dio benedica.”

: “Complimenti a tutti, in particolare a quelli in teatro e al CENTCOM! Davvero fantastico. Dio benedica.” Steve Witkoff : ha risposto con due mani giunte in preghiera, un bicipite flesso e due bandiere americane.

: ha risposto con due mani giunte in preghiera, un bicipite flesso e due bandiere americane. TG: “Ottimo lavoro ed effetti!”

La discussione post-azione includeva valutazioni dei danni causati, compresa la probabile morte di un individuo specifico. Il ministero della Sanità yemenita gestito dagli Houthi ha riferito di almeno 53 persone uccise negli attacchi.

Domenica, Waltz è apparso su This Week della ABC, confrontando gli attacchi con l’approccio più cauto dell’amministrazione Biden.

Il giornalista ha concluso che la chat di Signal era quasi certamente reale e si è rimosso dal gruppo. Successivamente ha contattato Waltz e altri funzionari, ricevendo una conferma dal portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Brian Hughes, che ha ammesso l’autenticità della chat e l’inclusione involontaria del giornalista. Il portavoce del vicepresidente Vance ha dichiarato che, nonostante i messaggi, il vicepresidente sosteneva pienamente la politica estera del presidente.

Potenzialemente vi è stata una violazione dell’Espionage Act e delle leggi federali sulla conservazione dei documenti derivanti dall’uso di Signal per discussioni così sensibili e dall’inclusione di un individuo non autorizzato. Esperti legali sottolineano che Signal non è una piattaforma approvata per la condivisione di informazioni classificate e che tali discussioni dovrebbero avvenire in ambienti sicuri.

Però quello che è interessante è il contenuto: gli USA sono effettivamente , radicalmente, assolutamente stanchi di dover intervenire in nome e per conto delgi altri Europa, Arabia Saudita o Egitto che sia. Questi paesi dovrebbero iniziare a pensare che è loro (cioè anche nostra) responsabilità intervenire per difendere i propri interessi. Se si vuole contare qualcosa bisogna iniziare a prendere le proprie responsabilità, e non aspettare sempre Washington.