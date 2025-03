I Titoli legati al Green ai minimi, a causa di Trump

Gli investitori sono sempre più ribassisti sui titoli delle energie rinnovabili e gli indici che esprimono titoli “verdi” sono scesi ai minimi di cinque anni, poiché la politica energetica dell’amministrazione Trump sta raffreddando i mercati dell’energia a basse emissioni di carbonio.

Sebbene lunedì mattina fosse in rialzo del 2% su base annua, l’indice S&P Global Clean Energy Transition ha perso il 13,5% nell’ultimo anno.



Il crollo dei titoli delle energie rinnovabili – già colpiti dall’aumento dei costi in un contesto di alta inflazione – si è intensificato dopo novembre, con l’elezione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il Presidente Trump ha invertito la maggior parte delle politiche energetiche e climatiche di Biden il primo giorno, firmando una serie di ordini esecutivi per incrementare la produzione di petrolio e gas, espandere le aree di trivellazione, ritirarsi dall’Accordo di Parigi (ancora una volta), bloccare i permessi per l’eolico offshore fino a quando non sarà effettuata una revisione degli aspetti economici, ed eliminare il cosiddetto “mandato per i veicoli elettrici” e la promozione di una vera scelta per i consumatori.

Con un’altra mossa radicale che ha bloccato miliardi di dollari di spesa, l’amministrazione Trump ha anche congelato le attività del Dipartimento dell’Energia (DOE) in attesa di una revisione completa del suo allineamento con le sue priorità.

Il congelamento riguarda sovvenzioni, prestiti, appalti, studi e persino decisioni sul personale, portando di fatto il bilancio dell’agenzia da 50 miliardi di dollari a un punto morto.

Una precedente direttiva di Trump ha congelato i fondi legati all’Inflation Reduction Act (IRA) dell’ex presidente Joe Biden e a una legge bipartisan sulle infrastrutture, che hanno entrambi stanziato miliardi di dollari per iniziative di energia pulita. Trump, che ha sostenuto i combustibili fossili come pietra miliare della sua politica energetica, ha chiarito che la spesa incentrata sul clima non è più una priorità federale.

Il Dipartimento degli Interni ha congelato le locazioni di progetti eolici e solari nelle terre e nelle acque federali.

L’Amministrazione sta cercando di smantellare la maggior parte, se non tutte, le disposizioni dell’IRA, che ha creato molta incertezza nei mercati delle energie rinnovabili.

“Non ho mai visto un tale ribasso in termini di valutazione delle aziende con una crescita strutturale”, ha dichiarato al Financial Times Deirdre Cooper, responsabile del settore azionario sostenibile presso il gestore globale degli investimenti Ninety One.