Droni su Mosca e raffinerie a fuoco: mentre Putin vota, Trump si prende il bastone del petrolio mondiale

Un boato nella notte, fiamme alte decine di metri che illuminano la periferia della capitale russa e l’odore acre di idrocarburi bruciati che si insinua nelle cabine elettorali. L’ultimo giorno delle elezioni parlamentari a Mosca si è aperto con uno scenario da prima linea: una pioggia di droni ucraini ha centrato in pieno la principale raffineria della metropoli, mentre a Washington Donald Trump ha firmato la legge che gli consegna un’arma economica micidiale, capace di sconvolgere il mercato energetico globale.

La notte dei droni: il cuore energetico di Mosca sotto attacco

Mentre i vertici del Cremlino gestivano il rito elettorale per garantire a Russia Unita l’ennesima maggioranza schiacciante, lo spazio aereo moscovita si è trasformato in una trappola. Secondo i dati del sindaco Sergei Sobyanin, la contraerea russa avrebbe intercettato oltre 1.600 velivoli senza pilota nell’intero fine settimana, di cui 450 diretti dritti verso la capitale. Non tutto, però, è stato neutralizzato.

Fires are visible in multiple locations at the Kapotnya oil refinery in Moscow this morning (local time). Ukraine's Unmanned Systems Forces posted a fire emoji on X, a signal they have used before to seemingly imply responsibility without making an official claim. No official… https://t.co/1dQsWS0777 pic.twitter.com/yQcCaTLjAx — OSINTdefender (@sentdefender) September 20, 2026

Nel distretto di Ramenskoye due persone hanno perso la vita e quattrocento residenti, tra cui settanta bambini, sono stati evacuati in fretta e furia da un grattacielo residenziale sventrato dalle esplosioni. Il colpo più duro dal punto di vista strategico è avvenuto poco distante: l’impianto di raffinazione di Mosca, polo nevralgico della città, è stato avvolto da colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza.

BIG: Ukraine launched one of its largest drone waves on Moscow overnight. Russia claims 1,600+ drones downed including 450 aimed at Moscow. Strikes hit the Kapotnya oil refinery (Moscow's largest) and residential buildings, killing two in the Moscow region and forcing 400… pic.twitter.com/1zlMPTypqo — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

L’impatto industriale: perché colpire una raffineria fa più male delle sanzioni

Colpire un impianto di lavorazione non è una semplice azione dimostrativa. La raffineria della capitale lavora ogni anno oltre 11 milioni di tonnellate di greggio e garantisce da sola più di un terzo di tutta la benzina e del gasolio consumati nell’area metropolitana di Mosca.

Chi osserva l’economia reale sa che estrarre petrolio dal sottosuolo siberiano è inutile se non si hanno gli impianti funzionanti per trasformarlo in carburante per camion, treni e automobili.

La Russia non ha problemi di greggio, ma ha un deficit crescente di capacità di raffinazione. Gli attacchi ucraini sistematici stanno distruggendo le torri di frazionamento e gli impianti di cracking catalitico, componenti ad altissima tecnologia che Mosca faticava a riparare già prima del 2022 a causa dell’embargo sui pezzi di ricambio occidentali.

Il risultato sul terreno economico è tangibile:

Code ai distributori: carenze repentine di carburante segnalate in diverse regioni lungo tutti gli undici fusi orari della Federazione.

carenze repentine di carburante segnalate in diverse regioni lungo tutti gli undici fusi orari della Federazione. Fiammata dei prezzi alla pompa: rincari sui trasporti interni che alimentano l’inflazione sui generi alimentari e sui beni di prima necessità.

rincari sui trasporti interni che alimentano l’inflazione sui generi alimentari e sui beni di prima necessità. Tensione sulla raffinazione globale: i mercati internazionali dei derivati (gasolio e nafta) vedono ridursi l’offerta complessiva, facendo schizzare verso l’alto i margini di raffinazione (crack spread) per gli impianti ancora operativi nel resto del mondo.

Il problema è che il globo è uno solo e un calo di capacità di raffinazione in Russia si ripercuote poi su tutto il mondo, Europa compresa: i clienti della Russia devono trovare comunque carburante sui mercati internazionali, facendo aumentare i prezzi.

Il bastone di Trump: dazi fino al 100% per piegare i compratori di Putin

Mentre a Mosca si contavano i danni, alla Casa Bianca andava in scena l’altro tempo della partita. Donald Trump ha promulgato la legge bipartisan approvata dal Congresso (il pacchetto intitolato al senatore Lindsey Graham) che introduce una novità esplosiva sul fronte commerciale.

La norma autorizza direttamente il presidente degli Stati Uniti a imporre dazi punitivi fino al 100% sulle merci provenienti dai cinque maggiori acquirenti mondiali di idrocarburi russi, oltre a colpire i cinque Stati che maggiormente agevolano l’elusione delle misure restrittive. È una svolta dottrinale profonda. Washington smette di inseguire le singole petroliere della “flotta ombra” e punta la pistola doganale alla tempia degli Stati sovrani che tengono in piedi il bilancio del Cremlino.

On Friday, September 18, 2026, President Donald J. Trump signed into law: H.R. 5334, the “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.”https://t.co/FHhNqJBVnT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 18, 2026

Per Trump, questo potere discrezionale rappresenta una leva formidabile per forzare sia Kiev che Mosca al tavolo delle trattative: chi non si siede o rifiuta le condizioni rischia di vedere asfissiata la propria catena del valore.

Il bivio tra Pechino e Nuova Delhi: il limite pratico delle minacce doganali

La teoria delle sanzioni secondarie, tuttavia, si scontra sempre con la dura realtà dei flussi commerciali. Se l’India può mostrare preoccupazione e richiedere deroghe temporanee per proteggere il proprio mercato interno (dove il greggio russo copre oltre il 40% del fabbisogno), la questione cinese è di tutt’altra pasta.

Pechino è il primo importatore di energia da Mosca, salda le transazioni in yuan, che poi viene utilizzato per pagare produzioni cinesi, e non ha alcuna intenzione di farsi dettare la politica estera dagli uffici del Dipartimento del Tesoro americano. Imporre una tariffa del 100% sull’immenso flusso di manufatti che la Cina esporta negli Stati Uniti significherebbe scatenare una nuova fiammata inflazionistica immediata sui consumatori americani, proprio mentre le catene globali del valore faticano a trovare stabilità.

C’è poi una tempistica politica impossibile da ignorare: il provvedimento viene firmato alla vigilia dell’atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Washington. Minacciare dazi universali è un ottimo espediente per alzare la posta nei giorni precedenti al colloquio, ma applicarli sul serio rischierebbe di far saltare il tavolo prima ancora di servire il caffè.

Nello stesso tempo questa norma è anche una pistola puntata verso la Germania: se un domani decidesse di comprare senza limiti gas russo, ricadrebbe entro queste possibili sanzioni. Per il petrolio vi ricade ora il Brasile, ad esempio, ma anche il Belgio e la Francia per il gas. Insomma questa legge è una specie di licenza di caccia daziaria per Trump, anche considerando che, in questo motivo, nessuno può fare a meno del gas e del petrolio russo.

Tra il fuoco dei droni e la trappola delle sanzioni

L’attacco alla raffineria di Mosca e la nuova mossa legislativa della Casa Bianca compongono due facce della stessa medaglia. L’Ucraina dimostra che la vulnerabilità russa non risiede nei pozzi petroliferi, ma nella complessa macchina industriale necessaria a trasformare l’energia in potenza militare ed economica quotidiana. La Russia risponde con la stessa medicina: attaccando il sistema logistico ucraino, alla fine il risultato di questa guerra è solo distruzione su scala industriale.

Dall’altro lato, gli Stati Uniti cercano di monetizzare politicamente questa debolezza minacciando sanzioni secondarie su scala globale, in un momento di grande debolezza, per gli altri. Gli USA hanno capacità d’esportazione di gasolio e le raffinerie locali si stanno riempiendo di cash, anche se il prezzo interno dei carburanti sta danneggiando la stessa popolarità di Trump. Quindi la situazione mondiale è molto complicata ed ogni mossa