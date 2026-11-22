Elly Schlein è andata a Parigi con un’idea già piuttosto chiara sulla patrimoniale. Al vertice contro le oligarchie promosso dall’economista Gabriel Zucman, la segretaria del Pd ha detto di appoggiare la sua proposta e di averla portata al tavolo con gli alleati. Si tratta di fissare un’imposta minima del 2 per cento per chi possiede un patrimonio superiore a 100 milioni di euro. La trasferta segue un copione familiare: cercare all’estero un modello e un nome autorevole per dare forza a una battaglia politica italiana. Con un particolare piuttosto scomodo. Proprio l’Assemblea nazionale francese ha bocciato la tassa ispirata a Zucman nell’ottobre 2025 e ha respinto proposte analoghe un anno dopo, durante l’esame del bilancio 2027.In Italia, intanto, la patrimoniale è già diventata una condizione per l’alleanza. «Se non c’è la patrimoniale, non c’è la coalizione», ha detto Nicola Fratoianni a HuffPost. Il segretario di Sinistra italiana si dice disposto a discutere la soglia, ma considera irrinunciabile l’inserimento della tassa nel programma comune. Angelo Bonelli ha legato a quella scelta anche la discussione sulle primarie. Senza un programma che comprenda il contributo sulle grandi ricchezze e gli impegni sulla transizione ecologica, ha avvertito, «inutile fare le primarie». E fra Pd e Avs c’è una differenza che pesa. I primi indicano 100 milioni, i secondi 5,4 milioni. La soglia di Schlein è quasi diciannove volte più alta. Giuseppe Conte tiene aperto il confronto, ma contesta lo strumento.

Le sue obiezioni sono due. Valutare un grande patrimonio è complicato e chi dispone di ingenti ricchezze può cambiare residenza fiscale. Il leader del M5S si dice disponibile a un prelievo sui super-ricchi e indica come base le grandi ricchezze finanziarie. A Parigi, peraltro, il capodelegazione pentastellato al Parlamento europeo Pasquale Tridico ha proposto un’imposta europea del 3 per cento sopra i 100 milioni. La posizione del Movimento è quindi più articolata di un semplice no. Al tavolo restano da decidere la base imponibile e il livello a cui introdurre il prelievo. Le obiezioni più puntuali arrivano dalla stessa Francia. Per il Nobel dell’economia Philippe Aghion, la tassa Zucman «scoraggia l’innovazione». Il problema si vede soprattutto quando la fortuna del fondatore è concentrata nelle quote di una società non quotata.

Una valutazione di 150 milioni equivale, con l’aliquota del 2 per cento, a un minimo teorico di 3 milioni l’anno, dal quale vanno scomputate le imposte già versate secondo le regole del modello. Se l’impresa vale quella cifra sulla carta e distribuisce pochi utili, per coprire la differenza il socio deve trovare liquidità. Può indebitarsi, vendere quote o chiedere dividendi più elevati, sottraendo all’impresa risorse che avrebbe potuto reinvestire. Ancora più netto l’economista Jean Peyrelevade, già consigliere del premier socialista Pierre Mauroy, che sul Monde ha giudicato la tassa «priva di senso» e inattuabile. In Francia la proposta riguardava circa 1.800 nuclei fiscali e nel dibattito circolava una stima di 20 miliardi di euro di entrate annue. Aghion, Christian Gollier, Xavier Jaravel e altri quattro economisti hanno sostenuto sul Monde che, considerando i vincoli giuridici e le reazioni dei contribuenti, il miglioramento del deficit sarebbe stato nell’ordine di 5 miliardi. È una controstima riferita alla Francia. La distanza fra le due cifre spiega perché il gettito dipenda dalle regole di valutazione, dalle imposte che si possono scomputare e dalle risposte di chi è chiamato a pagare.

Anche il rischio di trasferimento ha un riscontro empirico. Uno studio pubblicato sull’American Economic Review, basato su dati scandinavi, stima che un aumento di un punto dell’aliquota patrimoniale massima riduca di circa il 2 per cento il numero dei contribuenti più facoltosi per effetto delle migrazioni. Gli autori trovano effetti contenuti sull’economia nel suo complesso. Per una tassa che concentra il prelievo su una platea così piccola, resta da capire quanto gettito sia legato ai patrimoni più mobili. C ’è poi il problema delle imprese. Il Nobel per l’economia Philippe Aghion sostiene che la tassa Zucman «scoraggia l’innovazione». Si prenda un fondatore la cui ricchezza sia concentrata in quote di una società non quotata. Con un patrimonio imponibile di 150 milioni, il 2 per cento corrisponde a un minimo teorico di 3 milioni l’anno, da cui scomputare le imposte già versate secondo le regole del modello. Se le quote valgono molto e producono pochi dividendi, il socio può dover vendere una partecipazione, indebitarsi o chiedere all’impresa di distribuire più utili. Aghion, Christian Gollier, Xavier Jaravel e altri quattro economisti hanno contestato anche le cifre francesi.

A fronte dei 20 miliardi di entrate annue evocati nel dibattito, hanno stimato sul Monde un miglioramento del deficit nell’ordine di 5 miliardi, tenuto conto dei vincoli giuridici e delle possibili reazioni dei contribuenti. Il quadro europeo aiuta a capire quanto sia isolata questa scelta. Nell’Unione europea la Spagna è l’unico Stato con un’imposta generale sulla ricchezza netta delle persone fisiche. Fuori dall’Unione la applicano anche Norvegia e Svizzera. La Germania ha smesso di riscuoterla nel 1997, la Svezia l’ha abolita nel 2007 e la Francia dal 2018 ha sostituito la sua patrimoniale generale con un’imposta sulla ricchezza immobiliare. Anche in Italia esistono prelievi su singoli beni e attività finanziarie.

La proposta in discussione cambierebbe la base del prelievo, estendendola al patrimonio nel suo complesso. E proprio la Francia, dove Schlein è andata a cercare nel modello Zucman un riferimento autorevole, ha respinto quella formula nell’ottobre 2025 e ha bocciato proposte analoghe un anno dopo. A Parigi Schlein ad un forum che Carlo Fidanza ha accusato di essere finanziato da Geiorge Soros “Ieri Elly Schlein è andata a Parigi. Al vertice ‘contro le oligarchie internazionali’. E sapete da chi sono finanziate quasi tutte le organizzazioni che promuovono questo forum di spiriti liberi e indipendenti? Dalla Open Society del noto finanziere speculatore George Soros. Un oligarca in piena regola, insomma, ma un oligarca dal cuore d’oro perché finanzia lautamente la sinistra globale!”. Lo ha detto Carlo FIDANZA, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, in un video pubblicato sui suoi canali social. A Roma ha un alleato che fa della patrimoniale una condizione per stare in coalizione e un altro che vuole cambiare la base del prelievo. Prima di promettere come spendere quei soldi, il campo largo deve ancora mettersi d’accordo su chi dovrebbe versarli.