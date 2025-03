Guyana, il paese dove si estraggono più Barili di Petrolio al giorno che Abitanti

In soli sei anni, una delle nazioni più povere del Sud America, la Guyana, è emersa come il più recente grande produttore di petrolio del mondo. Si ipotizza che il piccolo Paese di meno di un milione di abitanti sia sulla buona strada per diventare il secondo produttore di petrolio del continente.

Neanche l’incessante tintinnar di sciabole del presidente del Venezuela, Maduro, sull’Essequibo distraggono il governo nazionale, nella capitale Georgetown, dal promuovere il boom petrolifero più rapido del mondo.

La Guyana è ora uno dei principali contributori alla fornitura mondiale di petrolio e diventerà il più grande produttore di petrolio pro capite, con una produzione che dovrebbe superare il milione di barili al giorno entro la fine del 2027.

Dopo decenni di scarsi risultati di esplorazione , che avevano portato gli addetti ai lavori a ritenere che la Guyana avesse un potenziale di idrocarburi scarso o nullo, nel 2015 la supermaggioranza energetica mondiale ExxonMobil ha fatto centro nell’offshore del blocco Stabroek della Guyana, che si estende per 6,6 milioni di acri.

Il pozzo Liza-1 è stato perforato a una profondità di 5.433 metri e ha individuato 290 piedi di giacimenti petroliferi (90 metri). La produzione di Liza-1 è iniziata nel 2019, solo quattro anni dopo la scoperta, in un settore in cui lo sviluppo di importanti risorse petrolifere in acque profonde può richiedere un decennio o più. In un mondo in cui i carburanti a basse emissioni sono sempre più richiesti, il petrolio prodotto è leggero e dolce , con una gravità API di 31,9 gradi e un contenuto di zolfo dello 0,59%. Una delle qualità migliori, soprattutto per l’Europa.

Il blocco Stabroek, che si estende per 6,6 milioni di acri, è un successo straordinario per Exxon. La multinazionale, che è l’operatore che controlla il 45% dell’acreage offshore insieme ai partner Hess (30% di proprietà) e CNOOC (che detiene una quota del 20%), sta investendo molto per sviluppare il blocco. Le spese di esplorazione della Exxon stanno dando buoni frutti: dal 2015 ha effettuato 46 scoperte nel blocco di Stabroek, che si stima contengano almeno 12 miliardi di barili di risorse petrolifere.

Attualmente nel blocco di Stabroek operano tre navi di produzione, stoccaggio e scarico galleggianti (FPSO): Liza, Unity Gold e Payara Gold. Entro il 2027 saranno operative sei FPSO, con una capacità che dovrebbe superare 1,3 milioni di barili al giorno. Più di quanto oggi produca l’intera Libia! Oltre 1,5 barili al giorno per ogni abitante, bambini compresi, della Guyana.

Nel novembre 2024, il Blocco Stabroek ha raggiunto l’impressionante traguardo di 500 milioni di barili di produzione , con una crescita significativa in futuro, poiché il consorzio guidato da Exxon continua a investire pesantemente nello sviluppo del Blocco Stabroek. I dati del gennaio 2025, forniti dal Ministero delle Risorse Naturali della Guyana , mostrano che il Paese stava pompando più di 658.000 barili al giorno dalle tre FPSO che operano nel Blocco Stabroek.

Il consorzio ha completato tre progetti nel blocco e altri tre sono stati approvati da Georgetown in varie fasi di sviluppo. La Exxon sta chiedendo l’approvazione per altre due operazioni: il progetto Hammerhead da 180.000 barili al giorno e lo sviluppo del gas Longtail, che prevede una produzione di gas non associato fino a 1,5 miliardi di piedi cubi e 290.000 barili di condensato al giorno.

Il progetto Yellow Tail, da 250.000 barili al giorno, sarà il quarto impianto ad entrare in funzione nel blocco, con l’inizio delle operazioni previsto per il 2025 con la FPSO ONEGUYANA. Una volta che l’impianto di Yellow Tail avrà raggiunto la sua capacità, la Guyana potrà sollevare oltre 900.000 barili al giorno, rendendo l’ex colonia britannica il più grande produttore di petrolio pro capite del mondo. La Exxon sta sviluppando altri due progetti, Uaru e Whiptail, nel blocco Stabroek, che entreranno in funzione rispettivamente nel 2026 e nel 2027.

Il progetto Uaru , del valore di 12,7 miliardi di dollari, avrà una capacità nominale di 250.000 barili al giorno e inizierà la produzione nel 2026. L’Uaru sarà composto da 10 centri di perforazione e 44 pozzi di produzione e iniezione per una risorsa petrolifera stimata in oltre 800 milioni di barili. Il sesto progetto di Exxon è lo sviluppo di Whiptail , con un costo preventivato di 12,7 miliardi di dollari e una capacità di 250.000 barili al giorno da 10 centri di perforazione con 48 pozzi di produzione e iniezione. L’avvio di Whiptail, che vedrà l’installazione e la messa in linea di una sesta FPSO, è previsto per il 2027.