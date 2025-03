Crisi in Sud America: Nave Venezuelana minaccia le navi che estraggono petrolio in Guyana

Una crisi di cui abbiamo più volte trattato si riaccende in modo pericoloso. Una nave di pattuglia venezuelana ha minacciato le navi che assistono la produzione di petrolio nella zona economica esclusiva della Guyana, sostenendo che si trovavano in acque venezuelane. Ne ha dato notizia News Source Guyana.

Il 1° marzo 2025, una nave della Guardia Costiera venezuelana è stata avvistata nelle acque della Guyana mentre si avvicinava a diverse navi per la produzione di petrolio, informandole che stavano operando nella zona economica esclusiva del Venezuela.

“Questa mattina, sabato 1 marzo 2025, alle 7:00 circa, una nave di pattuglia armata venezuelana è entrata nelle acque della Guyana. Durante questa incursione, la nave venezuelana si è avvicinata a diverse strutture nelle nostre acque esclusive, tra cui la FPSO Prosperity ”, ha riferito il presidente Ifred Ali.

Secondo il servizio di monitoraggio Marinetraffic, l’unità galleggiante di produzione petrolifera Prosperity della ExxonMobil si trovava in quel momento nella zona economica esclusiva della Guyana. Si trova a circa 190 km dalla costa della Guyana e a più di 330 km dal territorio del Venezuela.

Secondo il video pubblicato dalla parte venezuelana, l’incidente ha coinvolto un pattugliatore Guaiqueri del tipo Avante 2200, armato con un’unità di artiglieria Oto Melara da 76 mm e un Oerlikon da 35 mm.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞:

Listen to a Venezuelan military personnel aboard a Venezuelan Coast Guard vessel grill the Captain of one of the FPSOs operating in Guyana’s waters. pic.twitter.com/dC8tFJamaM

— News Source Guyana (@newssourcegy) March 1, 2025